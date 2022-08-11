https://ria.ru/20220811/donbass-1808875539.html

Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР

Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 11.08.2022

Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР

Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, включая Донецк, выпустив по ним за 20 минут 17 снарядов калибрами 155, 152... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T14:08

2022-08-11T14:08

2022-08-11T14:08

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

кировский район

нато

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ДОНЕЦК, 11 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, включая Донецк, выпустив по ним за 20 минут 17 снарядов калибрами 155, 152 и 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12:45 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено 4 снаряда калибром 155 мм; 12:50 – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Новониколаевка: выпущено 2 снаряда калибром 155 мм; 13:00 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.По данным ведомства, в 13.02 украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, а в 13.04 - Червоногвардейский и Кировский районы Макеевки, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220811/donetsk-1808861105.html

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донецк (днр)

украина

кировский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), украина, кировский район, нато