11:40 11.08.2022 (обновлено: 12:40 11.08.2022)
Лукашенко потребовал ответа на "отжим" Литвой белорусской собственности
Президент Белоруссии Лукашенко потребовал ответа на "отжим" Литвой грузов "Беларуськалия"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 11 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правительство должно принять меры в связи с тем, что Литва фактически забрала белорусскую собственность в Клайпедском порту.
"Мало того что эти санкции незаконно ввели, так еще и фактически забрали вашу собственность", - заявил Лукашенко, обращаясь к участникам совещания по созданию портовых мощностей для экспорта белорусской продукции. Его слова приводит сайт президента Белоруссии.
"Отжали", - уточнил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, говоря о доле "Беларуськалия" в портовом терминале.
Глава государства обратил внимание, что, помимо санкций в отношении транспортировки калия, Литва также фактически забрала собственность белорусского предприятия "Беларуськалий" в Клайпеде. "Это не должно безнаказанно пройти", - подчеркнул президент.
"Продумайте и мне доложите, какие меры мы можем и примем в ближайшее время и в среднесрочной перспективе", - заявил Лукашенко.
Он подчеркнул, что "отбирать, отжимать собственность никому не позволено". "Мало того что там наши санатории, где мы лечили чернобыльцев, как ты говоришь, "отжали", так и здесь. Это же немалые деньги", - сказал белорусский президент, проводя, по данным агентства, параллели с санаторием "Белоруссия" в латвийской Юрмале, вынужденном прекратить работу из-за западных санкций.
"Поэтому меры должны быть приняты как сегодня-завтра, так и послезавтра", - потребовал Лукашенко.
Правительство Литвы постановило аннулировать с 1 февраля договор о транзите белорусских удобрений в свете введенных 8 декабря США санкций против "Беларуськалия". Двадцать первого декабря координационная комиссия по обеспечению защиты объектов, имеющих значение для национальной безопасности Литвы, решила, что соглашение "Литовских железных дорог" с "Беларуськалием" не отвечает интересам национальной безопасности. На основе этих выводов кабмин постановил расторгнуть договор. Он был подписан в 2018 году до 2023 года и предусматривал железнодорожный транзит через Литву и погрузку в Клайпедском порту 11 миллионов тонн белорусских удобрений в год.