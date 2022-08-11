https://ria.ru/20220811/berdyansk-1808793794.html

Около 2,5 тысячи жителей Бердянска с 12 июня получили российские паспорта

Около 2,5 тысячи жителей Бердянска с 12 июня получили российские паспорта - РИА Новости, 11.08.2022

Около 2,5 тысячи жителей Бердянска с 12 июня получили российские паспорта

Около 2,5 тысячи жителей Бердянска в Запорожской области получили паспорта РФ, еще 5 тысяч человек ожидают получения гражданства, сообщил журналистам начальник... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T10:04

2022-08-11T10:04

2022-08-11T10:04

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запорожская область

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БЕРДЯНСК (Запорожская область), 11 авг - РИА Новости. Около 2,5 тысячи жителей Бердянска в Запорожской области получили паспорта РФ, еще 5 тысяч человек ожидают получения гражданства, сообщил журналистам начальник миграционной службы УВД Бердянска Василий Бараненко."В первом отделении заявления на приобретение гражданства РФ с 12 июня подали порядка 6,2 тысячи человек, во втором отделении - 1,3 тысячи заявлений. Выдано порядка 2,5 тысячи паспортов", - сказал Бараненко в ходе пресс-тура, организованного Минобороны РФ.Он добавил, что в среднем время ожидания от подачи заявления до вступления в гражданство составляет около месяца. Заявления начали принимать 12 июня. В Бердянске сейчас проживает порядка 90 тысяч человек.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь, и Бердянск и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220810/evakuatsiya-1808740591.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, бердянск, россия, запорожская область