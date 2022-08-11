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Энергоснабжение обстрелянного в Курской области села восстановили - РИА Новости, 11.08.2022
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Энергоснабжение обстрелянного в Курской области села восстановили
Энергоснабжение обстрелянного в Курской области села восстановили - РИА Новости, 11.08.2022
Энергоснабжение обстрелянного в Курской области села восстановили
Энергоснабжение обстрелянного сегодня села Попово-Лежачи в Курской области восстановлено, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T19:13
2022-08-11T19:13
владимир путин
курская область
украина
россия
роман старовойт
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Энергоснабжение обстрелянного сегодня села Попово-Лежачи в Курской области восстановлено, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.Ранее губернатор сообщил, что приграничные поселки Теткино и Попово-Лежачи Курской области вновь обстреляли со стороны Украины. В поселке Попово-Лежачи повреждены гражданские объекты, сельскохозяйственная техника, личные автомобили и две линии электроснабжения."Энергоснабжение обстрелянного сегодня села Попово-Лежачи восстановлено в полном объеме", - написал Старовойт.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
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владимир путин, курская область, украина, россия, роман старовойт, вооруженные силы украины
Владимир Путин, Курская область, Украина, Россия, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины
19:13 11.08.2022
 
Энергоснабжение обстрелянного в Курской области села восстановили

Курский губернатор: энергоснабжение обстрелянного села Попово-Лежачи восстановили

© Фото из официального телеграм-канала губернатора Курской областиПоследствия обстрелов поселков Тёткино и Попово-Лежачи в Курской области
Последствия обстрелов поселков Тёткино и Попово-Лежачи в Курской области
© Фото из официального телеграм-канала губернатора Курской области
Последствия обстрелов поселков Тёткино и Попово-Лежачи в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Энергоснабжение обстрелянного сегодня села Попово-Лежачи в Курской области восстановлено, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
Ранее губернатор сообщил, что приграничные поселки Теткино и Попово-Лежачи Курской области вновь обстреляли со стороны Украины. В поселке Попово-Лежачи повреждены гражданские объекты, сельскохозяйственная техника, личные автомобили и две линии электроснабжения.
"Энергоснабжение обстрелянного сегодня села Попово-Лежачи восстановлено в полном объеме", - написал Старовойт.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
Последствия обстрела со стороны ВСУ села Теткино в Курской области - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
Вчера, 14:00В мире
При обстреле курских поселков со стороны ВСУ никто не пострадал
 
Владимир ПутинКурская областьУкраинаРоссияРоман СтаровойтВооруженные силы Украины
 
 
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