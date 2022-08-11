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В ЛНР с 17 февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли 80 человек - РИА Новости, 11.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220811/donbass-1808776030.html
В ЛНР с 17 февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли 80 человек
В ЛНР с 17 февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли 80 человек - РИА Новости, 11.08.2022
В ЛНР с 17 февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли 80 человек
Восемьдесят мирных жителей погибли, 249 получили ранения в Луганской Народной Республике с 17 февраля в результате обстрелов со стороны украинских войск,... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T09:11
2022-08-11T09:11
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
сцкк
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ЛУГАНСК, 11 авг - РИА Новости. Восемьдесят мирных жителей погибли, 249 получили ранения в Луганской Народной Республике с 17 февраля в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В период с 17.02.2022 по 11.08.2022 представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано: 1046 обстрелов территории республики со стороны вооруженных формирований Украины с применением тяжелого вооружения... Жертвами агрессии вооруженных формирований Украины за вышеуказанный период стали 329 мирных жителей, из которых 80 человек погибли и 249 получили ранения. В результате обстрелов три ребенка погибли и 23 получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что были разрушены и повреждены 2155 домостроений в 31 населенном пункте, а также повреждены 192 объекта гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20220810/evakuatsiya-1808740591.html
луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Украина, СЦКК
09:11 11.08.2022
 
В ЛНР с 17 февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли 80 человек

ЛНР: с 17 февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли 80 мирных жителей, 249 ранены

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРазрушенный жилой дом в поселке Камышеваха в ЛНР
Разрушенный жилой дом в поселке Камышеваха в ЛНР - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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ЛУГАНСК, 11 авг - РИА Новости. Восемьдесят мирных жителей погибли, 249 получили ранения в Луганской Народной Республике с 17 февраля в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В период с 17.02.2022 по 11.08.2022 представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано: 1046 обстрелов территории республики со стороны вооруженных формирований Украины с применением тяжелого вооружения... Жертвами агрессии вооруженных формирований Украины за вышеуказанный период стали 329 мирных жителей, из которых 80 человек погибли и 249 получили ранения. В результате обстрелов три ребенка погибли и 23 получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что были разрушены и повреждены 2155 домостроений в 31 населенном пункте, а также повреждены 192 объекта гражданской инфраструктуры.
Автомобили с мирными жителями во время эвакуации - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
Вчера, 21:43Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаУкраинаСЦКК
 
 
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