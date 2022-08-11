https://ria.ru/20220811/frantsiya-1808917788.html

На Лазурном Берегу запретили пользоваться душем на пляжах

На Лазурном Берегу запретили пользоваться душем на пляжах - РИА Новости, 11.08.2022

На Лазурном Берегу запретили пользоваться душем на пляжах

Префектура департамента Вар во французском регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег заявила, что вводит запрет на использование душа на пляжах в целях экономии... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T16:01

2022-08-11T16:01

2022-08-11T17:42

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ПАРИЖ, 11 авг — РИА Новости. Префектура департамента Вар во французском регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег заявила, что вводит запрет на использование душа на пляжах в целях экономии воды из-за засухи, сообщает BFMTV."В целях борьбы с засухой, которая сильно ударила по департаменту, префект Вара объявил о дополнительных ограничениях, принятых на заседании Комитета по водным ресурсам в среду. Душевые кабины на пляжах департамента будут закрыты", — утверждает телеканал.Также ужесточение ограничений распространится на полив растений, который будет запрещен с девяти утра до семи вечера, если вода берется из Канал-де-Прованс. Несоблюдение ограничений по использованию воды может грозить штрафом в размере 7500 евро для предприятий и 1500 евро для частных домохозяйств, отмечает СМИ.В июле на всей территории Франции ввели ограничения на использование воды из-за засухи. Этим летом страна пережила уже три волны аномальной жары, когда температура поднималась выше 40 градусов. На этой неделе Францию ожидает четвертая волна жары, пик которой наступит в пятницу.

https://radiosputnik.ria.ru/20220811/zhara-1808858693.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

франция, в мире, новости - туризм