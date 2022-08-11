https://ria.ru/20220811/gorlovka-1808997639.html

При обстреле Горловки погиб мирный житель

При обстреле Горловки погиб мирный житель - РИА Новости, 11.08.2022

При обстреле Горловки погиб мирный житель

Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Калининского района Горловки, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T19:25

2022-08-11T19:25

2022-08-11T19:25

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

горловка

калининский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785181865_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_71d4e4b862fbce4118a4f06985a58653.jpg

ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Калининского района Горловки, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько."От рук укронацистов погиб мирный горловчанин, в момент обстрела находившийся в сторожке по улице Днепровской (ж/м "Солнечный", Калининский район Горловки), в которую попал вражеский снаряд", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Ранее мэр сообщил, что в результате обстрелов в Горловке ранены два мирных жителя.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

калининский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, жкх, горловка, калининский район