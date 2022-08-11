https://ria.ru/20220811/bolgariya-1808764882.html

Пушков предложил преподать Болгарии урок

Пушков предложил преподать Болгарии урок - РИА Новости, 11.08.2022

Пушков предложил преподать Болгарии урок

Причин возобновлять поставки газа "недружественной" Болгарии нет, София "отчаянно стремилась" провести зиму без российского "голубого топлива", такое мнение... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T06:44

2022-08-11T06:44

2022-08-11T06:44

в мире

болгария

газпром

газпромбанк

московская биржа

алексей пушков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565219172_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5abb8233815070c701e8af209e4c89d7.jpg

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Причин возобновлять поставки газа "недружественной" Болгарии нет, София "отчаянно стремилась" провести зиму без российского "голубого топлива", такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.Ранее министр энергетики технического правительства Болгарии Росен Христов заявил, что кабмин рассматривает возможность возобновления поставок газа от "Газпрома"."Газпром" с 27 апреля приостановил поставки болгарской компании "Булгаргаз" из-за неоплаты в рублях. Москва перешла на расчеты в российской национальной валюте с недружественными странами с 1 апреля. Для этого покупателям необходимо открыть в "Газпромбанке" валютный и рублевый счета: на первый поступает оплата в валюте, банк продает ее на Мосбирже и зачисляет деньги на второй счет. Эту сумму и получает "Газпром".В начале августа председатель совета директоров "Булгаргаза" Иван Топчийски сообщил, что компания продолжает вести переговоры с "Газпромом", есть вероятность возобновления поставок российского газа. Издание Mediapool, в свою очередь, писало, что "многие ждут" возобновления переговоров с "Газпромом" со стороны технического правительства Болгарии.

https://ria.ru/20220810/shutka-1808648671.html

болгария

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, болгария, газпром, газпромбанк, московская биржа, алексей пушков, россия