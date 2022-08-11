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Посол Индии открыл национальный фестиваль в Москве, посадив яблоню

Посол Индии открыл национальный фестиваль в Москве, посадив яблоню - РИА Новости, 11.08.2022

Посол Индии открыл национальный фестиваль в Москве, посадив яблоню

Посол Индии Паван Капур открыл фестиваль "День Индии" в Москве, посадив яблоневое дерево. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T20:09

2022-08-11T20:09

2022-08-11T20:59

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Посол Индии Паван Капур открыл фестиваль "День Индии" в Москве, посадив яблоневое дерево.Всего таких яблонь на площадке фестиваля посадили 75 - в честь 75-летия независимости Индии, которое отмечается в этом году, и годовщины установления дипломатических отношений между Москвой и Нью-Дели.Посадив саженец, посол и другие участники церемонии под аплодисменты воскликнули по-русски: "Расти!"Фестиваль "День Индии" проводится в Москве с 2014 года. В этом году фестиваль проходит с 11 по 14 августа в ландшафтном парке "Остров Мечты". Вход на фестиваль и бесплатный.

https://ria.ru/20220811/festival-1808774623.html

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москва, индия, нью-дели, россия, что посмотреть , общество