https://ria.ru/20220811/dollar-1808754607.html
Экономист рассказал, какую замену готовят доллару
Экономист рассказал, какую замену готовят доллару - РИА Новости, 11.08.2022
Экономист рассказал, какую замену готовят доллару
Международная резервная валюта на основе корзины валют стран БРИКС находится в стадии проработки. Но уже можно предположить, как будет создаваться валюта этого... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T01:16
2022-08-11T01:16
2022-08-11T01:16
экономика
россия
сша
брикс
новый банк развития
доллар
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Международная резервная валюта на основе корзины валют стран БРИКС находится в стадии проработки. Но уже можно предположить, как будет создаваться валюта этого экономического союза, рассказал агентству “Прайм” начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.России и другим участникам БРИКС важно снизить зависимость от доллара США, прежде всего, во взаимной торговле и обслуживании внешнего долга. “Наша новая экономическая реальность — жить в условиях жестких санкций. Основной тенденцией валютного рынка РФ будет снижение роли доллара США и евро при возрастающей роли валют дружественных стран и рубля”, - указал он.По его словам, новая валюта помогла бы избежать рисков, которым подвержены отдельные валюты стран БРИКС и защитить их от рисков расчетов в долларах и евро. Ее эмитентом мог бы стать Новый банк развития. Она должна коррелироваться с курсами входящих в нее отдельных валют, при этом роль каждого участника в корзине должна быть значимой.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сша, брикс, новый банк развития, доллар
Экономист рассказал, какую замену готовят доллару
Экономист Шульгин допустил, что доллар заменит международная резервная валюта стран БРИКС