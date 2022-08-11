https://ria.ru/20220811/investitsii-1808913558.html

Инвестиции в тамбовскую промышленность за 3 года превысят 18 млрд рублей

Инвестиции в тамбовскую промышленность за 3 года превысят 18 млрд рублей - РИА Новости, 11.08.2022

Инвестиции в тамбовскую промышленность за 3 года превысят 18 млрд рублей

Общий объем инвестиций в основной капитал в сфере промышленности на территории Тамбовской области с 2022 по 2024 год составит более 18 миллиардов рублей,... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T15:54

2022-08-11T15:54

2022-08-11T15:55

тамбовская область

тамбовская область

максим егоров

экономика

технологии

фонд развития промышленности

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ТАМБОВ, 11 авг - РИА Новости. Общий объем инвестиций в основной капитал в сфере промышленности на территории Тамбовской области с 2022 по 2024 год составит более 18 миллиардов рублей, сообщает региональное управление по развитию промышленности и предпринимательства.Как отмечается в сообщении, в планах на ближайшее время - реализация порядка десяти крупных проектов. Один из них предусматривает строительство завода по производству круглых и профильных труб большого сечения. ООО "Металл Сервис" планирует инвестировать в проект 1,8 миллиарда рублей. На современном производстве будут созданы 80 рабочих мест.Одним из самых масштабных проектов обещает стать строительство цементного завода в Петровском районе Тамбовской области мощностью 1,221 миллиона тонн цемента в год. Проект планирует к реализации ООО "Тамбов-цемент". Объем инвестиций - более 9 миллиардов рублей.Кроме того, в настоящее время на территории области 24 крупных и средних промышленных предприятия реализуют инвестпроекты по модернизации, диверсификации, техническому перевооружению и реконструкции производства. Наиболее крупные из них реализуются на "Пигменте" - на сумму около 3 миллиардов рублей, "Милореме" - более 700 миллионов рублей. Объем вложений в производство нитриловых перчаток на "Тамбовском пороховом заводе" составит порядка 3 миллиардов рублей. В свою очередь, "Электроприбор" в рамках импортозамещения планирует реализовать проект увеличения производства авиационных приборов для выпуска отечественных самолётов МС-21. Предполагаемый объем инвестиций составит более 1,5 миллиардов рублей.С этого года на региональном уровне используется новый вид господдержки — через Фонд развития промышленности Тамбовской области. Это льготное заемное финансирование в размере до 50 миллионов рублей под 3% годовых сроком на 5 лет в рамках программы "Региональные проекты развития" на реализацию инвестпроектов и поддержка в форме грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств с целью обеспечения финансовой устойчивости предприятий. В настоящий момент объем капитализации Фонда составляет 150 миллионов рублей."Поддержка региональных предприятий - одно из важнейших направлений деятельности моей команды. Мы приветствуем стремление регионального бизнеса вкладывать средства в развитие и создание новых рабочих мест. И готовы оказывать таким предприятиям необходимую поддержку", - отмечает врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров.

https://ria.ru/20220711/grant-1801712856.html

https://ria.ru/20220607/investproekty-1793707495.html

тамбовская область

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тамбовская область, максим егоров, экономика, технологии, фонд развития промышленности