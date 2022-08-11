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Россия доставила в Донбасс и на Украину около 54 тысяч тонн гумпомощи
Россия доставила в Донбасс и на Украину около 54 тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 11.08.2022
Россия доставила в Донбасс и на Украину около 54 тысяч тонн гумпомощи
Россия доставила в ДНР, ЛНР и на Украину почти 54 тысячи тонн гуманитарной помощи, сообщил в четверг на брифинге Руководитель Межведомственного координационного РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T23:47
2022-08-11T23:47
2022-08-11T23:47
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Россия доставила в ДНР, ЛНР и на Украину почти 54 тысячи тонн гуманитарной помощи, сообщил в четверг на брифинге Руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он уточнил, что всего на пунктах сбора подготовлено почти 56 тысяч тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. Для значительной части украинцев, по его словам, российская гуманитарная помощь остается единственной возможностью выжить."11 августа 2022 года проводятся пять гуманитарных акций в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых населению передается 416,1 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - добавил Мизинцев.
https://ria.ru/20220811/spetsoperatsiya-1808881859.html
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в мире, донецкая народная республика, харьковская область, украина, россия, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Украина, Россия, Донбасс
Россия доставила в Донбасс и на Украину около 54 тысяч тонн гумпомощи
Минобороны: Россия доставила в Донбасс и на Украину около 54 тысяч тонн гумпомощи