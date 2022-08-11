Рейтинг@Mail.ru
Посол Индии открыл национальный фестиваль в Москве, посадив яблоню - РИА Новости, 11.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220811/festival-1809010808.html
Посол Индии открыл национальный фестиваль в Москве, посадив яблоню
Посол Индии открыл национальный фестиваль в Москве, посадив яблоню - РИА Новости, 11.08.2022
Посол Индии открыл национальный фестиваль в Москве, посадив яблоню
Посол Индии Паван Капур открыл фестиваль "День Индии" в Москве, посадив яблоневое дерево. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T20:09
2022-08-11T20:59
туризм
москва
индия
нью-дели
россия
что посмотреть
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1809018245_0:126:3078:1858_1920x0_80_0_0_7f4eb549e1dc2cada47a7011a68b88a7.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Посол Индии Паван Капур открыл фестиваль "День Индии" в Москве, посадив яблоневое дерево.Всего таких яблонь на площадке фестиваля посадили 75 - в честь 75-летия независимости Индии, которое отмечается в этом году, и годовщины установления дипломатических отношений между Москвой и Нью-Дели.Посадив саженец, посол и другие участники церемонии под аплодисменты воскликнули по-русски: "Расти!"Фестиваль "День Индии" проводится в Москве с 2014 года. В этом году фестиваль проходит с 11 по 14 августа в ландшафтном парке "Остров Мечты". Вход на фестиваль и бесплатный.
https://ria.ru/20220811/festival-1808774623.html
москва
индия
нью-дели
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1809018245_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_aba38e5dbe0ce148f3326efa12e865d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, индия, нью-дели, россия, что посмотреть , общество
Туризм, Москва, Индия, Нью-Дели, Россия, что посмотреть , Общество
20:09 11.08.2022 (обновлено: 20:59 11.08.2022)
 
Посол Индии открыл национальный фестиваль в Москве, посадив яблоню

Посол Индии Капур открыл национальный фестиваль в Москве, посадив яблоневое дерево

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПосол Индии в Российской Федерации, Его Превосходительства Павана Капура во время посадки деревьев, приуроченной к 75-летию установления дипломатических отношений связей между Россией и Индией
Посол Индии в Российской Федерации, Его Превосходительства Павана Капура во время посадки деревьев, приуроченной к 75-летию установления дипломатических отношений связей между Россией и Индией - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Посол Индии в Российской Федерации, Его Превосходительства Павана Капура во время посадки деревьев, приуроченной к 75-летию установления дипломатических отношений связей между Россией и Индией
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Посол Индии Паван Капур открыл фестиваль "День Индии" в Москве, посадив яблоневое дерево.
Всего таких яблонь на площадке фестиваля посадили 75 - в честь 75-летия независимости Индии, которое отмечается в этом году, и годовщины установления дипломатических отношений между Москвой и Нью-Дели.
Посадив саженец, посол и другие участники церемонии под аплодисменты воскликнули по-русски: "Расти!"
Фестиваль "День Индии" проводится в Москве с 2014 года. В этом году фестиваль проходит с 11 по 14 августа в ландшафтном парке "Остров Мечты". Вход на фестиваль и бесплатный.
Участники India day festival - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
10:29Туризм
В Москве открылся этнический фестиваль "День Индии"
 
ТуризмМоскваИндияНью-ДелиРоссиячто посмотретьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала