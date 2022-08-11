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В США захотели "деколонизировать Россию" - РИА Новости, 12.08.2022
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В США захотели "деколонизировать Россию"
В США захотели "деколонизировать Россию" - РИА Новости, 12.08.2022
В США захотели "деколонизировать Россию"
Публицист и политический обозреватель Кейси Мишель в колонке для Wall Street Journal написал, что Россия всю свою историю подчиняла территории "диктатуре Москвы РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-11T18:56
2022-08-12T02:24
в мире
россия
сша
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Публицист и политический обозреватель Кейси Мишель в колонке для Wall Street Journal написал, что Россия всю свою историю подчиняла территории "диктатуре Москвы и Петербурга", и призвал ее "деколонизировать".Автор признал правоту главы МИД Сергея Лаврова, который в своей статье для африканских СМИ напомнил, что Россия, в отличие от западных держав, никогда не совершала преступлений колониализма. Однако после этого Мишель заявил, что Россия вела "колонизационную кампанию" не за морями, как европейские империи, а на суше. По мнению публициста, Россия колонизировала Евразию — Кавказ, Крым, Арктику, территории от Волги до Тихого океана."Пока Россия полностью не деколонизируется, она будет угрожать глобальной стабильности и безопасности", — утверждает автор.Мишель не в первый раз выступает с призывом "деколонизировать" Россию – в мае он написал колонку с аналогичным названием для The Atlantic. Под этим процессом он понимает отторжение от страны ее законных территорий — Татарстана, Сибири, Арктики.В прошлом месяце с призывом "расчленить" Россию выступил экс-президент Польши Лех Валенса. По словам политика, в стране нужно "поднять восстание" десятков народов, чтобы раздробить ее и сократить население до 50 миллионов человек.Высказывание Валенсы вызвало резкую реакцию не только в России, но и в западных странах, включая саму Польшу. Жители республики назвали экс-президента преемником фашизма и предрекли ему большие проблемы.Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отмечал, что Варшаве следует отказаться от "шизофренического бреда" про ослабление России по модели СССР или Югославии и подумать о последствиях антироссийской политики, которая может привести к народным волнениям на фоне взлетевших цен на топливо. Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов, комментируя слова Валенсы, заявил РИА Новости, что тот транслирует страх перед Россией.Президент Владимир Путин же неоднократно подчеркивал, что западным странам не нужна Россия, именно поэтому они поддерживали и продолжают поддерживать внутри нее сепаратизм, терроризм, "пятую колонну" и различные деструктивные силы. Вместе с тем он обратил внимание, что действия недружественных государств, пытающихся посеять раздор и смуту в российском обществе, удается минимизировать.Полную версию материала читайте на ИноСМИ&gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20220530/kolonializm-1791573644.html
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в мире, россия, сша
В мире, Россия, США
18:56 11.08.2022 (обновлено: 02:24 12.08.2022)
 
В США захотели "деколонизировать Россию"

Публицист журнала WSJ Мишель заявил о необходимости "деколонизировать" Россию

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Вид на Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Публицист и политический обозреватель Кейси Мишель в колонке для Wall Street Journal написал, что Россия всю свою историю подчиняла территории "диктатуре Москвы и Петербурга", и призвал ее "деколонизировать".
Автор признал правоту главы МИД Сергея Лаврова, который в своей статье для африканских СМИ напомнил, что Россия, в отличие от западных держав, никогда не совершала преступлений колониализма. Однако после этого Мишель заявил, что Россия вела "колонизационную кампанию" не за морями, как европейские империи, а на суше. По мнению публициста, Россия колонизировала Евразию — Кавказ, Крым, Арктику, территории от Волги до Тихого океана.
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"Пока Россия полностью не деколонизируется, она будет угрожать глобальной стабильности и безопасности", — утверждает автор.
Мишель не в первый раз выступает с призывом "деколонизировать" Россию – в мае он написал колонку с аналогичным названием для The Atlantic. Под этим процессом он понимает отторжение от страны ее законных территорий — Татарстана, Сибири, Арктики.
В прошлом месяце с призывом "расчленить" Россию выступил экс-президент Польши Лех Валенса. По словам политика, в стране нужно "поднять восстание" десятков народов, чтобы раздробить ее и сократить население до 50 миллионов человек.
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Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отмечал, что Варшаве следует отказаться от "шизофренического бреда" про ослабление России по модели СССР или Югославии и подумать о последствиях антироссийской политики, которая может привести к народным волнениям на фоне взлетевших цен на топливо. Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов, комментируя слова Валенсы, заявил РИА Новости, что тот транслирует страх перед Россией.
Президент Владимир Путин же неоднократно подчеркивал, что западным странам не нужна Россия, именно поэтому они поддерживали и продолжают поддерживать внутри нее сепаратизм, терроризм, "пятую колонну" и различные деструктивные силы. Вместе с тем он обратил внимание, что действия недружественных государств, пытающихся посеять раздор и смуту в российском обществе, удается минимизировать.
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