https://ria.ru/20220811/infarkt-1808761364.html
Кардиолог Минздрава рассказал, как снизить риск повторного инфаркта
Кардиолог Минздрава рассказал, как снизить риск повторного инфаркта - РИА Новости, 11.08.2022
Кардиолог Минздрава рассказал, как снизить риск повторного инфаркта
Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно продолжать принимать назначенные врачом препараты даже после того, как отмечается улучшение состояния, это... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T03:08
2022-08-11T03:08
2022-08-11T03:08
общество
здоровье - общество
инфаркты
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно продолжать принимать назначенные врачом препараты даже после того, как отмечается улучшение состояния, это поможет снизить риск развития повторного инфаркта и ранней инвалидизации, заявил РИА Новости главный внештатный кардиолог Минздрава России Евгений Шляхто.Международный день здорового сердца отмечается 11 августа.Он отметил, что чаще всего это связано с низкой приверженностью пациентов лечению и с прекращением приема препаратов при первых признаках улучшения самочувствия. При этом сейчас эти лекарства выдают бесплатно на протяжении двух лет после того, как пациент перенёс инфаркт, инсульт или операцию на сердце, напомнил кардиолог."За этими цифрами низкой приверженности лечению стоит неутешительная статистика повторных инфарктов миокарда, ранней инвалидизации, прогрессирования сердечной недостаточности", - подчеркнул Шляхто.По его словам, несмотря на положительную динамику, сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему остаются основной причиной смертности во всем мире.Большинство сердечно-сосудистых заболеваний – это хронические состояния, поэтому соблюдение рекомендуемого режима приема препаратов, даже в условиях улучшения состояния здоровья, является чрезвычайно важной задачей, направленной на снижение частоты развития грозных осложнений, уточнил специалист.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, инфаркты
Кардиолог Минздрава рассказал, как снизить риск повторного инфаркта
Кардиолог Минздрава Шляхто: регулярный прием лекарств поможет избежать повторного инфаркта
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно продолжать принимать назначенные врачом препараты даже после того, как отмечается улучшение состояния, это поможет снизить риск развития повторного инфаркта и ранней инвалидизации, заявил РИА Новости главный внештатный кардиолог Минздрава России Евгений Шляхто.
Международный день здорового сердца отмечается 11 августа.
"По данным отечественного регистра пациентов с ишемической болезнью сердца, препараты с доказанной эффективностью (статины, антиагреганты, бета-блокаторы, ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента) при поступлении в кардиологический стационар принимали всего 15% пациентов, при выписке – 69%, а в дальнейшем, через 4 года и 7 лет наблюдения, 41% и 35% соответственно", - сказал Шляхто.
Он отметил, что чаще всего это связано с низкой приверженностью пациентов лечению и с прекращением приема препаратов при первых признаках улучшения самочувствия. При этом сейчас эти лекарства выдают бесплатно на протяжении двух лет после того, как пациент перенёс инфаркт, инсульт или операцию на сердце, напомнил кардиолог.
"За этими цифрами низкой приверженности лечению стоит неутешительная статистика повторных инфарктов миокарда, ранней инвалидизации, прогрессирования сердечной недостаточности", - подчеркнул Шляхто.
По его словам, несмотря на положительную динамику, сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему остаются основной причиной смертности во всем мире.
Большинство сердечно-сосудистых заболеваний – это хронические состояния, поэтому соблюдение рекомендуемого режима приема препаратов, даже в условиях улучшения состояния здоровья, является чрезвычайно важной задачей, направленной на снижение частоты развития грозных осложнений, уточнил специалист.