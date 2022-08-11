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Россия доставила в Донбасс и на Украину около 54 тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 11.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220811/gumpomosch-1809034750.html
Россия доставила в Донбасс и на Украину около 54 тысяч тонн гумпомощи
Россия доставила в Донбасс и на Украину около 54 тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 11.08.2022
Россия доставила в Донбасс и на Украину около 54 тысяч тонн гумпомощи
Россия доставила в ДНР, ЛНР и на Украину почти 54 тысячи тонн гуманитарной помощи, сообщил в четверг на брифинге Руководитель Межведомственного координационного РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T23:47
2022-08-11T23:47
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
харьковская область
украина
россия
донбасс
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Россия доставила в ДНР, ЛНР и на Украину почти 54 тысячи тонн гуманитарной помощи, сообщил в четверг на брифинге Руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он уточнил, что всего на пунктах сбора подготовлено почти 56 тысяч тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. Для значительной части украинцев, по его словам, российская гуманитарная помощь остается единственной возможностью выжить."11 августа 2022 года проводятся пять гуманитарных акций в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых населению передается 416,1 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - добавил Мизинцев.
https://ria.ru/20220811/spetsoperatsiya-1808881859.html
донецкая народная республика
харьковская область
украина
россия
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в мире, донецкая народная республика, харьковская область, украина, россия, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Украина, Россия, Донбасс
23:47 11.08.2022
 
Россия доставила в Донбасс и на Украину около 54 тысяч тонн гумпомощи

Минобороны: Россия доставила в Донбасс и на Украину около 54 тысяч тонн гумпомощи

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВыдача гуманитарной помощи из России
Выдача гуманитарной помощи из России - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Выдача гуманитарной помощи из России. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Россия доставила в ДНР, ЛНР и на Украину почти 54 тысячи тонн гуманитарной помощи, сообщил в четверг на брифинге Руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В республики Донбасса и на Украину (с 2 марта 2022 года) доставлено 53 914,6 тонны гуманитарной помощи, проведено 1 434 акции, в том числе за истекшие сутки пять – в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 426,9 тонны гуманитарной помощи", - сказал Мизинцев.
Он уточнил, что всего на пунктах сбора подготовлено почти 56 тысяч тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. Для значительной части украинцев, по его словам, российская гуманитарная помощь остается единственной возможностью выжить.
"11 августа 2022 года проводятся пять гуманитарных акций в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых населению передается 416,1 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - добавил Мизинцев.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14:45Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.08.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаХарьковская областьУкраинаРоссияДонбасс
 
 
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