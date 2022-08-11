https://ria.ru/20220811/donbass-1808805241.html
Силы ДНР за сутки уничтожили до 40 украинских военных
Силы ДНР за сутки уничтожили до 40 украинских военных - РИА Новости, 11.08.2022
Силы ДНР за сутки уничтожили до 40 украинских военных
Народная милиция ДНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли до 40 человек личного состава и два БТР. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T10:51
2022-08-11T10:51
2022-08-11T10:51
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
красногоровка
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли до 40 человек личного состава и два БТР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: три единицы автомобильной техники, два бронетранспортера и до сорока человек личного состава", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Также отмечается, что были подавлены две огневые точки противника в районе Красногоровки и Марьинки.
https://ria.ru/20220811/lnr-1808795952.html
донецкая народная республика
красногоровка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, красногоровка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Красногоровка
Силы ДНР за сутки уничтожили до 40 украинских военных
Народная милиция ДНР оценила потери Украины за сутки в 40 человек и два БТР