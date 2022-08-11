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Французы поставили на место Латвию, объявившую Россию спонсором терроризма

Французы поставили на место Латвию, объявившую Россию спонсором терроризма - РИА Новости, 12.08.2022

Французы поставили на место Латвию, объявившую Россию спонсором терроризма

Читатели французской газеты Le Figaro резко отреагировали на решение сейма Латвии объявить Россию страной — спонсором терроризма. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-11T21:27

2022-08-11T21:27

2022-08-12T00:35

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro резко отреагировали на решение сейма Латвии объявить Россию страной — спонсором терроризма.В опубликованном 11 августа заявлении латвийский парламент также призвал Евросоюз прекратить выдачу туристических виз россиянам и белорусам."Что делают в Европе эти восточноевропейские страны, которые все сводят счеты с бывшим СССР?" — спросил LMAA.Он обвинил Латвию и другие страны региона в жизни за счет Западной Европы и припомнил им покупку дорогостоящих американских истребителей F-35."Они лелеют свои обиды на Россию и испытывают безграничную любовь к США", — добавил юзер.Pantxoa 1, в свою очередь, отметил, что Латвия с населением менее двух миллионов человек не имеет большого политического веса, а также напомнил о приближении НАТО к рубежам России."США уже давно окружили Россию странами НАТО да еще и ракеты расставили по всей ее границе", — прокомментировал он."НАТО продолжает свою работу по дестабилизации в Европе. Санкции оборачиваются против европейцев. Настоящий враг — это США и НАТО, приносящие беду европейцам", — написал Asinus.Ранее парламент Латвии принял заявление, в котором Россия была названа страной, поддерживающей терроризм. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала решение латвийского законодательного органа ксенофобским, а депутатов — неонацистами. В Госдуме же предложили таким статусом наделить Соединенные Штаты, у которых прибалтийские депутаты "списали" подобную характеристику.Полную версию материала читайте на ИноСМИ>>>

https://ria.ru/20220811/latviya-1808850548.html

https://ria.ru/20220811/mid-1809020043.html

https://ria.ru/20220811/latviya-1808848765.html

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в мире, россия, латвия, франция, мария захарова, нато, f-35, госдума рф, европа