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В Минздраве рассказали о медиках, работающих в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 11.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220811/donbass-1808912799.html
В Минздраве рассказали о медиках, работающих в ДНР и ЛНР
В Минздраве рассказали о медиках, работающих в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 11.08.2022
В Минздраве рассказали о медиках, работающих в ДНР и ЛНР
Более 230 медиков из России работают в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях, заявила заместитель... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T15:53
2022-08-11T15:53
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
россия
донбасс
херсонская область
единая россия
войска воздушно-космической обороны
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Более 230 медиков из России работают в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях, заявила заместитель директора департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава России Наталья Маркарян."В настоящее время общая численность медицинской группировки из Российской Федерации на всех пяти территориях – это 231 специалист", - сказала Маркарян на ВКС "Единой России" о промежуточных итогах медицинского направления гуманитарной миссии партии в Донбассе и на освобожденных территориях.Она уточнила, что 60 сотрудников - из федеральных медицинских организаций, 119 – представители субъектов России, 17 – специалисты ФМБА, 24 – волонтеры и 11 – представители Русской православной церкви.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220730/vrachi-1806135414.html
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россия
донбасс
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здоровье - общество, россия, донбасс, херсонская область , единая россия, войска воздушно-космической обороны, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), в мире
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Россия, Донбасс, Херсонская область , Единая Россия, Войска воздушно-космической обороны, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), В мире
15:53 11.08.2022
 
В Минздраве рассказали о медиках, работающих в ДНР и ЛНР

Минздрав: в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях работают более 230 медиков

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик оказывает помощь раненому военнослужащему
Медик оказывает помощь раненому военнослужащему - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик оказывает помощь раненому военнослужащему. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Более 230 медиков из России работают в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях, заявила заместитель директора департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава России Наталья Маркарян.
"В настоящее время общая численность медицинской группировки из Российской Федерации на всех пяти территориях – это 231 специалист", - сказала Маркарян на ВКС "Единой России" о промежуточных итогах медицинского направления гуманитарной миссии партии в Донбассе и на освобожденных территориях.
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Она уточнила, что 60 сотрудников - из федеральных медицинских организаций, 119 – представители субъектов России, 17 – специалисты ФМБА, 24 – волонтеры и 11 – представители Русской православной церкви.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоРоссияДонбассХерсонская областьЕдиная РоссияВойска воздушно-космической обороныФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)В мире
 
 
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