https://ria.ru/20220811/evakuatsiya-1808898929.html

Эвакуация не ограничится территорией ДНР, заявила вице-премьер Украины

Эвакуация не ограничится территорией ДНР, заявила вице-премьер Украины - РИА Новости, 11.08.2022

Эвакуация не ограничится территорией ДНР, заявила вице-премьер Украины

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что обязательная эвакуация граждан не ограничится территорией Донецкой Народной республики, она будет проводиться и... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T15:25

2022-08-11T15:25

2022-08-11T15:28

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что обязательная эвакуация граждан не ограничится территорией Донецкой Народной республики, она будет проводиться и из других регионов.Ранее Верещук заявила, что Киев начал обязательную эвакуацию граждан с подконтрольных ему территорий ДНР. По ее словам, эвакуация будет проведена до зимы, планируется вывезти 220 тысяч человек."Обязательная эвакуация из Донецкой области первая и пока единственная. Но наш анализ и наши прогнозы указывают на то, что она будет продолжаться и в других регионах", - сказала Верещук на брифинге. По ее словам, эвакуация может проводиться из сел и городов Запорожской, Херсонской, Харьковской областей, которые могут остаться в осенне-зимний период без тепла и света. Она отметила, что всего могут быть эвакуированы около 500 тысяч человек.В ходе спецоперации ВС РФ совместно с силами Донецкой Народной республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220802/donbass-1806580672.html

https://ria.ru/20220731/reshenie-1806260981.html

донецкая народная республика

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр