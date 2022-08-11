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Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Горловку - РИА Новости, 11.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220811/donbass-1808771149.html
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Горловку
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Горловку - РИА Новости, 11.08.2022
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Горловку
Украинские войска за 10 минут выпустили пять мин калибром 120 миллиметров по Новобахмутовке и шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке, сообщили в... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T08:29
2022-08-11T08:29
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
донецк (днр)
стирол
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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили пять мин калибром 120 миллиметров по Новобахмутовке и шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 07:30 - н.п. Розовка - н.п. Новобахмутовка: выпущено 5 мин калибром 120 мм; 07:40 - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220811/zaytsevo-1808768836.html
горловка
донецкая народная республика
донецк (днр)
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в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк (днр), стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), Стирол
08:29 11.08.2022
 
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Горловку

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Новобахмутовке и Горловке пять мин и шесть снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда, найденные после обстрела ВСУ
Мужчина демонстрирует осколки снаряда, найденные после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда, найденные после обстрела ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили пять мин калибром 120 миллиметров по Новобахмутовке и шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 07:30 - н.п. Розовка - н.п. Новобахмутовка: выпущено 5 мин калибром 120 мм; 07:40 - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Окно здания, поврежденное после ударов ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
07:57Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Зайцево
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)Стирол
 
 
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