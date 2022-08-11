https://ria.ru/20220811/byudzhet-1808928648.html

На Украине зарегистрировали законопроект об увеличении расходов бюджета

На Украине зарегистрировали законопроект об увеличении расходов бюджета - РИА Новости, 11.08.2022

На Украине зарегистрировали законопроект об увеличении расходов бюджета

Законопроект об увеличении расходов бюджета за счет внутренних заимствований почти на 7,5 миллиарда долларов зарегистрирован на Украине. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T16:34

2022-08-11T16:34

2022-08-11T16:34

украина

в мире

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Законопроект об увеличении расходов бюджета за счет внутренних заимствований почти на 7,5 миллиарда долларов зарегистрирован на Украине."Законопроектом предлагается увеличить расходы общего фонда государственного бюджета на 270180, 9 миллиона гривен (7,377 миллиарда долларов по курсу нацбанка Украины - ред.) за счет осуществления дополнительных внутренних заимствований", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, размещенному на сайте украинского правительства.

https://ria.ru/20220811/zelenskiy-1808893638.html

украина

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, в мире