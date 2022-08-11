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Украинские беженцы усугубили кризис образовательной системы в Германии
Украинские беженцы усугубили кризис образовательной системы в Германии - РИА Новости, 11.08.2022
Украинские беженцы усугубили кризис образовательной системы в Германии
Острая нехватка учителей в Германии усилилась из-за интенсивного потока украинских беженцев, пишет газета Die Welt. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T09:03
2022-08-11T09:03
2022-08-11T09:03
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Острая нехватка учителей в Германии усилилась из-за интенсивного потока украинских беженцев, пишет газета Die Welt.Как отмечет СМИ, немецкая система школьного образования страдает как от кадрового "голода", так и от организационной неустроенности: педагогам на местах не хватает рекомендаций от администрации."Школьное обучение украинских детей обычно зависит от местных условий. Много импровизаций, нет конкретных процедурных указаний со стороны земель. Школьная администрация пытается устроить детей в существующие приветственные классы, но в других случаях все зависит от возможностей соответствующей школы, какие учебные программы, некоторые из которых индивидуальны, можно предложить украинским ученикам", — утверждает автор статьи.Аня Бенсингер-Штольце, член Союза образования и науки, заявила журналистам, что кадровый кризис повлиял на возможности интегрировать беженцев в немецкую среду, где сложно избежать неравенства. "Нехватка учителей в школах серьезна и больше всего сказывается на тех, кто нуждается в особой поддержке или не имеет поддержки дома. Успех в школе в Германии по-прежнему зависит от социального происхождения", — подчеркнула она.Читатели издания отреагировали на публикацию, подтвердив серьезность образовательного кризиса в Германии. Многие поделились собственным опытом, отметив, что волна беженцев с Украины только усугубила нагрузку на педагогов."Я вела приветственный класс в течение нескольких месяцев. Никогда бы снова не взялась за это. Поведение детей было вызывающим. Уважения к учителю не было. Никакие правила не соблюдались. За редким исключением, большинство из них не интересовались немецким языком", — посетовала комментатор с ником Kruskica."Шансы на интеграцию были бы выше, если в среднем провинциальном школьном классе 70 процентов учащихся не были выходцами из малообеспеченных семей мигрантов с недостаточным знанием немецкого языка, которым с 1961 по 2015 год постоянно твердили, что они здесь только временно", — заявил Hannes W."Нехватка учителей много лет представляет опасность для немецких студентов!" — подчеркнул Michael J."Я была учителем начальных классов 40 лет. Полгода назад у моей коллеги в третьем классе было семь украинских учеников, а сейчас в классе 29 человек. Кроме того, есть трудные немецкие дети, которым очень нужна помощь. Я так больше не могу: болит душа, кому-то всегда приходится отходить на второй план, кому-то не уделяется достаточно внимания, поскольку даже самый мотивированный учитель не может справиться с этим годами, а то вовсе десятилетиями. Кстати, украинские школьники не смогли выучить немецкий язык за полгода, так как не были мотивированы. Они рассчитывают скоро вернуться домой", — написала Northern Lady.Ранее в Германии столкнулась с нехваткой мест для беженцев с Украины, вследствие чего несколько муниципалитетов и земель ввели мораторий на прием мигрантов. В частности, в Саксонии уже не хватает средств для выплаты социальных пособий. В некоторых городах земли Северный Рейн — Вестфалия, например в Билефельде, тоже превышен допустимый порог по приему мигрантов, поэтому приезжих перенаправляют в общежития в Бохуме. В свою очередь, власти Баварии заявили, что не смогут регистрировать у себя беженцев, и теперь отсылают их в другие федеральные земли.
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РИА Новости
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в мире, германия, украина, саксония
В мире, Германия, Украина, Саксония
Украинские беженцы усугубили кризис образовательной системы в Германии
Die Welt: в Германии не хватает учителей для интеграции детей украинских беженцев
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости.
Острая нехватка учителей в Германии усилилась из-за интенсивного потока украинских беженцев, пишет газета Die Welt
.
Как отмечет СМИ, немецкая система школьного образования страдает как от кадрового "голода", так и от организационной неустроенности: педагогам на местах не хватает рекомендаций от администрации.
"Школьное обучение украинских детей обычно зависит от местных условий. Много импровизаций, нет конкретных процедурных указаний со стороны земель. Школьная администрация пытается устроить детей в существующие приветственные классы, но в других случаях все зависит от возможностей соответствующей школы, какие учебные программы, некоторые из которых индивидуальны, можно предложить украинским ученикам", — утверждает автор статьи.
Аня Бенсингер-Штольце, член Союза образования и науки, заявила журналистам, что кадровый кризис повлиял на возможности интегрировать беженцев в немецкую среду, где сложно избежать неравенства. "Нехватка учителей в школах серьезна и больше всего сказывается на тех, кто нуждается в особой поддержке или не имеет поддержки дома. Успех в школе в Германии
по-прежнему зависит от социального происхождения", — подчеркнула она.
Читатели издания отреагировали на публикацию, подтвердив серьезность образовательного кризиса в Германии. Многие поделились собственным опытом, отметив, что волна беженцев с Украины
только усугубила нагрузку на педагогов.
"Я вела приветственный класс в течение нескольких месяцев. Никогда бы снова не взялась за это. Поведение детей было вызывающим. Уважения к учителю не было. Никакие правила не соблюдались. За редким исключением, большинство из них не интересовались немецким языком", — посетовала комментатор с ником Kruskica.
"Когда приходит сразу 150 тысяч школьников, то, конечно, учителей не хватает. Не говоря уже о десятках тысяч за последние несколько лет. Максимум 30 детей в классе, минимум три учителя в классе, откуда они все вдруг возьмутся?" — возмутилась Eva N.
"Шансы на интеграцию были бы выше, если в среднем провинциальном школьном классе 70 процентов учащихся не были выходцами из малообеспеченных семей мигрантов с недостаточным знанием немецкого языка, которым с 1961 по 2015 год постоянно твердили, что они здесь только временно", — заявил Hannes W.
"Нехватка учителей много лет представляет опасность для немецких студентов!" — подчеркнул Michael J.
"Я была учителем начальных классов 40 лет. Полгода назад у моей коллеги в третьем классе было семь украинских учеников, а сейчас в классе 29 человек. Кроме того, есть трудные немецкие дети, которым очень нужна помощь. Я так больше не могу: болит душа, кому-то всегда приходится отходить на второй план, кому-то не уделяется достаточно внимания, поскольку даже самый мотивированный учитель не может справиться с этим годами, а то вовсе десятилетиями. Кстати, украинские школьники не смогли выучить немецкий язык за полгода, так как не были мотивированы. Они рассчитывают скоро вернуться домой", — написала Northern Lady.
"После 20 с лишним лет преподавания я ухожу на пенсию с должности обычного школьного учителя. Втиснутые в классы новые украинские студенты — последняя капля. Я больше так с собой не поступлю", — поделился Frank S.
Ранее в Германии столкнулась с нехваткой мест для беженцев с Украины, вследствие чего несколько муниципалитетов и земель ввели мораторий на прием мигрантов. В частности, в Саксонии
уже не хватает средств для выплаты социальных пособий. В некоторых городах земли Северный Рейн — Вестфалия, например в Билефельде, тоже превышен допустимый порог по приему мигрантов, поэтому приезжих перенаправляют в общежития в Бохуме
. В свою очередь, власти Баварии
заявили, что не смогут регистрировать у себя беженцев, и теперь отсылают их в другие федеральные земли.