https://ria.ru/20220811/donbass-1808771149.html

Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Горловку

Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Горловку - РИА Новости, 11.08.2022

Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Горловку

Украинские войска за 10 минут выпустили пять мин калибром 120 миллиметров по Новобахмутовке и шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке, сообщили в... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T08:29

2022-08-11T08:29

2022-08-11T08:29

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

донецк (днр)

стирол

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791705866_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_74765c9fa375ebb4f98f361a9cd17c30.jpg

ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили пять мин калибром 120 миллиметров по Новобахмутовке и шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 07:30 - н.п. Розовка - н.п. Новобахмутовка: выпущено 5 мин калибром 120 мм; 07:40 - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220811/zaytsevo-1808768836.html

горловка

донецкая народная республика

донецк (днр)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк (днр), стирол