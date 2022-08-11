https://ria.ru/20220811/desantniki-1808810275.html
Минобороны показало захват десантниками украинского опорного пункта
Минобороны показало захват десантниками украинского опорного пункта - РИА Новости, 11.08.2022
Минобороны показало захват десантниками украинского опорного пункта
Министерство обороны опубликовало видео, на котором показан захват десантниками опорного пункта украинских националистов. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T11:17
2022-08-11T11:17
2022-08-11T12:08
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео, на котором показан захват десантниками опорного пункта украинских националистов.Как сообщает ведомство, во время разведки военные вычислили местоположение противника, после чего командир роты принял решение незамедлительно вытеснить радикалов с занимаемых позиций. В результате стремительной атаки при поддержке огнем из штатного вооружения боевой машины десанта БМД-2К-АУ, а также противотанкового ракетного комплекса десантники выполнили задачу.При освобождении территории российские военные уничтожили две единицы бронетехники и свыше десяти националистов.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент страны Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, цель операции — освобождение Донбассаи создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220810/spetsoperatsiya-1808535869.html
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Российские десантники в ходе разведывательно-поисковых действий
Командиром разведывательной роты было принято решение спешиться с боевых машин и стремительной атакой выбить националистов с обнаруженного опорного пункта. При поддержке огнем из штатного вооружения боевой машины десанта БМД-2К-АУ и противотанкового ракетного комплекса разведчики-десантники атаковали противника и вытеснили радикалов с занимаемых позиций, уничтожив при этом 2 единицы бронированной техники и более 10 националистов.
2022-08-11T11:17
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PT3M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Россия, Украина, Донбасс
11:17 11.08.2022 (обновлено: 12:08 11.08.2022)
Минобороны показало захват десантниками украинского опорного пункта
Минобороны России опубликовало кадры захвата десантниками опорного пункта ВСУ