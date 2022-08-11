https://ria.ru/20220811/belorussiya-1808819564.html

Протасевич рассказал, как заговорщики искали денег у офиса Тихановской

Протасевич рассказал, как заговорщики искали денег у офиса Тихановской - РИА Новости, 11.08.2022

Протасевич рассказал, как заговорщики искали денег у офиса Тихановской

Основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским и террористическим, Роман Протасевич рассказал в суде в Минске, как участники заговора РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T11:44

2022-08-11T11:44

2022-08-11T11:44

протесты в белоруссии

в мире

белоруссия

минск

роман протасевич

задержание основателя telegram-канала nexta

светлана тихановская

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МИНСК, 11 авг – РИА Новости. Основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским и террористическим, Роман Протасевич рассказал в суде в Минске, как участники заговора искали финансирование у офиса выехавшей в Литву лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, чтобы осуществить военный переворот в республике.Как передает в четверг агентство Sputnik Беларусь, Протасевич дает свидетельские показания в суде по уголовному делу о заговоре с целью государственного переворота."Мне Щигельский (находящийся в США фигурант дела Дмитрий Щигельский – ред.) сообщил, что есть вариант силового свержения власти в Беларуси и пригласил к участию в зум-конференции (заговорщиков – ред.)", - приводит агентство слова Протасевича. По его словам, Щигельский выступал передаточным звеном между заговорщиками и штабом Тихановской."На их (фигурантов дела Юрия Зенковича и Щигельского – ред.) взгляд, никаким другим способом власть нельзя было изменить - марши и хождения уже провалились. И они видели один вариант свержения власти - силовой, с участием военных", - сказал Протасевич. Он отметил, что Тихановская должна была стать лицом, которому бы дали присягу военные."Но для Тихановской было жесткое условие – участие в финансировании заговора… Если штаб Тихановской собирается участвовать в сценарии переворота, то должен найти финансирование. В первую очередь - для военных участников заговора", - сказал Протасевич. Свидетель уточнил, что степень участия Тихановской заговорщиками "определялась деньгами". По его словам, с этой целью даже планировалась встреча Тихановской и заговорщиков в Москве, Стамбуле или каком-то городе Европы."У самого штаба Тихановской денег не было, поэтому я попробовал проговорить с владельцем фонда BYSOL (признан в Белоруссии экстремистским – ред.) Андреем Стрижаком. Но он сказал, что такие большие деньги найти не удастся. Он сказал, что только может помочь с эвакуацией семей военнослужащих", - продолжил Протасевич.Протасевич был задержан в мае 2021 года после приземления в Минске из-за ложного сообщения о минировании летевшего в Вильнюс самолета компании Ryanair. В июне он заявил в интервью государственному телеканалу ОНТ, что говорил с Тихановской о том, что есть люди, готовые на силовую смену власти в Белоруссии. Позже он говорил, что военный переворот планировался не структурами Тихановской, он просто сообщил ей информацию о том, что готовится возможный такой сценарий, а Тихановская даже испугалась, услышав о таком предложении.Минский областной суд 29 июля приступил к рассмотрению уголовного дела о заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти. Генпрокуратура Белоруссии в июне направила в суд уголовное дело по обвинению Зенковича, политолога Александра Федуты и лидера оппозиционной партии БНФ Григория Костусева в заговоре с целью захвата госвласти неконституционным путем, а также Ольги Голубович и Дениса Кравчука – в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Зенкович признал полностью вину. Федута признал вину частично - в участии в заговоре, Костусев вину не признал.Президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 апреля 2021 года заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем. По статье о заговоре фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20220304/tikhanovskaya-1776449939.html

https://ria.ru/20220706/belorussiya-1800595605.html

https://ria.ru/20220207/finansirovanie-1771453092.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, минск, роман протасевич, задержание основателя telegram-канала nexta, светлана тихановская