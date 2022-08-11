https://ria.ru/20220811/bezhentsy-1808760521.html
СМИ: Шотландия хочет привлечь армию для размещения беженцев с Украины
СМИ: Шотландия хочет привлечь армию для размещения беженцев с Украины - РИА Новости, 11.08.2022
СМИ: Шотландия хочет привлечь армию для размещения беженцев с Украины
Шотландия может привлечь армию для помощи в размещении беженцев с Украины, а также арендовать круизный лайнер для этих целей, пишет газета Telegraph. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T02:38
2022-08-11T02:38
2022-08-11T05:39
в мире
шотландия
украина
беженцы
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Шотландия может привлечь армию для помощи в размещении беженцев с Украины, а также арендовать круизный лайнер для этих целей, пишет газета Telegraph.По данным издания, власти Шотландии ведут переговоры с министерством обороны "из-за опасений, что тысячи людей... прибудут в Шотландию, и им будет некуда идти".Как отмечается, правительство Шотландии "изучает все варианты" выхода из сложившейся ситуации с нехваткой мест.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шотландия, украина, беженцы
02:38 11.08.2022 (обновлено: 05:39 11.08.2022)
СМИ: Шотландия хочет привлечь армию для размещения беженцев с Украины
Telegraph: Шотландия хочет привлечь армию и арендовать лайнер для размещения украинцев