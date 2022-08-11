https://ria.ru/20220811/gastroli-1808952141.html

Московский Губернский театр поедет на гастроли в 12 регионов

Московский Губернский театр поедет на гастроли в 12 регионов - РИА Новости, 11.08.2022

Московский Губернский театр поедет на гастроли в 12 регионов

Московский Губернский театр в юбилейном десятом сезоне поедет в гастрольный тур по 12 российским регионам, сообщил художественный руководитель театра Сергей... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T17:48

2022-08-11T17:48

2022-08-11T18:05

культура

московский губернский театр

сергей безруков

театр

куда сходить

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600435763_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_9ffe6cbcb67aa51fe8213119b41988dc.jpg

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Московский Губернский театр в юбилейном десятом сезоне поедет в гастрольный тур по 12 российским регионам, сообщил художественный руководитель театра Сергей Безруков на сборе труппы в четверг."Спасибо, конечно, Ларисе Вальясте, директору нашего театра, за то, что предложила вот такой вот юбилейный тур – познакомиться с нашими дружественными губерниями", - сказал Безруков.По его словам, театр приедет с гастролями в Нижний Новгород, Иваново, Рязань, Владимир, Курск, Смоленск, Липецк, Воронеж, Калугу, Киров, Орел, Челябинск, Брянск."Пока я в санкционном списке, в Италию мы не поедем. Так что вы все должны быть счастливы за меня, как и я за вас. И во Францию тоже (не поедем – Прим. ред.), но зато есть Нижний Новгород", – с иронией отметил Безруков.

https://ria.ru/20220804/teatr-1807265286.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Янсон

Екатерина Янсон

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

московский губернский театр, сергей безруков, театр, куда сходить , новости культуры