Энергоснабжение обстрелянного в Курской области села восстановили
Курский губернатор: энергоснабжение обстрелянного села Попово-Лежачи восстановили
© Фото из официального телеграм-канала губернатора Курской областиПоследствия обстрелов поселков Тёткино и Попово-Лежачи в Курской области
Последствия обстрелов поселков Тёткино и Попово-Лежачи в Курской области. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Энергоснабжение обстрелянного сегодня села Попово-Лежачи в Курской области восстановлено, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
Ранее губернатор сообщил, что приграничные поселки Теткино и Попово-Лежачи Курской области вновь обстреляли со стороны Украины. В поселке Попово-Лежачи повреждены гражданские объекты, сельскохозяйственная техника, личные автомобили и две линии электроснабжения.
"Энергоснабжение обстрелянного сегодня села Попово-Лежачи восстановлено в полном объеме", - написал Старовойт.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.