https://ria.ru/20220811/elenovka-1808764721.html
Генпрокуратура ДНР расследует обстрел Еленовки по статье "Теракт"
Генпрокуратура ДНР расследует обстрел Еленовки по статье "Теракт" - РИА Новости, 11.08.2022
Генпрокуратура ДНР расследует обстрел Еленовки по статье "Теракт"
Обстрел следственного изолятора с украинским военнопленными в Еленовке расследуют по статье "Теракт", сообщила официальный представитель Генпрокуратуры Донецкой РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T06:17
2022-08-11T06:17
2022-08-11T10:07
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
россия
донецкая народная республика
оон
красный крест
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ЕЛЕНОВКА (ДНР), 11 авг — РИА Новости. Обстрел следственного изолятора с украинским военнопленными в Еленовке расследуют по статье "Теракт", сообщила официальный представитель Генпрокуратуры Донецкой Народной Республики Виталия Чернявская.Украинские войска 29 июля нанесли удар по СИЗО в Еленовке из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. В этом учреждении содержались сдавшиеся в плен украинские военнослужащие. Как подчеркнул глава ДНР Денис Пушилин, этот обстрел был умышленным. СИЗО атаковали из-за того, что, в частности, террористы из батальона "Азов"* начали давать показания.Российское Минобороны призвало экспертов ООН и Красного Креста принять участие в расследовании обстрела в Еленовке.Как заявлял представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, ВСУ перед ударами из HIMARS консультируются с США, которые могут отменить атаку, если "их не устроит намеченная цель".РСЗО M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработали в США компании BAE Systems и Lockheed Martin, производство началось в 2003 году. Вашингтон поставил Киеву несколько таких систем, из которых ВСУ наносят удары в том числе по населенным пунктам и объектам инфраструктуры.*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20220807/rassledovanie-1807903646.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры следственного изолятора в Еленовке после удара ВСУ
Обстрел следственного изолятора с украинским военнопленными в Еленовке расследуют по статье "Теракт", сообщила журналистам официальный представитель Генпрокуратуры ДНР Виталия Чернявская. Минобороны России сообщало, что украинские войска 29 июля нанесли удар по СИЗО в Еленовке, где находились украинские военнопленные, из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности из запрещенной в России террористической организации "Азов"*, начали давать показания. Минобороны РФ призвало экспертов ООН и Красного Креста присоединиться к расследованию в Еленовке.
2022-08-11T06:17
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PT0M42S
РИА Новости
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в мире, денис пушилин, россия, донецкая народная республика, оон, красный крест
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Россия, Донецкая Народная Республика, ООН, Красный Крест
06:17 11.08.2022 (обновлено: 10:07 11.08.2022)
Генпрокуратура ДНР расследует обстрел Еленовки по статье "Теракт"
Генпрокуратура ДНР расследует обстрел Еленовки со стороны ВСУ по статье "Теракт"