https://ria.ru/20220811/gumpomosch-1809034750.html

Россия доставила в Донбасс и на Украину около 54 тысяч тонн гумпомощи

Россия доставила в Донбасс и на Украину около 54 тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 11.08.2022

Россия доставила в Донбасс и на Украину около 54 тысяч тонн гумпомощи

Россия доставила в ДНР, ЛНР и на Украину почти 54 тысячи тонн гуманитарной помощи, сообщил в четверг на брифинге Руководитель Межведомственного координационного РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T23:47

2022-08-11T23:47

2022-08-11T23:47

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

харьковская область

украина

россия

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787060500_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d05fb12b657ca9a268df24476a071318.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Россия доставила в ДНР, ЛНР и на Украину почти 54 тысячи тонн гуманитарной помощи, сообщил в четверг на брифинге Руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он уточнил, что всего на пунктах сбора подготовлено почти 56 тысяч тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. Для значительной части украинцев, по его словам, российская гуманитарная помощь остается единственной возможностью выжить."11 августа 2022 года проводятся пять гуманитарных акций в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых населению передается 416,1 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - добавил Мизинцев.

https://ria.ru/20220811/spetsoperatsiya-1808881859.html

донецкая народная республика

харьковская область

украина

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, харьковская область, украина, россия, донбасс