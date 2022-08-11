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В Тверской области благоустроен 41 объект городской среды - РИА Новости, 11.08.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220811/blagoustroystvo-1809018702.html
В Тверской области благоустроен 41 объект городской среды
В Тверской области благоустроен 41 объект городской среды - РИА Новости, 11.08.2022
В Тверской области благоустроен 41 объект городской среды
В Тверской области благоустроен 41 объект по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T20:59
2022-08-11T20:59
тверская область
игорь руденя
общество
тверская область
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ТВЕРЬ, 11 авг - РИА Новости. В Тверской области благоустроен 41 объект по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба регионального правительства.Работы завершены на 29 общественных пространствах и в 12 дворах.Всего в 2022 году в 38 муниципалитетах Верхневолжья реализуется 97 проектов благоустройства. Это 71 общественное пространство, 19 дворов и 7 проектов-победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях."На всех площадках отмечаем высокие темпы проведения работ. Для нас важно, чтобы они были выполнены качественно и завершены в срок. Мы постепенно нарабатываем опыт работы по ключевым направлениям, в том числе, в сфере благоустройства территорий, что дает нам возможность создавать интересные пространства, где жители могут проводить свободное время", - процитировали в пресс-службе слова губернатора региона Игоря Рудени.
https://ria.ru/20220715/blagoustroystvo-1802807277.html
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игорь руденя, общество, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Общество, Тверская область
20:59 11.08.2022
 

В Тверской области благоустроен 41 объект городской среды

© Depositphotos / olenka-2008Город Тверь
Город Тверь - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© Depositphotos / olenka-2008
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ТВЕРЬ, 11 авг - РИА Новости. В Тверской области благоустроен 41 объект по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Работы завершены на 29 общественных пространствах и в 12 дворах.
Всего в 2022 году в 38 муниципалитетах Верхневолжья реализуется 97 проектов благоустройства. Это 71 общественное пространство, 19 дворов и 7 проектов-победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
"На всех площадках отмечаем высокие темпы проведения работ. Для нас важно, чтобы они были выполнены качественно и завершены в срок. Мы постепенно нарабатываем опыт работы по ключевым направлениям, в том числе, в сфере благоустройства территорий, что дает нам возможность создавать интересные пространства, где жители могут проводить свободное время", - процитировали в пресс-службе слова губернатора региона Игоря Рудени.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 17:11Тверская область
Руденя: при благоустройстве важно сохранять исторический облик территорий
 
Тверская областьИгорь РуденяОбществоТверская область
 
 
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