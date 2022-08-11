https://ria.ru/20220811/demokratiya-1808937438.html

СМИ: историки рассказали Байдену о плачевном состоянии демократии в США

СМИ: историки рассказали Байдену о плачевном состоянии демократии в США - РИА Новости, 11.08.2022

СМИ: историки рассказали Байдену о плачевном состоянии демократии в США

Американские историки предупредили президента США Джо Байдена о плачевном состоянии демократии внутри страны и за рубежом, сообщает газета Washington Post со... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T17:02

2022-08-11T17:02

2022-08-11T17:02

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ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Американские историки предупредили президента США Джо Байдена о плачевном состоянии демократии внутри страны и за рубежом, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.По данным источника, встреча проходила 4 августа. Байден, у которого был положительный результат на коронавирус, присутствовал онлайн.Как сообщает издание, во время встречи историки сравнили нынешнее состоянии демократии с предшествующим гражданской войне в США 1860 годом, когда перед выборами экс-президент страны Авраам Линкольн сказал, что "всякий дом, разделившийся сам в себе, не устоит". Они также добавили, что состояние сравнимо с преддверием выборов 1940 года, когда бывший президент США Франклин Рузвельт боролся с растущей внутренней симпатией к европейскому фашизму и сопротивлением вступлению страны во Вторую мировую войну.По данным газеты, помимо историков на встрече присутствовали бывший американский посол в РФ Майкл Макфол, советник экс-президента США Дональда Трампа по России Фиона Хилл и отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис.

https://ria.ru/20220811/bayden-1808894698.html

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в мире, сша, майкл макфол, джо байден, россия