https://ria.ru/20220811/frantsiya-1808917788.html
На Лазурном Берегу запретили пользоваться душем на пляжах
На Лазурном Берегу запретили пользоваться душем на пляжах - РИА Новости, 11.08.2022
На Лазурном Берегу запретили пользоваться душем на пляжах
Префектура департамента Вар во французском регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег заявила, что вводит запрет на использование душа на пляжах в целях экономии... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T16:01
2022-08-11T16:01
2022-08-11T17:42
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ПАРИЖ, 11 авг — РИА Новости. Префектура департамента Вар во французском регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег заявила, что вводит запрет на использование душа на пляжах в целях экономии воды из-за засухи, сообщает BFMTV."В целях борьбы с засухой, которая сильно ударила по департаменту, префект Вара объявил о дополнительных ограничениях, принятых на заседании Комитета по водным ресурсам в среду. Душевые кабины на пляжах департамента будут закрыты", — утверждает телеканал.Также ужесточение ограничений распространится на полив растений, который будет запрещен с девяти утра до семи вечера, если вода берется из Канал-де-Прованс. Несоблюдение ограничений по использованию воды может грозить штрафом в размере 7500 евро для предприятий и 1500 евро для частных домохозяйств, отмечает СМИ.В июле на всей территории Франции ввели ограничения на использование воды из-за засухи. Этим летом страна пережила уже три волны аномальной жары, когда температура поднималась выше 40 градусов. На этой неделе Францию ожидает четвертая волна жары, пик которой наступит в пятницу.
https://radiosputnik.ria.ru/20220811/zhara-1808858693.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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франция, в мире, новости - туризм
Франция, В мире, Туризм, Новости - Туризм
16:01 11.08.2022 (обновлено: 17:42 11.08.2022)
На Лазурном Берегу запретили пользоваться душем на пляжах
BFMTV: на Лазурном Берегу запретили пользоваться душем на пляжах из-за засухи