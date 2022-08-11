https://ria.ru/20220811/dollar-1808754607.html

Экономист рассказал, какую замену готовят доллару

Экономист рассказал, какую замену готовят доллару - РИА Новости, 11.08.2022

Экономист рассказал, какую замену готовят доллару

Международная резервная валюта на основе корзины валют стран БРИКС находится в стадии проработки. Но уже можно предположить, как будет создаваться валюта этого... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T01:16

2022-08-11T01:16

2022-08-11T01:16

экономика

россия

сша

брикс

новый банк развития

доллар

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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Международная резервная валюта на основе корзины валют стран БРИКС находится в стадии проработки. Но уже можно предположить, как будет создаваться валюта этого экономического союза, рассказал агентству “Прайм” начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.России и другим участникам БРИКС важно снизить зависимость от доллара США, прежде всего, во взаимной торговле и обслуживании внешнего долга. “Наша новая экономическая реальность — жить в условиях жестких санкций. Основной тенденцией валютного рынка РФ будет снижение роли доллара США и евро при возрастающей роли валют дружественных стран и рубля”, - указал он.По его словам, новая валюта помогла бы избежать рисков, которым подвержены отдельные валюты стран БРИКС и защитить их от рисков расчетов в долларах и евро. Ее эмитентом мог бы стать Новый банк развития. Она должна коррелироваться с курсами входящих в нее отдельных валют, при этом роль каждого участника в корзине должна быть значимой.

https://ria.ru/20220810/indiya-1808680400.html

россия

сша

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, россия, сша, брикс, новый банк развития, доллар