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Посол Индии открыл национальный фестиваль в Москве, посадив яблоню
Посол Индии открыл национальный фестиваль в Москве, посадив яблоню - РИА Новости, 11.08.2022
Посол Индии открыл национальный фестиваль в Москве, посадив яблоню
Посол Индии Паван Капур открыл фестиваль "День Индии" в Москве, посадив яблоневое дерево. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T20:09
2022-08-11T20:09
2022-08-11T20:59
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Посол Индии Паван Капур открыл фестиваль "День Индии" в Москве, посадив яблоневое дерево.Всего таких яблонь на площадке фестиваля посадили 75 - в честь 75-летия независимости Индии, которое отмечается в этом году, и годовщины установления дипломатических отношений между Москвой и Нью-Дели.Посадив саженец, посол и другие участники церемонии под аплодисменты воскликнули по-русски: "Расти!"Фестиваль "День Индии" проводится в Москве с 2014 года. В этом году фестиваль проходит с 11 по 14 августа в ландшафтном парке "Остров Мечты". Вход на фестиваль и бесплатный.
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москва, индия, нью-дели, россия, что посмотреть , общество
Туризм, Москва, Индия, Нью-Дели, Россия, что посмотреть , Общество
20:09 11.08.2022 (обновлено: 20:59 11.08.2022)
Посол Индии открыл национальный фестиваль в Москве, посадив яблоню
Посол Индии Капур открыл национальный фестиваль в Москве, посадив яблоневое дерево