https://ria.ru/20220811/byudzhet-1808928648.html
На Украине зарегистрировали законопроект об увеличении расходов бюджета
На Украине зарегистрировали законопроект об увеличении расходов бюджета - РИА Новости, 11.08.2022
На Украине зарегистрировали законопроект об увеличении расходов бюджета
Законопроект об увеличении расходов бюджета за счет внутренних заимствований почти на 7,5 миллиарда долларов зарегистрирован на Украине. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T16:34
2022-08-11T16:34
2022-08-11T16:34
украина
в мире
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Законопроект об увеличении расходов бюджета за счет внутренних заимствований почти на 7,5 миллиарда долларов зарегистрирован на Украине."Законопроектом предлагается увеличить расходы общего фонда государственного бюджета на 270180, 9 миллиона гривен (7,377 миллиарда долларов по курсу нацбанка Украины - ред.) за счет осуществления дополнительных внутренних заимствований", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, размещенному на сайте украинского правительства.
https://ria.ru/20220811/zelenskiy-1808893638.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире
На Украине зарегистрировали законопроект об увеличении расходов бюджета
На Украине зарегистрировали проект об увеличении расходов бюджета почти на $7,5 миллиарда