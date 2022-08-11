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Фестиваль "Владивостокские сезоны" объединит поклонников культуры в дни ВЭФ

Фестиваль "Владивостокские сезоны" объединит поклонников культуры в дни ВЭФ - РИА Новости, 11.08.2022

Фестиваль "Владивостокские сезоны" объединит поклонников культуры в дни ВЭФ

Масштабная культурная программа развернется во Владивостоке в начале сентября во время проведения VII Восточного экономического форума и II Международного... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T10:46

2022-08-11T10:46

2022-08-11T11:02

пресс-релизы

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МОСКВА, 11 авг – Пресс-служба Росконгресса. Масштабная культурная программа развернется во Владивостоке в начале сентября во время проведения VII Восточного экономического форума и II Международного форума по сохранению тигра.Для участников деловых мероприятий, а также для жителей и гостей города будут организованы десятки мероприятий: музыкальные концерты, фотовыставки, мастер-классы, которые напомнят общественности о гуманитарной роли искусства и культуры."Культурная программа Восточного экономического форума нацелена на налаживание творческого обмена, представление наиболее талантливых коллективов регионов России, формирование и продвижение новых гуманитарных связей. Культура всегда была и остается созидательной силой, которая объединяет миллионы людей, дает возможность раскрыть свои таланты. Убежден, что насыщенная программа этого года, объединенная в тематический фестиваль „Владивостокские сезоны“, – это яркий, красочный подарок участникам Форума и жителям Владивостока", – отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.На набережной бухты Аякс на территории кампуса Дальневосточного федерального университета 5 сентября развернется выставка "Улица Дальнего Востока". Тематические павильоны, которые представят дальневосточные регионы, с 5 по 8 сентября будут открыты для гостей и участников ВЭФ-2022. По окончании форума работа выставки продлится до 11 сентября. Вход для жителей Владивостока и туристов будет свободным.Культурная программа выставки будет общедоступной и стартует уже 5 сентября. В этот день творческую программу покажет Приморский край – для зрителей выступят две музыкальные группы региона. 6 сентября здесь ждут коллективы Чукотского автономного округа и Хабаровского края, а 7 сентября свою программу презентуют Республика Саха (Якутия) и Сахалинская область. 8 сентября зрители увидят программу коллективов из Республики Бурятия и Амурской области. Организаторы вручат награды лучшим павильонам выставки. 9 сентября – творческая программа Камчатского края и Магаданской области, а 10 сентября – выступления артистов из Еврейской автономной области и Забайкальского края.11 сентября, в финальный день культурной программы выставки "Улица Дальнего Востока", в 15:00 посетителей ждет гала-концерт творческих коллективов регионов, а в 18:00 – выступления лучших музыкальных групп.В рамках Восточного экономического форума и Тигриного форума состоится серия тематических мероприятий. Так, 4 сентября в 17:00 в столице Приморья начнется праздник "Я, мы, тигр" с участием детских и юношеских коллективов. На площади Борцов Революции пройдут игры, интерактивы, соревнования и мастер-классы, состоится концерт коллективов филармонии Владивостока.8 сентября поклонников популярной музыки ждет концерт "Любимое на русском", в котором примут участие известные российские артисты.6 сентября на Приморскую сцену Мариинского театра выйдет оркестр Московской филармонии, солист – пианист-виртуоз, народный артист России Денис Мацуев. В историческом парке "Россия – моя история" будет представлен проект Международного фестиваля дикой природы "Золотая черепаха" – международная выставка фотографий #ДикоКрасиво.Наконец, 7 сентября на Приморской сцене Мариинского театра выступит знаменитый оперный певец, заслуженный артист России Ильдар Абдразаков.Организаторы фестиваля "Владивостокские сезоны" – правительство Приморья, администрация Владивостока и Фонд Росконгресс.VII Восточный экономический форум – 2022 состоится 5–8 сентября 2022 г. во Владивостоке, на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).Все оперативные новости о подготовке ВЭФ-2022 – в официальных соцсетях Форума.Telegram: t.me/roscongressВК: Восточный экономический форум (vk.com)Официальный сайт и Информационно-аналитическая система Фонда Росконгресс.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы