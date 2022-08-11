https://ria.ru/20220811/gastroli-1808952141.html
Московский Губернский театр поедет на гастроли в 12 регионов
Московский Губернский театр поедет на гастроли в 12 регионов - РИА Новости, 11.08.2022
Московский Губернский театр поедет на гастроли в 12 регионов
Московский Губернский театр в юбилейном десятом сезоне поедет в гастрольный тур по 12 российским регионам, сообщил художественный руководитель театра Сергей... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T17:48
2022-08-11T17:48
2022-08-11T18:05
культура
московский губернский театр
сергей безруков
театр
куда сходить
новости культуры
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Московский Губернский театр в юбилейном десятом сезоне поедет в гастрольный тур по 12 российским регионам, сообщил художественный руководитель театра Сергей Безруков на сборе труппы в четверг."Спасибо, конечно, Ларисе Вальясте, директору нашего театра, за то, что предложила вот такой вот юбилейный тур – познакомиться с нашими дружественными губерниями", - сказал Безруков.По его словам, театр приедет с гастролями в Нижний Новгород, Иваново, Рязань, Владимир, Курск, Смоленск, Липецк, Воронеж, Калугу, Киров, Орел, Челябинск, Брянск."Пока я в санкционном списке, в Италию мы не поедем. Так что вы все должны быть счастливы за меня, как и я за вас. И во Францию тоже (не поедем – Прим. ред.), но зато есть Нижний Новгород", – с иронией отметил Безруков.
https://ria.ru/20220804/teatr-1807265286.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московский губернский театр, сергей безруков, театр, куда сходить , новости культуры
Культура, Московский губернский театр, Сергей Безруков, Театр, куда сходить , Новости культуры
17:48 11.08.2022 (обновлено: 18:05 11.08.2022)
Московский Губернский театр поедет на гастроли в 12 регионов
Московский Губернский театр поедет с гастролями в 12 регионов в новом сезоне
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Московский Губернский театр в юбилейном десятом сезоне поедет в гастрольный тур по 12 российским регионам, сообщил художественный руководитель театра Сергей Безруков на сборе труппы в четверг.
"Спасибо, конечно, Ларисе Вальясте, директору нашего театра, за то, что предложила вот такой вот юбилейный тур – познакомиться с нашими дружественными губерниями", - сказал Безруков.
По его словам, театр приедет с гастролями в Нижний Новгород, Иваново, Рязань, Владимир, Курск, Смоленск, Липецк, Воронеж, Калугу, Киров, Орел, Челябинск, Брянск.
"Пока я в санкционном списке, в Италию мы не поедем. Так что вы все должны быть счастливы за меня, как и я за вас. И во Францию тоже (не поедем – Прим. ред.), но зато есть Нижний Новгород", – с иронией отметил Безруков.