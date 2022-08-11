https://ria.ru/20220811/elektroenergiya-1808925862.html
Молдавия и Румыния подписали договор об обмене электроэнергией
Молдавия и Румыния подписали договор об обмене электроэнергией - РИА Новости, 11.08.2022
Молдавия и Румыния подписали договор об обмене электроэнергией
Румынская электроэнергетическая публичная компания, Transelectrica и государственная молдавская компания Moldelectrica подписали в четверг контракт, который... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T16:27
2022-08-11T16:27
2022-08-11T16:27
в мире
румыния
кишинев
молдавия
энергоатом
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794584783_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b4a91c62a9f5027f0e43295be843461.jpg
КИШИНЕВ, 11 авг – РИА Новости. Румынская электроэнергетическая публичная компания, Transelectrica и государственная молдавская компания Moldelectrica подписали в четверг контракт, который предусматривает коммерческие перетоки электроэнергии между двумя странами.В марте текущего года система электроснабжения Молдавии была синхронизирована с европейской. Тестовые подключения к румынским сетям произошли 17 марта. Румыния экспортировала энергию в Молдавию мощностью 375,3 МВт."Коммерческий обмен электроэнергией с Молдавией начнется сразу после завершения всего процесса согласования технических деталей и коммерческих аспектов. Так, первые сделки по электроэнергии между двумя странами намечены на октябрь этого года", - сообщила в четверг пресс-служба румынской компании.В Тranselectrica отметили, что реализация проекта будет способствовать развитию и надлежащему функционированию европейского энергетического рынка.В настоящий момент Молдавия закупает 70% электроэнергии у Молдавской ГРЭС (находится на территории Приднестровья, принадлежит российской "Интер РАО") по цене 60 долларов за 1 МВт/ч, а 30% - у украинского "Энергоатома" по цене 78 долларов за 1 МВт/ч. Ежегодные потребности Молдавии в электроэнергии оцениваются в 800 МВт.Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил о рисках приостановки поставок газа и необходимости пополнения резервов топлива, а также поиска альтернативных источников поставок. По словам Спыну, Кишинев ведет переговоры с Киевом о закупки 100% необходимого объема электроэнергии.
https://ria.ru/20220811/gagauziya-1808894889.html
https://ria.ru/20220811/audit-1808772267.html
румыния
кишинев
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794584783_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_20c764bcb8d6bdb6f497212aec7a39f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния, кишинев, молдавия, энергоатом
В мире, Румыния, Кишинев, Молдавия, Энергоатом
Молдавия и Румыния подписали договор об обмене электроэнергией
Молдавия и Румыния подписали договор о коммерческих перетоках электроэнергии