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СМИ: историки рассказали Байдену о плачевном состоянии демократии в США - РИА Новости, 11.08.2022
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СМИ: историки рассказали Байдену о плачевном состоянии демократии в США
СМИ: историки рассказали Байдену о плачевном состоянии демократии в США - РИА Новости, 11.08.2022
СМИ: историки рассказали Байдену о плачевном состоянии демократии в США
Американские историки предупредили президента США Джо Байдена о плачевном состоянии демократии внутри страны и за рубежом, сообщает газета Washington Post со... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T17:02
2022-08-11T17:02
в мире
сша
майкл макфол
джо байден
россия
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ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Американские историки предупредили президента США Джо Байдена о плачевном состоянии демократии внутри страны и за рубежом, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.По данным источника, встреча проходила 4 августа. Байден, у которого был положительный результат на коронавирус, присутствовал онлайн.Как сообщает издание, во время встречи историки сравнили нынешнее состоянии демократии с предшествующим гражданской войне в США 1860 годом, когда перед выборами экс-президент страны Авраам Линкольн сказал, что "всякий дом, разделившийся сам в себе, не устоит". Они также добавили, что состояние сравнимо с преддверием выборов 1940 года, когда бывший президент США Франклин Рузвельт боролся с растущей внутренней симпатией к европейскому фашизму и сопротивлением вступлению страны во Вторую мировую войну.По данным газеты, помимо историков на встрече присутствовали бывший американский посол в РФ Майкл Макфол, советник экс-президента США Дональда Трампа по России Фиона Хилл и отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис.
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в мире, сша, майкл макфол, джо байден, россия
В мире, США, Майкл Макфол, Джо Байден, Россия
17:02 11.08.2022
 
СМИ: историки рассказали Байдену о плачевном состоянии демократии в США

Washington Post: историки предупредили Байдена о плачевном состоянии демократии в США

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Американские историки предупредили президента США Джо Байдена о плачевном состоянии демократии внутри страны и за рубежом, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
"Президент Байден на прошлой неделе, в один из самых напряженных периодов своего президентства, взял перерыв, чтобы получить почти двухчасовой частный урок истории от группы академиков, которые били тревогу о плачевном состояния демократии в стране и за рубежом", - пишет издание.
По данным источника, встреча проходила 4 августа. Байден, у которого был положительный результат на коронавирус, присутствовал онлайн.
Как сообщает издание, во время встречи историки сравнили нынешнее состоянии демократии с предшествующим гражданской войне в США 1860 годом, когда перед выборами экс-президент страны Авраам Линкольн сказал, что "всякий дом, разделившийся сам в себе, не устоит". Они также добавили, что состояние сравнимо с преддверием выборов 1940 года, когда бывший президент США Франклин Рузвельт боролся с растущей внутренней симпатией к европейскому фашизму и сопротивлением вступлению страны во Вторую мировую войну.
По данным газеты, помимо историков на встрече присутствовали бывший американский посол в РФ Майкл Макфол, советник экс-президента США Дональда Трампа по России Фиона Хилл и отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис.
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