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ВС Белоруссии рассмотрит вопрос об условиях заключения Тихановского - РИА Новости, 11.08.2022
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ВС Белоруссии рассмотрит вопрос об условиях заключения Тихановского
ВС Белоруссии рассмотрит вопрос об условиях заключения Тихановского - РИА Новости, 11.08.2022
ВС Белоруссии рассмотрит вопрос об условиях заключения Тихановского
Белорусскому оппозиционеру Сергею Тихановскому, супругу экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, могут изменить условия режима заключения, следует из... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T13:39
2022-08-11T13:44
в мире
сергей тихановский
николай статкевич
игорь лосик
октябрьский район
могилев
белоруссия
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МИНСК, 11 авг – РИА Новости. Белорусскому оппозиционеру Сергею Тихановскому, супругу экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, могут изменить условия режима заключения, следует из информации на сайте Верховного суда Белоруссии.Согласно расписанию судебных заседаний на сайте, на 11 августа в суде Октябрьского района Могилева назначено заседание "о переводе в исправительное учреждение иного вида и изменении условий режима". Речь идет о Сергее Тихановском и других фигурантах, осужденных по одному уголовному делу с оппозиционером. Точное время заседания не указано.Белорусские правозащитники утверждают, что это может означать ужесточение условий и перевод на тюремный режим.Ранее Гомельский областной суд признал Тихановского виновным по ряду уголовных статей, назначив ему 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Тихановскому были инкриминированы организация массовых беспорядков, распространение группой лиц по предварительному сговору материалов, направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов, угрозы председателю ЦИК, организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Приговор вступил в законную силу, Тихановский отбывает наказание в колонии в Могилеве.Судебное разбирательство над Тихановским и еще пятью оппозиционерами началось в конце июня 2021 года и проходило в закрытом режиме на территории СИЗО в Гомеле. Кроме Тихановского фигурантами дела являлись известный белорусский оппозиционер, баллотировавшийся на должность президента в 2010 году, Николай Статкевич, администратор признанного в стране экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик, оператор YouTube-проекта Тихановского Артем Саков, модератор соцсетей проекта, россиянин Дмитрий Попов, а также блогер Владимир Цыганович. Все они приговорены к длительным срокам лишения свободы – от 14 до 18 лет с отбыванием в колонии усиленного режима (в случае Статкевича – особого режима).В 2020 году Тихановский собирался баллотироваться в президенты Белоруссии, но не смог зарегистрировать инициативную группу для своего выдвижения кандидатом. Сделать это смогла его жена Светлана, она впоследствии участвовала в избирательной кампании, оппозиция считает ее победителем. Тихановский был задержан на пикете по сбору подписей в поддержку жены. После выборов она выехала в Литву, откуда ведет свою деятельность. Тихановская является фигурантом уголовных дел, Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.
https://ria.ru/20220811/belorussiya-1808819564.html
https://ria.ru/20220601/prigovor-1792366552.html
октябрьский район
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в мире, сергей тихановский, николай статкевич, игорь лосик, октябрьский район, могилев, белоруссия
В мире, Сергей Тихановский, Николай Статкевич, Игорь Лосик, Октябрьский район, Могилев, Белоруссия
13:39 11.08.2022 (обновлено: 13:44 11.08.2022)
 
ВС Белоруссии рассмотрит вопрос об условиях заключения Тихановского

Белорусскому оппозиционеру Тихановскому могут изменить условия режима заключения

© Sputnik / Тамара Беляева / Перейти в фотобанкЗал заседаний Гомельского областного суда во время оглашения приговора по делу белорусского блогера Сергея Тихановского
Зал заседаний Гомельского областного суда во время оглашения приговора по делу белорусского блогера Сергея Тихановского - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© Sputnik / Тамара Беляева
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Зал заседаний Гомельского областного суда во время оглашения приговора по делу белорусского блогера Сергея Тихановского. Архивное фото
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МИНСК, 11 авг – РИА Новости. Белорусскому оппозиционеру Сергею Тихановскому, супругу экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, могут изменить условия режима заключения, следует из информации на сайте Верховного суда Белоруссии.
Согласно расписанию судебных заседаний на сайте, на 11 августа в суде Октябрьского района Могилева назначено заседание "о переводе в исправительное учреждение иного вида и изменении условий режима". Речь идет о Сергее Тихановском и других фигурантах, осужденных по одному уголовному делу с оппозиционером. Точное время заседания не указано.
Роман Протасевич - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
Вчера, 11:44Протесты в Белоруссии
Протасевич рассказал, как заговорщики искали денег у офиса Тихановской
Белорусские правозащитники утверждают, что это может означать ужесточение условий и перевод на тюремный режим.
Ранее Гомельский областной суд признал Тихановского виновным по ряду уголовных статей, назначив ему 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Тихановскому были инкриминированы организация массовых беспорядков, распространение группой лиц по предварительному сговору материалов, направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов, угрозы председателю ЦИК, организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Приговор вступил в законную силу, Тихановский отбывает наказание в колонии в Могилеве.
Судебное разбирательство над Тихановским и еще пятью оппозиционерами началось в конце июня 2021 года и проходило в закрытом режиме на территории СИЗО в Гомеле. Кроме Тихановского фигурантами дела являлись известный белорусский оппозиционер, баллотировавшийся на должность президента в 2010 году, Николай Статкевич, администратор признанного в стране экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик, оператор YouTube-проекта Тихановского Артем Саков, модератор соцсетей проекта, россиянин Дмитрий Попов, а также блогер Владимир Цыганович. Все они приговорены к длительным срокам лишения свободы – от 14 до 18 лет с отбыванием в колонии усиленного режима (в случае Статкевича – особого режима).
В 2020 году Тихановский собирался баллотироваться в президенты Белоруссии, но не смог зарегистрировать инициативную группу для своего выдвижения кандидатом. Сделать это смогла его жена Светлана, она впоследствии участвовала в избирательной кампании, оппозиция считает ее победителем. Тихановский был задержан на пикете по сбору подписей в поддержку жены. После выборов она выехала в Литву, откуда ведет свою деятельность. Тихановская является фигурантом уголовных дел, Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.
Сергей Тихановский - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
1 июня, 14:55
Верховный суд Белоруссии оставил без изменения приговор Тихановскому
 
В миреСергей ТихановскийНиколай СтаткевичИгорь ЛосикОктябрьский районМогилевБелоруссия
 
 
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