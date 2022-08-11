https://ria.ru/20220811/gorlovka-1808997639.html
При обстреле Горловки погиб мирный житель
При обстреле Горловки погиб мирный житель - РИА Новости, 11.08.2022
При обстреле Горловки погиб мирный житель
Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Калининского района Горловки, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T19:25
2022-08-11T19:25
2022-08-11T19:25
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горловка
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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Калининского района Горловки, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько."От рук укронацистов погиб мирный горловчанин, в момент обстрела находившийся в сторожке по улице Днепровской (ж/м "Солнечный", Калининский район Горловки), в которую попал вражеский снаряд", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Ранее мэр сообщил, что в результате обстрелов в Горловке ранены два мирных жителя.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, жкх, горловка, калининский район
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Горловка, Калининский район
При обстреле Горловки погиб мирный житель
Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ погиб мирный житель