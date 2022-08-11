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Экономист рассказал, какую замену готовят доллару - РИА Новости, 11.08.2022
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Экономист рассказал, какую замену готовят доллару
Экономист рассказал, какую замену готовят доллару - РИА Новости, 11.08.2022
Экономист рассказал, какую замену готовят доллару
Международная резервная валюта на основе корзины валют стран БРИКС находится в стадии проработки. Но уже можно предположить, как будет создаваться валюта этого... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T01:16
2022-08-11T01:16
экономика
россия
сша
брикс
новый банк развития
доллар
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Международная резервная валюта на основе корзины валют стран БРИКС находится в стадии проработки. Но уже можно предположить, как будет создаваться валюта этого экономического союза, рассказал агентству “Прайм” начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.России и другим участникам БРИКС важно снизить зависимость от доллара США, прежде всего, во взаимной торговле и обслуживании внешнего долга. “Наша новая экономическая реальность — жить в условиях жестких санкций. Основной тенденцией валютного рынка РФ будет снижение роли доллара США и евро при возрастающей роли валют дружественных стран и рубля”, - указал он.По его словам, новая валюта помогла бы избежать рисков, которым подвержены отдельные валюты стран БРИКС и защитить их от рисков расчетов в долларах и евро. Ее эмитентом мог бы стать Новый банк развития. Она должна коррелироваться с курсами входящих в нее отдельных валют, при этом роль каждого участника в корзине должна быть значимой.
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экономика, россия, сша, брикс, новый банк развития, доллар
01:16 11.08.2022
 
Экономист рассказал, какую замену готовят доллару

Экономист Шульгин допустил, что доллар заменит международная резервная валюта стран БРИКС

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллара
Электронное табло со знаком доллара - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Международная резервная валюта на основе корзины валют стран БРИКС находится в стадии проработки. Но уже можно предположить, как будет создаваться валюта этого экономического союза, рассказал агентству “Прайм” начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.
России и другим участникам БРИКС важно снизить зависимость от доллара США, прежде всего, во взаимной торговле и обслуживании внешнего долга. “Наша новая экономическая реальность — жить в условиях жестких санкций. Основной тенденцией валютного рынка РФ будет снижение роли доллара США и евро при возрастающей роли валют дружественных стран и рубля”, - указал он.
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По его словам, новая валюта помогла бы избежать рисков, которым подвержены отдельные валюты стран БРИКС и защитить их от рисков расчетов в долларах и евро. Ее эмитентом мог бы стать Новый банк развития. Она должна коррелироваться с курсами входящих в нее отдельных валют, при этом роль каждого участника в корзине должна быть значимой.
 
ЭкономикаРоссияСШАБРИКСНовый банк развитияДоллар
 
 
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