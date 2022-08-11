https://ria.ru/20220811/blagoustroystvo-1809634990.html

Столичные службы завершают благоустройство пространства в Таганском районе

Столичные службы завершают благоустройство пространства в Таганском районе - РИА Новости, 15.08.2022

Столичные службы завершают благоустройство пространства в Таганском районе

Городские службы завершают благоустройство общественного пространства в Таганском районе в центре Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе комплекса... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-11T11:26

2022-08-11T11:26

2022-08-15T11:42

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Городские службы завершают благоустройство общественного пространства в Таганском районе в центре Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе комплекса городского хозяйства."Завершается благоустройство квартала площадью 24 гектара в восточной части Таганского района Центрального административного округа – между улицами Новорогожская и Нижегородская. В границах квартала расположены 3 школы, 2 детских сада, детская поликлиника, корпоративный университет РЖД, поблизости – Дворец детского спорта, Покровский женский монастырь, Рогожские торговые ряды, несколько станций метро и МЦД. Ежедневно через квартал пролегает путь 18 тысяч человек. В рамках комплексного благоустройства по программе "Мой район" сделали зонирование территории, расширили и привели в порядок дорожно-тропиночную сеть, подготовили основания детских и спортивных площадок, установили парковые качели. К ранее существовавшей добавилась еще одна площадка для выгула собак – с оборудованием для тренировок", - заявили в пресс-службе.В комплексе городского хозяйства рассказали, что на данный момент начались работы по установке игровых и спортивных элементов. Всего в квартале появятся 8 площадок для детей разных возрастов, четыре многофункциональные зоны для игры в футбол, волейбол, баскетбол и пять зон с тренажерами для силовых тренировок.Сообщается, что для горожан старшего возраста обустроят места тихого отдыха с удобными скамейками и установят специализированные спортивные тренажеры. Территории дополнительно озеленят: высадят более 700 деревьев и кустарников, разобьют 1,5 тысячи квадратных метров цветников и 110 тысяч квадратных метров газона. Полностью завершить работы планируется в сентябре.

https://ria.ru/20220810/zagryaznenie-1808865696.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, ржд, общество, москва