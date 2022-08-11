https://ria.ru/20220811/blagoustroystvo-1809018702.html

В Тверской области благоустроен 41 объект городской среды

В Тверской области благоустроен 41 объект городской среды - РИА Новости, 11.08.2022

В Тверской области благоустроен 41 объект городской среды

В Тверской области благоустроен 41 объект по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T20:59

2022-08-11T20:59

2022-08-11T20:59

тверская область

игорь руденя

общество

тверская область

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ТВЕРЬ, 11 авг - РИА Новости. В Тверской области благоустроен 41 объект по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба регионального правительства.Работы завершены на 29 общественных пространствах и в 12 дворах.Всего в 2022 году в 38 муниципалитетах Верхневолжья реализуется 97 проектов благоустройства. Это 71 общественное пространство, 19 дворов и 7 проектов-победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях."На всех площадках отмечаем высокие темпы проведения работ. Для нас важно, чтобы они были выполнены качественно и завершены в срок. Мы постепенно нарабатываем опыт работы по ключевым направлениям, в том числе, в сфере благоустройства территорий, что дает нам возможность создавать интересные пространства, где жители могут проводить свободное время", - процитировали в пресс-службе слова губернатора региона Игоря Рудени.

https://ria.ru/20220715/blagoustroystvo-1802807277.html

тверская область

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Алёна Пава

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Алёна Пава

игорь руденя, общество, тверская область