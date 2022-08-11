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Силы ДНР за сутки уничтожили до 40 украинских военных - РИА Новости, 11.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220811/donbass-1808805241.html
Силы ДНР за сутки уничтожили до 40 украинских военных
Силы ДНР за сутки уничтожили до 40 украинских военных - РИА Новости, 11.08.2022
Силы ДНР за сутки уничтожили до 40 украинских военных
Народная милиция ДНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли до 40 человек личного состава и два БТР. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T10:51
2022-08-11T10:51
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
красногоровка
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли до 40 человек личного состава и два БТР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: три единицы автомобильной техники, два бронетранспортера и до сорока человек личного состава", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Также отмечается, что были подавлены две огневые точки противника в районе Красногоровки и Марьинки.
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, красногоровка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Красногоровка
10:51 11.08.2022
 
Силы ДНР за сутки уничтожили до 40 украинских военных

Народная милиция ДНР оценила потери Украины за сутки в 40 человек и два БТР

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие народной милиции ДНР
Военнослужащие народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие народной милиции ДНР . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли до 40 человек личного состава и два БТР.
"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: три единицы автомобильной техники, два бронетранспортера и до сорока человек личного состава", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Также отмечается, что были подавлены две огневые точки противника в районе Красногоровки и Марьинки.
Бойцы Народной милиции ЛНР под Лисичанском - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
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Силы ЛНР за сутки уничтожили 45 украинских военных
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаКрасногоровка
 
 
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