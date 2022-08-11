https://ria.ru/20220811/elenovka-1808764721.html

Генпрокуратура ДНР расследует обстрел Еленовки по статье "Теракт"

Генпрокуратура ДНР расследует обстрел Еленовки по статье "Теракт" - РИА Новости, 11.08.2022

Генпрокуратура ДНР расследует обстрел Еленовки по статье "Теракт"

Обстрел следственного изолятора с украинским военнопленными в Еленовке расследуют по статье "Теракт", сообщила официальный представитель Генпрокуратуры Донецкой РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T06:17

2022-08-11T06:17

2022-08-11T10:07

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

россия

донецкая народная республика

оон

красный крест

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ЕЛЕНОВКА (ДНР), 11 авг — РИА Новости. Обстрел следственного изолятора с украинским военнопленными в Еленовке расследуют по статье "Теракт", сообщила официальный представитель Генпрокуратуры Донецкой Народной Республики Виталия Чернявская.Украинские войска 29 июля нанесли удар по СИЗО в Еленовке из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. В этом учреждении содержались сдавшиеся в плен украинские военнослужащие. Как подчеркнул глава ДНР Денис Пушилин, этот обстрел был умышленным. СИЗО атаковали из-за того, что, в частности, террористы из батальона "Азов"* начали давать показания.Российское Минобороны призвало экспертов ООН и Красного Креста принять участие в расследовании обстрела в Еленовке.Как заявлял представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, ВСУ перед ударами из HIMARS консультируются с США, которые могут отменить атаку, если "их не устроит намеченная цель".РСЗО M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработали в США компании BAE Systems и Lockheed Martin, производство началось в 2003 году. Вашингтон поставил Киеву несколько таких систем, из которых ВСУ наносят удары в том числе по населенным пунктам и объектам инфраструктуры.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20220807/rassledovanie-1807903646.html

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донецкая народная республика

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры следственного изолятора в Еленовке после удара ВСУ Обстрел следственного изолятора с украинским военнопленными в Еленовке расследуют по статье "Теракт", сообщила журналистам официальный представитель Генпрокуратуры ДНР Виталия Чернявская. Минобороны России сообщало, что украинские войска 29 июля нанесли удар по СИЗО в Еленовке, где находились украинские военнопленные, из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности из запрещенной в России террористической организации "Азов"*, начали давать показания. Минобороны РФ призвало экспертов ООН и Красного Креста присоединиться к расследованию в Еленовке. 2022-08-11T06:17 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, денис пушилин, россия, донецкая народная республика, оон, красный крест