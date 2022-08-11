https://ria.ru/20220811/belorussiya-1808865823.html

ВС Белоруссии рассмотрит вопрос об условиях заключения Тихановского

ВС Белоруссии рассмотрит вопрос об условиях заключения Тихановского - РИА Новости, 11.08.2022

ВС Белоруссии рассмотрит вопрос об условиях заключения Тихановского

Белорусскому оппозиционеру Сергею Тихановскому, супругу экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, могут изменить условия режима заключения, следует из... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T13:39

2022-08-11T13:39

2022-08-11T13:44

в мире

сергей тихановский

николай статкевич

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МИНСК, 11 авг – РИА Новости. Белорусскому оппозиционеру Сергею Тихановскому, супругу экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, могут изменить условия режима заключения, следует из информации на сайте Верховного суда Белоруссии.Согласно расписанию судебных заседаний на сайте, на 11 августа в суде Октябрьского района Могилева назначено заседание "о переводе в исправительное учреждение иного вида и изменении условий режима". Речь идет о Сергее Тихановском и других фигурантах, осужденных по одному уголовному делу с оппозиционером. Точное время заседания не указано.Белорусские правозащитники утверждают, что это может означать ужесточение условий и перевод на тюремный режим.Ранее Гомельский областной суд признал Тихановского виновным по ряду уголовных статей, назначив ему 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Тихановскому были инкриминированы организация массовых беспорядков, распространение группой лиц по предварительному сговору материалов, направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов, угрозы председателю ЦИК, организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Приговор вступил в законную силу, Тихановский отбывает наказание в колонии в Могилеве.Судебное разбирательство над Тихановским и еще пятью оппозиционерами началось в конце июня 2021 года и проходило в закрытом режиме на территории СИЗО в Гомеле. Кроме Тихановского фигурантами дела являлись известный белорусский оппозиционер, баллотировавшийся на должность президента в 2010 году, Николай Статкевич, администратор признанного в стране экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик, оператор YouTube-проекта Тихановского Артем Саков, модератор соцсетей проекта, россиянин Дмитрий Попов, а также блогер Владимир Цыганович. Все они приговорены к длительным срокам лишения свободы – от 14 до 18 лет с отбыванием в колонии усиленного режима (в случае Статкевича – особого режима).В 2020 году Тихановский собирался баллотироваться в президенты Белоруссии, но не смог зарегистрировать инициативную группу для своего выдвижения кандидатом. Сделать это смогла его жена Светлана, она впоследствии участвовала в избирательной кампании, оппозиция считает ее победителем. Тихановский был задержан на пикете по сбору подписей в поддержку жены. После выборов она выехала в Литву, откуда ведет свою деятельность. Тихановская является фигурантом уголовных дел, Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.

https://ria.ru/20220811/belorussiya-1808819564.html

https://ria.ru/20220601/prigovor-1792366552.html

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Дарья Буймова

в мире, сергей тихановский, николай статкевич, игорь лосик, октябрьский район, могилев, белоруссия