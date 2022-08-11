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СМИ: Шотландия хочет привлечь армию для размещения беженцев с Украины - РИА Новости, 11.08.2022
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СМИ: Шотландия хочет привлечь армию для размещения беженцев с Украины
СМИ: Шотландия хочет привлечь армию для размещения беженцев с Украины - РИА Новости, 11.08.2022
СМИ: Шотландия хочет привлечь армию для размещения беженцев с Украины
Шотландия может привлечь армию для помощи в размещении беженцев с Украины, а также арендовать круизный лайнер для этих целей, пишет газета Telegraph. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T02:38
2022-08-11T05:39
в мире
шотландия
украина
беженцы
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Шотландия может привлечь армию для помощи в размещении беженцев с Украины, а также арендовать круизный лайнер для этих целей, пишет газета Telegraph.По данным издания, власти Шотландии ведут переговоры с министерством обороны "из-за опасений, что тысячи людей... прибудут в Шотландию, и им будет некуда идти".Как отмечается, правительство Шотландии "изучает все варианты" выхода из сложившейся ситуации с нехваткой мест.
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в мире, шотландия, украина, беженцы
02:38 11.08.2022 (обновлено: 05:39 11.08.2022)
 
СМИ: Шотландия хочет привлечь армию для размещения беженцев с Украины

Telegraph: Шотландия хочет привлечь армию и арендовать лайнер для размещения украинцев

CC0 / emmagibb / Замок в Великобритании
Замок в Великобритании - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
CC0 / emmagibb /
Замок в Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Шотландия может привлечь армию для помощи в размещении беженцев с Украины, а также арендовать круизный лайнер для этих целей, пишет газета Telegraph.

"Министры SNP (Шотландской национальной партии - ред.) рассматривают возможность официального обращения к британской армии и найма второго круизного лайнера для размещения украинских беженцев", - говорится в материале.

По данным издания, власти Шотландии ведут переговоры с министерством обороны "из-за опасений, что тысячи людей... прибудут в Шотландию, и им будет некуда идти".
Как отмечается, правительство Шотландии "изучает все варианты" выхода из сложившейся ситуации с нехваткой мест.
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