https://ria.ru/20220811/evakuirovannye-1809034062.html
С Украины и из Донбасса в Россию за сутки эвакуировали более 28700 человек
С Украины и из Донбасса в Россию за сутки эвакуировали более 28700 человек - РИА Новости, 11.08.2022
С Украины и из Донбасса в Россию за сутки эвакуировали более 28700 человек
Более 28700 человек, включая 5619 детей, эвакуировано из опасных районов Украины и Донбасса за прошедшие сутки в Россию, сообщил в четверг руководитель... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T23:40
2022-08-11T23:40
2022-08-11T23:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
россия
михаил мизинцев
вооруженные силы украины
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Более 28700 человек, включая 5619 детей, эвакуировано из опасных районов Украины и Донбасса за прошедшие сутки в Россию, сообщил в четверг руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на создаваемые киевским режимом препятствия, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 28731 человек, в том числе 5619 детей, а всего с начала специальной военной операции – 3286937 человек, из которых 524153 ребенка. Государственную границу Российской Федерации пересекли 547720 автомобилей, в том числе за сутки – 3532", - заявил Мизинцев.Кроме того, за сутки на "Горячую линию" Межведомственного координационного штаба поступило 26 обращений с просьбами об эвакуации в Россию, на территорию ДНР и ЛНР или же в подконтрольные российским Вооруженным силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донбасс, россия, михаил мизинцев, вооруженные силы украины, национальный центр управления обороной рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донбасс, Россия, Михаил Мизинцев, Вооруженные силы Украины, Национальный центр управления обороной РФ
С Украины и из Донбасса в Россию за сутки эвакуировали более 28700 человек
Минобороны: более 28700 человек эвакуировали за сутки в Россию с Украины и из Донбасса