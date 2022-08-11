https://ria.ru/20220811/evakuirovannye-1809034062.html

С Украины и из Донбасса в Россию за сутки эвакуировали более 28700 человек

С Украины и из Донбасса в Россию за сутки эвакуировали более 28700 человек - РИА Новости, 11.08.2022

С Украины и из Донбасса в Россию за сутки эвакуировали более 28700 человек

Более 28700 человек, включая 5619 детей, эвакуировано из опасных районов Украины и Донбасса за прошедшие сутки в Россию, сообщил в четверг руководитель... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T23:40

2022-08-11T23:40

2022-08-11T23:40

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донбасс

россия

михаил мизинцев

вооруженные силы украины

национальный центр управления обороной рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787308354_0:347:3023:2047_1920x0_80_0_0_875222bfb4435432c7f685bfce5922f0.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Более 28700 человек, включая 5619 детей, эвакуировано из опасных районов Украины и Донбасса за прошедшие сутки в Россию, сообщил в четверг руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на создаваемые киевским режимом препятствия, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 28731 человек, в том числе 5619 детей, а всего с начала специальной военной операции – 3286937 человек, из которых 524153 ребенка. Государственную границу Российской Федерации пересекли 547720 автомобилей, в том числе за сутки – 3532", - заявил Мизинцев.Кроме того, за сутки на "Горячую линию" Межведомственного координационного штаба поступило 26 обращений с просьбами об эвакуации в Россию, на территорию ДНР и ЛНР или же в подконтрольные российским Вооруженным силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

донбасс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, донбасс, россия, михаил мизинцев, вооруженные силы украины, национальный центр управления обороной рф