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Минск может зеркально ответить на действия Литвы, заявил премьер - РИА Новости, 11.08.2022
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Минск может зеркально ответить на действия Литвы, заявил премьер
Минск может зеркально ответить на действия Литвы, заявил премьер - РИА Новости, 11.08.2022
Минск может зеркально ответить на действия Литвы, заявил премьер
Минск может принять зеркальные меры за отъем своей собственности в порту Клайпеды, в Белоруссии есть собственность недружественных стран, заявил премьер-министр РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T13:25
2022-08-11T13:25
литва
минск
клайпеда
белорусская калийная компания
беларуськалий
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МИНСК, 11 авг - РИА Новости. Минск может принять зеркальные меры за отъем своей собственности в порту Клайпеды, в Белоруссии есть собственность недружественных стран, заявил премьер-министр республики Роман Головченко."Работа, конечно же, будет вестись юридически. Вы знаете, что терминал, который сейчас заблокирован в Клайпеде, на 30% принадлежит "Беларуськалию". Нами начата претензионная работа", - сказал он. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.По словам белорусского премьера, фактически Минску "мешают реализовывать свои коммерческие интересы"."Поэтому ответные меры, в принципе, на недружественные действия государств... сейчас готовятся, все будет цивилизованно. Вся собственность и юридических, и физических лиц недружественных государств в Республике Беларусь известна, она просчитана. Мы не хотим никаких агрессивных действий. Мы настроены на цивилизованные отношения. Но если в отношении нас предпринимают агрессивные действия экономического толка, конечно же, мы молчать не будет, как минимум, это будет зеркальное решение", - сказал Головченко.Правительство Литвы постановило аннулировать с 1 февраля договор о транзите белорусских удобрений в свете введенных 8 декабря США санкций против "Беларуськалия". Двадцать первого декабря координационная комиссия по обеспечению защиты объектов, имеющих значение для национальной безопасности Литвы, решила, что соглашение "Литовских железных дорог" с "Беларуськалием" не отвечает интересам национальной безопасности. На основе этих выводов кабмин постановил расторгнуть договор. Он был подписан в 2018 году до 2023 года и предусматривал железнодорожный транзит через Литву и погрузку в Клайпедском порту 11 миллионов тонн белорусских удобрений в год.
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литва, минск, клайпеда, белорусская калийная компания, беларуськалий
Литва, Минск, Клайпеда, Белорусская калийная компания, Беларуськалий
13:25 11.08.2022
 
Минск может зеркально ответить на действия Литвы, заявил премьер

Премьер Белоруссии Головченко: можем зеркально ответить на отъем собственности в Литве

© Sputnik / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Белоруссии Роман Головченко
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© Sputnik / Сергей Ильин
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Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Архивное фото
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МИНСК, 11 авг - РИА Новости. Минск может принять зеркальные меры за отъем своей собственности в порту Клайпеды, в Белоруссии есть собственность недружественных стран, заявил премьер-министр республики Роман Головченко.
"Работа, конечно же, будет вестись юридически. Вы знаете, что терминал, который сейчас заблокирован в Клайпеде, на 30% принадлежит "Беларуськалию". Нами начата претензионная работа", - сказал он. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.
По словам белорусского премьера, фактически Минску "мешают реализовывать свои коммерческие интересы".
"Поэтому ответные меры, в принципе, на недружественные действия государств... сейчас готовятся, все будет цивилизованно. Вся собственность и юридических, и физических лиц недружественных государств в Республике Беларусь известна, она просчитана. Мы не хотим никаких агрессивных действий. Мы настроены на цивилизованные отношения. Но если в отношении нас предпринимают агрессивные действия экономического толка, конечно же, мы молчать не будет, как минимум, это будет зеркальное решение", - сказал Головченко.
Правительство Литвы постановило аннулировать с 1 февраля договор о транзите белорусских удобрений в свете введенных 8 декабря США санкций против "Беларуськалия". Двадцать первого декабря координационная комиссия по обеспечению защиты объектов, имеющих значение для национальной безопасности Литвы, решила, что соглашение "Литовских железных дорог" с "Беларуськалием" не отвечает интересам национальной безопасности. На основе этих выводов кабмин постановил расторгнуть договор. Он был подписан в 2018 году до 2023 года и предусматривал железнодорожный транзит через Литву и погрузку в Клайпедском порту 11 миллионов тонн белорусских удобрений в год.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11:40
Лукашенко потребовал ответа на "отжим" Литвой белорусской собственности
 
ЛитваМинскКлайпедаБелорусская калийная компанияБеларуськалий
 
 
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