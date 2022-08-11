https://ria.ru/20220811/estoniya-1808886032.html

Депутат Госдумы прокомментировал решение Эстонии ограничить въезд россиян

Депутат Госдумы прокомментировал решение Эстонии ограничить въезд россиян - РИА Новости, 11.08.2022

Депутат Госдумы прокомментировал решение Эстонии ограничить въезд россиян

Пределов безумства Европейского союза нет, он превращается в тоталитарное объединение без гражданских свобод, заявил РИА Новости первый замглавы комитета... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T14:43

2022-08-11T14:43

2022-08-11T16:18

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Пределов безумства Европейского союза нет, он превращается в тоталитарное объединение без гражданских свобод, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов, комментируя решения Эстонии ограничить въезд россиян.Эстония закроет границу для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными республикой, сообщил в четверг глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу."Пределов европейскому безумству я пока не вижу. ЕС превращается в тоталитарное объединение без гражданских свобод вообще и без свободы передвижения в частности", - заявил парламентарий.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, урмас рейнсалу, эстония, россия, евросоюз, госдума рф, новости - туризм