https://ria.ru/20220811/donbass-1808776030.html

В ЛНР с 17 февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли 80 человек

В ЛНР с 17 февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли 80 человек - РИА Новости, 11.08.2022

В ЛНР с 17 февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли 80 человек

Восемьдесят мирных жителей погибли, 249 получили ранения в Луганской Народной Республике с 17 февраля в результате обстрелов со стороны украинских войск,... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T09:11

2022-08-11T09:11

2022-08-11T09:11

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

украина

сцкк

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ЛУГАНСК, 11 авг - РИА Новости. Восемьдесят мирных жителей погибли, 249 получили ранения в Луганской Народной Республике с 17 февраля в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В период с 17.02.2022 по 11.08.2022 представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано: 1046 обстрелов территории республики со стороны вооруженных формирований Украины с применением тяжелого вооружения... Жертвами агрессии вооруженных формирований Украины за вышеуказанный период стали 329 мирных жителей, из которых 80 человек погибли и 249 получили ранения. В результате обстрелов три ребенка погибли и 23 получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что были разрушены и повреждены 2155 домостроений в 31 населенном пункте, а также повреждены 192 объекта гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20220810/evakuatsiya-1808740591.html

луганская народная республика

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, украина, сцкк