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Эвакуация не ограничится территорией ДНР, заявила вице-премьер Украины - РИА Новости, 11.08.2022
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Эвакуация не ограничится территорией ДНР, заявила вице-премьер Украины
Эвакуация не ограничится территорией ДНР, заявила вице-премьер Украины - РИА Новости, 11.08.2022
Эвакуация не ограничится территорией ДНР, заявила вице-премьер Украины
Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что обязательная эвакуация граждан не ограничится территорией Донецкой Народной республики, она будет проводиться и... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T15:25
2022-08-11T15:28
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что обязательная эвакуация граждан не ограничится территорией Донецкой Народной республики, она будет проводиться и из других регионов.Ранее Верещук заявила, что Киев начал обязательную эвакуацию граждан с подконтрольных ему территорий ДНР. По ее словам, эвакуация будет проведена до зимы, планируется вывезти 220 тысяч человек."Обязательная эвакуация из Донецкой области первая и пока единственная. Но наш анализ и наши прогнозы указывают на то, что она будет продолжаться и в других регионах", - сказала Верещук на брифинге. По ее словам, эвакуация может проводиться из сел и городов Запорожской, Херсонской, Харьковской областей, которые могут остаться в осенне-зимний период без тепла и света. Она отметила, что всего могут быть эвакуированы около 500 тысяч человек.В ходе спецоперации ВС РФ совместно с силами Донецкой Народной республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220802/donbass-1806580672.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:25 11.08.2022 (обновлено: 15:28 11.08.2022)
 
Эвакуация не ограничится территорией ДНР, заявила вице-премьер Украины

Вице-премьер Украины Верещук: обязательная эвакуация не ограничится территорией ДНР

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что обязательная эвакуация граждан не ограничится территорией Донецкой Народной республики, она будет проводиться и из других регионов.
Ранее Верещук заявила, что Киев начал обязательную эвакуацию граждан с подконтрольных ему территорий ДНР. По ее словам, эвакуация будет проведена до зимы, планируется вывезти 220 тысяч человек.
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"Обязательная эвакуация из Донецкой области первая и пока единственная. Но наш анализ и наши прогнозы указывают на то, что она будет продолжаться и в других регионах", - сказала Верещук на брифинге. По ее словам, эвакуация может проводиться из сел и городов Запорожской, Херсонской, Харьковской областей, которые могут остаться в осенне-зимний период без тепла и света. Она отметила, что всего могут быть эвакуированы около 500 тысяч человек.
В ходе спецоперации ВС РФ совместно с силами Донецкой Народной республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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