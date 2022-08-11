https://ria.ru/20220811/belorussiya-1808818159.html

Лукашенко потребовал ответа на "отжим" Литвой белорусской собственности

Лукашенко потребовал ответа на "отжим" Литвой белорусской собственности - РИА Новости, 11.08.2022

Лукашенко потребовал ответа на "отжим" Литвой белорусской собственности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правительство должно принять меры в связи с тем, что Литва фактически забрала белорусскую собственность в... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T11:40

2022-08-11T11:40

2022-08-11T12:40

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МИНСК, 11 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правительство должно принять меры в связи с тем, что Литва фактически забрала белорусскую собственность в Клайпедском порту."Мало того что эти санкции незаконно ввели, так еще и фактически забрали вашу собственность", - заявил Лукашенко, обращаясь к участникам совещания по созданию портовых мощностей для экспорта белорусской продукции. Его слова приводит сайт президента Белоруссии."Отжали", - уточнил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, говоря о доле "Беларуськалия" в портовом терминале.Глава государства обратил внимание, что, помимо санкций в отношении транспортировки калия, Литва также фактически забрала собственность белорусского предприятия "Беларуськалий" в Клайпеде. "Это не должно безнаказанно пройти", - подчеркнул президент.Он подчеркнул, что "отбирать, отжимать собственность никому не позволено". "Мало того что там наши санатории, где мы лечили чернобыльцев, как ты говоришь, "отжали", так и здесь. Это же немалые деньги", - сказал белорусский президент, проводя, по данным агентства, параллели с санаторием "Белоруссия" в латвийской Юрмале, вынужденном прекратить работу из-за западных санкций.Правительство Литвы постановило аннулировать с 1 февраля договор о транзите белорусских удобрений в свете введенных 8 декабря США санкций против "Беларуськалия". Двадцать первого декабря координационная комиссия по обеспечению защиты объектов, имеющих значение для национальной безопасности Литвы, решила, что соглашение "Литовских железных дорог" с "Беларуськалием" не отвечает интересам национальной безопасности. На основе этих выводов кабмин постановил расторгнуть договор. Он был подписан в 2018 году до 2023 года и предусматривал железнодорожный транзит через Литву и погрузку в Клайпедском порту 11 миллионов тонн белорусских удобрений в год.

https://ria.ru/20220811/eksport-1808811775.html

https://ria.ru/20220809/zapad-1808355832.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, роман головченко, литва, белоруссия, клайпеда, белорусская калийная компания, беларуськалий