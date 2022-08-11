Минск может зеркально ответить на действия Литвы, заявил премьер
Премьер Белоруссии Головченко: можем зеркально ответить на отъем собственности в Литве
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Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Архивное фото
МИНСК, 11 авг - РИА Новости. Минск может принять зеркальные меры за отъем своей собственности в порту Клайпеды, в Белоруссии есть собственность недружественных стран, заявил премьер-министр республики Роман Головченко.
"Работа, конечно же, будет вестись юридически. Вы знаете, что терминал, который сейчас заблокирован в Клайпеде, на 30% принадлежит "Беларуськалию". Нами начата претензионная работа", - сказал он. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.
По словам белорусского премьера, фактически Минску "мешают реализовывать свои коммерческие интересы".
"Поэтому ответные меры, в принципе, на недружественные действия государств... сейчас готовятся, все будет цивилизованно. Вся собственность и юридических, и физических лиц недружественных государств в Республике Беларусь известна, она просчитана. Мы не хотим никаких агрессивных действий. Мы настроены на цивилизованные отношения. Но если в отношении нас предпринимают агрессивные действия экономического толка, конечно же, мы молчать не будет, как минимум, это будет зеркальное решение", - сказал Головченко.
Правительство Литвы постановило аннулировать с 1 февраля договор о транзите белорусских удобрений в свете введенных 8 декабря США санкций против "Беларуськалия". Двадцать первого декабря координационная комиссия по обеспечению защиты объектов, имеющих значение для национальной безопасности Литвы, решила, что соглашение "Литовских железных дорог" с "Беларуськалием" не отвечает интересам национальной безопасности. На основе этих выводов кабмин постановил расторгнуть договор. Он был подписан в 2018 году до 2023 года и предусматривал железнодорожный транзит через Литву и погрузку в Клайпедском порту 11 миллионов тонн белорусских удобрений в год.