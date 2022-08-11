Пушков предложил преподать Болгарии урок
Сенатор Пушков не нашел причин возобновлять поставки газа "недружественной" Болгарии
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Причин возобновлять поставки газа "недружественной" Болгарии нет, София "отчаянно стремилась" провести зиму без российского "голубого топлива", такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.
"Полагаю, Болгарии надо дать возможность сделать то, к чему она так отчаянно стремилась, - провести зиму без российского газа. Не вполне понятно, по какой причине следует продолжать поставки газа активно "недружественному", то есть враждебному государству, тем более, что оно само от них отказалось", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
"Газпром" с 27 апреля приостановил поставки болгарской компании "Булгаргаз" из-за неоплаты в рублях. Москва перешла на расчеты в российской национальной валюте с недружественными странами с 1 апреля. Для этого покупателям необходимо открыть в "Газпромбанке" валютный и рублевый счета: на первый поступает оплата в валюте, банк продает ее на Мосбирже и зачисляет деньги на второй счет. Эту сумму и получает "Газпром".
В начале августа председатель совета директоров "Булгаргаза" Иван Топчийски сообщил, что компания продолжает вести переговоры с "Газпромом", есть вероятность возобновления поставок российского газа. Издание Mediapool, в свою очередь, писало, что "многие ждут" возобновления переговоров с "Газпромом" со стороны технического правительства Болгарии.