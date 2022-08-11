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Украинские беженцы усугубили кризис образовательной системы в Германии

Украинские беженцы усугубили кризис образовательной системы в Германии - РИА Новости, 11.08.2022

Украинские беженцы усугубили кризис образовательной системы в Германии

Острая нехватка учителей в Германии усилилась из-за интенсивного потока украинских беженцев, пишет газета Die Welt. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T09:03

2022-08-11T09:03

2022-08-11T09:03

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Острая нехватка учителей в Германии усилилась из-за интенсивного потока украинских беженцев, пишет газета Die Welt.Как отмечет СМИ, немецкая система школьного образования страдает как от кадрового "голода", так и от организационной неустроенности: педагогам на местах не хватает рекомендаций от администрации."Школьное обучение украинских детей обычно зависит от местных условий. Много импровизаций, нет конкретных процедурных указаний со стороны земель. Школьная администрация пытается устроить детей в существующие приветственные классы, но в других случаях все зависит от возможностей соответствующей школы, какие учебные программы, некоторые из которых индивидуальны, можно предложить украинским ученикам", — утверждает автор статьи.Аня Бенсингер-Штольце, член Союза образования и науки, заявила журналистам, что кадровый кризис повлиял на возможности интегрировать беженцев в немецкую среду, где сложно избежать неравенства. "Нехватка учителей в школах серьезна и больше всего сказывается на тех, кто нуждается в особой поддержке или не имеет поддержки дома. Успех в школе в Германии по-прежнему зависит от социального происхождения", — подчеркнула она.Читатели издания отреагировали на публикацию, подтвердив серьезность образовательного кризиса в Германии. Многие поделились собственным опытом, отметив, что волна беженцев с Украины только усугубила нагрузку на педагогов."Я вела приветственный класс в течение нескольких месяцев. Никогда бы снова не взялась за это. Поведение детей было вызывающим. Уважения к учителю не было. Никакие правила не соблюдались. За редким исключением, большинство из них не интересовались немецким языком", — посетовала комментатор с ником Kruskica."Шансы на интеграцию были бы выше, если в среднем провинциальном школьном классе 70 процентов учащихся не были выходцами из малообеспеченных семей мигрантов с недостаточным знанием немецкого языка, которым с 1961 по 2015 год постоянно твердили, что они здесь только временно", — заявил Hannes W."Нехватка учителей много лет представляет опасность для немецких студентов!" — подчеркнул Michael J."Я была учителем начальных классов 40 лет. Полгода назад у моей коллеги в третьем классе было семь украинских учеников, а сейчас в классе 29 человек. Кроме того, есть трудные немецкие дети, которым очень нужна помощь. Я так больше не могу: болит душа, кому-то всегда приходится отходить на второй план, кому-то не уделяется достаточно внимания, поскольку даже самый мотивированный учитель не может справиться с этим годами, а то вовсе десятилетиями. Кстати, украинские школьники не смогли выучить немецкий язык за полгода, так как не были мотивированы. Они рассчитывают скоро вернуться домой", — написала Northern Lady.Ранее в Германии столкнулась с нехваткой мест для беженцев с Украины, вследствие чего несколько муниципалитетов и земель ввели мораторий на прием мигрантов. В частности, в Саксонии уже не хватает средств для выплаты социальных пособий. В некоторых городах земли Северный Рейн — Вестфалия, например в Билефельде, тоже превышен допустимый порог по приему мигрантов, поэтому приезжих перенаправляют в общежития в Бохуме. В свою очередь, власти Баварии заявили, что не смогут регистрировать у себя беженцев, и теперь отсылают их в другие федеральные земли.

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https://ria.ru/20220803/bezhentsy-1807067815.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, германия, украина, саксония