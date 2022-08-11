https://ria.ru/20220811/bezhentsy-1808760521.html

СМИ: Шотландия хочет привлечь армию для размещения беженцев с Украины

СМИ: Шотландия хочет привлечь армию для размещения беженцев с Украины - РИА Новости, 11.08.2022

СМИ: Шотландия хочет привлечь армию для размещения беженцев с Украины

Шотландия может привлечь армию для помощи в размещении беженцев с Украины, а также арендовать круизный лайнер для этих целей, пишет газета Telegraph. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T02:38

2022-08-11T02:38

2022-08-11T05:39

в мире

шотландия

украина

беженцы

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Шотландия может привлечь армию для помощи в размещении беженцев с Украины, а также арендовать круизный лайнер для этих целей, пишет газета Telegraph.По данным издания, власти Шотландии ведут переговоры с министерством обороны "из-за опасений, что тысячи людей... прибудут в Шотландию, и им будет некуда идти".Как отмечается, правительство Шотландии "изучает все варианты" выхода из сложившейся ситуации с нехваткой мест.

https://radiosputnik.ria.ru/20220809/bezhentsy-1808443085.html

шотландия

украина

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Алексей Калабанов

в мире, шотландия, украина, беженцы