Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 17 снарядов по пяти населенным пунктам
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Киевском районе Донецка, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, включая Донецк, выпустив по ним за 20 минут 17 снарядов калибрами 155, 152 и 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12:45 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено 4 снаряда калибром 155 мм; 12:50 – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Новониколаевка: выпущено 2 снаряда калибром 155 мм; 13:00 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
По данным ведомства, в 13.02 украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, а в 13.04 - Червоногвардейский и Кировский районы Макеевки, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.