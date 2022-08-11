https://ria.ru/20220811/elektroenergiya-1808925862.html

Молдавия и Румыния подписали договор об обмене электроэнергией

Молдавия и Румыния подписали договор об обмене электроэнергией - РИА Новости, 11.08.2022

Молдавия и Румыния подписали договор об обмене электроэнергией

Румынская электроэнергетическая публичная компания, Transelectrica и государственная молдавская компания Moldelectrica подписали в четверг контракт, который... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T16:27

2022-08-11T16:27

2022-08-11T16:27

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КИШИНЕВ, 11 авг – РИА Новости. Румынская электроэнергетическая публичная компания, Transelectrica и государственная молдавская компания Moldelectrica подписали в четверг контракт, который предусматривает коммерческие перетоки электроэнергии между двумя странами.В марте текущего года система электроснабжения Молдавии была синхронизирована с европейской. Тестовые подключения к румынским сетям произошли 17 марта. Румыния экспортировала энергию в Молдавию мощностью 375,3 МВт."Коммерческий обмен электроэнергией с Молдавией начнется сразу после завершения всего процесса согласования технических деталей и коммерческих аспектов. Так, первые сделки по электроэнергии между двумя странами намечены на октябрь этого года", - сообщила в четверг пресс-служба румынской компании.В Тranselectrica отметили, что реализация проекта будет способствовать развитию и надлежащему функционированию европейского энергетического рынка.В настоящий момент Молдавия закупает 70% электроэнергии у Молдавской ГРЭС (находится на территории Приднестровья, принадлежит российской "Интер РАО") по цене 60 долларов за 1 МВт/ч, а 30% - у украинского "Энергоатома" по цене 78 долларов за 1 МВт/ч. Ежегодные потребности Молдавии в электроэнергии оцениваются в 800 МВт.Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил о рисках приостановки поставок газа и необходимости пополнения резервов топлива, а также поиска альтернативных источников поставок. По словам Спыну, Кишинев ведет переговоры с Киевом о закупки 100% необходимого объема электроэнергии.

https://ria.ru/20220811/gagauziya-1808894889.html

https://ria.ru/20220811/audit-1808772267.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, румыния, кишинев, молдавия, энергоатом