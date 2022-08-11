https://ria.ru/20220811/donbass-1808912799.html

В Минздраве рассказали о медиках, работающих в ДНР и ЛНР

В Минздраве рассказали о медиках, работающих в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 11.08.2022

В Минздраве рассказали о медиках, работающих в ДНР и ЛНР

Более 230 медиков из России работают в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях, заявила заместитель... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T15:53

2022-08-11T15:53

2022-08-11T15:53

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

россия

донбасс

херсонская область

единая россия

войска воздушно-космической обороны

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Более 230 медиков из России работают в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях, заявила заместитель директора департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава России Наталья Маркарян."В настоящее время общая численность медицинской группировки из Российской Федерации на всех пяти территориях – это 231 специалист", - сказала Маркарян на ВКС "Единой России" о промежуточных итогах медицинского направления гуманитарной миссии партии в Донбассе и на освобожденных территориях.Она уточнила, что 60 сотрудников - из федеральных медицинских организаций, 119 – представители субъектов России, 17 – специалисты ФМБА, 24 – волонтеры и 11 – представители Русской православной церкви.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220730/vrachi-1806135414.html

https://ria.ru/20220619/voenvrachi-1796545909.html

россия

донбасс

херсонская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

здоровье - общество, россия, донбасс, херсонская область , единая россия, войска воздушно-космической обороны, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), в мире