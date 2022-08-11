https://ria.ru/20220811/belorussiya-1808859742.html

Минск может зеркально ответить на действия Литвы, заявил премьер

Минск может зеркально ответить на действия Литвы, заявил премьер - РИА Новости, 11.08.2022

Минск может зеркально ответить на действия Литвы, заявил премьер

Минск может принять зеркальные меры за отъем своей собственности в порту Клайпеды, в Белоруссии есть собственность недружественных стран, заявил премьер-министр РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T13:25

2022-08-11T13:25

2022-08-11T13:25

литва

минск

клайпеда

белорусская калийная компания

беларуськалий

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МИНСК, 11 авг - РИА Новости. Минск может принять зеркальные меры за отъем своей собственности в порту Клайпеды, в Белоруссии есть собственность недружественных стран, заявил премьер-министр республики Роман Головченко."Работа, конечно же, будет вестись юридически. Вы знаете, что терминал, который сейчас заблокирован в Клайпеде, на 30% принадлежит "Беларуськалию". Нами начата претензионная работа", - сказал он. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.По словам белорусского премьера, фактически Минску "мешают реализовывать свои коммерческие интересы"."Поэтому ответные меры, в принципе, на недружественные действия государств... сейчас готовятся, все будет цивилизованно. Вся собственность и юридических, и физических лиц недружественных государств в Республике Беларусь известна, она просчитана. Мы не хотим никаких агрессивных действий. Мы настроены на цивилизованные отношения. Но если в отношении нас предпринимают агрессивные действия экономического толка, конечно же, мы молчать не будет, как минимум, это будет зеркальное решение", - сказал Головченко.Правительство Литвы постановило аннулировать с 1 февраля договор о транзите белорусских удобрений в свете введенных 8 декабря США санкций против "Беларуськалия". Двадцать первого декабря координационная комиссия по обеспечению защиты объектов, имеющих значение для национальной безопасности Литвы, решила, что соглашение "Литовских железных дорог" с "Беларуськалием" не отвечает интересам национальной безопасности. На основе этих выводов кабмин постановил расторгнуть договор. Он был подписан в 2018 году до 2023 года и предусматривал железнодорожный транзит через Литву и погрузку в Клайпедском порту 11 миллионов тонн белорусских удобрений в год.

https://ria.ru/20220811/belorussiya-1808818159.html

литва

минск

клайпеда

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

литва, минск, клайпеда, белорусская калийная компания, беларуськалий