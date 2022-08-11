https://ria.ru/20220811/cherepovets-1808906922.html

В Череповце открыто движение по новому участку Шекснинского проспекта

В Череповце открыто движение по новому участку Шекснинского проспекта - РИА Новости, 11.08.2022

В Череповце открыто движение по новому участку Шекснинского проспекта

В Череповце открыли движение по новому участку Шекснинского проспекта, который в комплексе с Архангельским мостом завершил малое транспортное кольцо города,... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T15:40

2022-08-11T15:40

2022-08-11T15:40

вологодская область

череповец

благоустройство

жилье

олег кувшинников

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ВОЛОГДА, 11 авг – РИА Новости. В Череповце открыли движение по новому участку Шекснинского проспекта, который в комплексе с Архангельским мостом завершил малое транспортное кольцо города, сообщила пресс-служба правительства области.Первая очередь Шекснинского проспекта протяженностью 1321,3 метра в трехполосном исполнении открывает путь из Зашекснинского микрорайона города к новому Архангельскому мосту, накануне открытому для движения с участием президента России. Срок сдачи проспекта синхронизировали с вводом в эксплуатацию моста, чтобы открыть движение по малому транспортному кольцу, формирование которого завершили оба объекта. По данным пресс-службы, на строительство первой очереди проспекта из областного бюджета направили порядка 875 миллионов рублей и 122 миллиона – из городского бюджета Череповца."Первый этап реконструкции Шекснинского проспекта - это областные деньги, почти миллиард рублей. Второй этап - инфраструктурный бюджетный кредит по решению президента России, это 1,8 миллиарда рублей под 3% годовых, мы полностью закрываем этот проект", - сказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на церемонии открытия городской магистрали.Полностью завершить строительство Шекснинского проспекта планируют к концу следующего года. С учетом будущей застройки Зашекснинского микрорайона, ширину проспекта доведут до шести полос. По словам главы региона, в Зашекснинском районе в ближайшие 10 лет будет построено 1,5 миллиона квадратных метров жилья для более, чем 30 тысяч человек.

https://ria.ru/20220808/vologda-1808105683.html

череповец

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

череповец, благоустройство, жилье, олег кувшинников