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Молдавия и Румыния подписали договор об обмене электроэнергией - РИА Новости, 11.08.2022
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Молдавия и Румыния подписали договор об обмене электроэнергией
Молдавия и Румыния подписали договор об обмене электроэнергией - РИА Новости, 11.08.2022
Молдавия и Румыния подписали договор об обмене электроэнергией
Румынская электроэнергетическая публичная компания, Transelectrica и государственная молдавская компания Moldelectrica подписали в четверг контракт, который... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T16:27
2022-08-11T16:27
в мире
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КИШИНЕВ, 11&nbsp; авг – РИА Новости. Румынская электроэнергетическая публичная компания, Transelectrica и государственная молдавская компания Moldelectrica подписали в четверг контракт, который предусматривает коммерческие перетоки электроэнергии между двумя странами.В марте текущего года система электроснабжения Молдавии была синхронизирована с европейской. Тестовые подключения к румынским сетям произошли 17 марта. Румыния экспортировала энергию в Молдавию мощностью 375,3 МВт."Коммерческий обмен электроэнергией с Молдавией начнется сразу после завершения всего процесса согласования технических деталей и коммерческих аспектов. Так, первые сделки по электроэнергии между двумя странами намечены на октябрь этого года", - сообщила в четверг пресс-служба румынской компании.В Тranselectrica отметили, что реализация проекта будет способствовать развитию и надлежащему функционированию европейского энергетического рынка.В настоящий момент Молдавия закупает 70% электроэнергии у Молдавской ГРЭС (находится на территории Приднестровья, принадлежит российской "Интер РАО") по цене 60 долларов за 1 МВт/ч, а 30% - у украинского "Энергоатома" по цене 78 долларов за 1 МВт/ч. Ежегодные потребности Молдавии в электроэнергии оцениваются в 800 МВт.Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил о рисках приостановки поставок газа и необходимости пополнения резервов топлива, а также поиска альтернативных источников поставок. По словам Спыну, Кишинев ведет переговоры с Киевом о закупки 100% необходимого объема электроэнергии.
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в мире, румыния, кишинев, молдавия, энергоатом
В мире, Румыния, Кишинев, Молдавия, Энергоатом
16:27 11.08.2022
 
Молдавия и Румыния подписали договор об обмене электроэнергией

Молдавия и Румыния подписали договор о коммерческих перетоках электроэнергии

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание резиденции президента Молдавии в Кишиневе
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 11  авг – РИА Новости. Румынская электроэнергетическая публичная компания, Transelectrica и государственная молдавская компания Moldelectrica подписали в четверг контракт, который предусматривает коммерческие перетоки электроэнергии между двумя странами.
В марте текущего года система электроснабжения Молдавии была синхронизирована с европейской. Тестовые подключения к румынским сетям произошли 17 марта. Румыния экспортировала энергию в Молдавию мощностью 375,3 МВт.
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"Коммерческий обмен электроэнергией с Молдавией начнется сразу после завершения всего процесса согласования технических деталей и коммерческих аспектов. Так, первые сделки по электроэнергии между двумя странами намечены на октябрь этого года", - сообщила в четверг пресс-служба румынской компании.
В Тranselectrica отметили, что реализация проекта будет способствовать развитию и надлежащему функционированию европейского энергетического рынка.
В настоящий момент Молдавия закупает 70% электроэнергии у Молдавской ГРЭС (находится на территории Приднестровья, принадлежит российской "Интер РАО") по цене 60 долларов за 1 МВт/ч, а 30% - у украинского "Энергоатома" по цене 78 долларов за 1 МВт/ч. Ежегодные потребности Молдавии в электроэнергии оцениваются в 800 МВт.
Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил о рисках приостановки поставок газа и необходимости пополнения резервов топлива, а также поиска альтернативных источников поставок. По словам Спыну, Кишинев ведет переговоры с Киевом о закупки 100% необходимого объема электроэнергии.
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