Рейтинг@Mail.ru
На Украине зарегистрировали законопроект об увеличении расходов бюджета - РИА Новости, 11.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220811/byudzhet-1808928648.html
На Украине зарегистрировали законопроект об увеличении расходов бюджета
На Украине зарегистрировали законопроект об увеличении расходов бюджета - РИА Новости, 11.08.2022
На Украине зарегистрировали законопроект об увеличении расходов бюджета
Законопроект об увеличении расходов бюджета за счет внутренних заимствований почти на 7,5 миллиарда долларов зарегистрирован на Украине. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T16:34
2022-08-11T16:34
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_bd905522dd4a7afc5712656c2dfb247b.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Законопроект об увеличении расходов бюджета за счет внутренних заимствований почти на 7,5 миллиарда долларов зарегистрирован на Украине."Законопроектом предлагается увеличить расходы общего фонда государственного бюджета на 270180, 9 миллиона гривен (7,377 миллиарда долларов по курсу нацбанка Украины - ред.) за счет осуществления дополнительных внутренних заимствований", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, размещенному на сайте украинского правительства.
https://ria.ru/20220811/zelenskiy-1808893638.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d9e327dd74573e1b2467db5201fae26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире
Украина, В мире
16:34 11.08.2022
 
На Украине зарегистрировали законопроект об увеличении расходов бюджета

На Украине зарегистрировали проект об увеличении расходов бюджета почти на $7,5 миллиарда

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Законопроект об увеличении расходов бюджета за счет внутренних заимствований почти на 7,5 миллиарда долларов зарегистрирован на Украине.
"Законопроектом предлагается увеличить расходы общего фонда государственного бюджета на 270180, 9 миллиона гривен (7,377 миллиарда долларов по курсу нацбанка Украины - ред.) за счет осуществления дополнительных внутренних заимствований", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, размещенному на сайте украинского правительства.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
Вчера, 15:08Специальная военная операция на Украине
Зеленский потребовал у ЕС "значительной финансовой помощи" для Украины
 
УкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала