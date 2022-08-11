https://ria.ru/20220811/estoniya-1808886032.html
Депутат Госдумы прокомментировал решение Эстонии ограничить въезд россиян
Депутат Госдумы прокомментировал решение Эстонии ограничить въезд россиян - РИА Новости, 11.08.2022
Депутат Госдумы прокомментировал решение Эстонии ограничить въезд россиян
Пределов безумства Европейского союза нет, он превращается в тоталитарное объединение без гражданских свобод, заявил РИА Новости первый замглавы комитета... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T14:43
2022-08-11T14:43
2022-08-11T16:18
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Пределов безумства Европейского союза нет, он превращается в тоталитарное объединение без гражданских свобод, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов, комментируя решения Эстонии ограничить въезд россиян.Эстония закроет границу для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными республикой, сообщил в четверг глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу."Пределов европейскому безумству я пока не вижу. ЕС превращается в тоталитарное объединение без гражданских свобод вообще и без свободы передвижения в частности", - заявил парламентарий.
https://ria.ru/20220811/estoniya-1808874683.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, урмас рейнсалу, эстония, россия, евросоюз, госдума рф, новости - туризм
В мире, Урмас Рейнсалу, Эстония, Россия, Евросоюз, Госдума РФ, Туризм, Новости - Туризм
14:43 11.08.2022 (обновлено: 16:18 11.08.2022)
Депутат Госдумы прокомментировал решение Эстонии ограничить въезд россиян
Депутат Госдумы Никонов назвал решение Эстонии ограничить въезд россиян безумством