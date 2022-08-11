https://ria.ru/20220811/donbass-1808805241.html

Силы ДНР за сутки уничтожили до 40 украинских военных

Силы ДНР за сутки уничтожили до 40 украинских военных - РИА Новости, 11.08.2022

Силы ДНР за сутки уничтожили до 40 украинских военных

Народная милиция ДНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли до 40 человек личного состава и два БТР. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T10:51

2022-08-11T10:51

2022-08-11T10:51

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

красногоровка

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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли до 40 человек личного состава и два БТР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: три единицы автомобильной техники, два бронетранспортера и до сорока человек личного состава", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Также отмечается, что были подавлены две огневые точки противника в районе Красногоровки и Марьинки.

https://ria.ru/20220811/lnr-1808795952.html

донецкая народная республика

красногоровка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, красногоровка