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Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 11.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220811/donbass-1808875539.html
Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР
Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 11.08.2022
Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР
Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, включая Донецк, выпустив по ним за 20 минут 17 снарядов калибрами 155, 152... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T14:08
2022-08-11T14:08
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
кировский район
нато
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ДОНЕЦК, 11 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, включая Донецк, выпустив по ним за 20 минут 17 снарядов калибрами 155, 152 и 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12:45 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено 4 снаряда калибром 155 мм; 12:50 – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Новониколаевка: выпущено 2 снаряда калибром 155 мм; 13:00 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.По данным ведомства, в 13.02 украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, а в 13.04 - Червоногвардейский и Кировский районы Макеевки, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220811/donetsk-1808861105.html
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донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), украина, кировский район, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Украина, Кировский район, НАТО
14:08 11.08.2022
 
Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 17 снарядов по пяти населенным пунктам

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Киевском районе Донецка, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Жилой дом в Киевском районе Донецка, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, включая Донецк, выпустив по ним за 20 минут 17 снарядов калибрами 155, 152 и 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12:45 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено 4 снаряда калибром 155 мм; 12:50 – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Новониколаевка: выпущено 2 снаряда калибром 155 мм; 13:00 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Воронка от снаряда после обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка. - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
Вчера, 13:29Специальная военная операция на Украине
Украинские войска за час трижды обстреляли Донецк
По данным ведомства, в 13.02 украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, а в 13.04 - Червоногвардейский и Кировский районы Макеевки, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Мужчина демонстрирует осколки снаряда, найденные после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
Вчера, 08:29Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Горловку
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаКировский районНАТО
 
 
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