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Лукашенко потребовал ответа на "отжим" Литвой белорусской собственности - РИА Новости, 11.08.2022
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Лукашенко потребовал ответа на "отжим" Литвой белорусской собственности
Лукашенко потребовал ответа на "отжим" Литвой белорусской собственности - РИА Новости, 11.08.2022
Лукашенко потребовал ответа на "отжим" Литвой белорусской собственности
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правительство должно принять меры в связи с тем, что Литва фактически забрала белорусскую собственность в... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T11:40
2022-08-11T12:40
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МИНСК, 11 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правительство должно принять меры в связи с тем, что Литва фактически забрала белорусскую собственность в Клайпедском порту."Мало того что эти санкции незаконно ввели, так еще и фактически забрали вашу собственность", - заявил Лукашенко, обращаясь к участникам совещания по созданию портовых мощностей для экспорта белорусской продукции. Его слова приводит сайт президента Белоруссии."Отжали", - уточнил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, говоря о доле "Беларуськалия" в портовом терминале.Глава государства обратил внимание, что, помимо санкций в отношении транспортировки калия, Литва также фактически забрала собственность белорусского предприятия "Беларуськалий" в Клайпеде. "Это не должно безнаказанно пройти", - подчеркнул президент.Он подчеркнул, что "отбирать, отжимать собственность никому не позволено". "Мало того что там наши санатории, где мы лечили чернобыльцев, как ты говоришь, "отжали", так и здесь. Это же немалые деньги", - сказал белорусский президент, проводя, по данным агентства, параллели с санаторием "Белоруссия" в латвийской Юрмале, вынужденном прекратить работу из-за западных санкций.Правительство Литвы постановило аннулировать с 1 февраля договор о транзите белорусских удобрений в свете введенных 8 декабря США санкций против "Беларуськалия". Двадцать первого декабря координационная комиссия по обеспечению защиты объектов, имеющих значение для национальной безопасности Литвы, решила, что соглашение "Литовских железных дорог" с "Беларуськалием" не отвечает интересам национальной безопасности. На основе этих выводов кабмин постановил расторгнуть договор. Он был подписан в 2018 году до 2023 года и предусматривал железнодорожный транзит через Литву и погрузку в Клайпедском порту 11 миллионов тонн белорусских удобрений в год.
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в мире, роман головченко, литва, белоруссия, клайпеда, белорусская калийная компания, беларуськалий
В мире, Роман Головченко, Литва, Белоруссия, Клайпеда, Белорусская калийная компания, Беларуськалий
11:40 11.08.2022 (обновлено: 12:40 11.08.2022)
 
Лукашенко потребовал ответа на "отжим" Литвой белорусской собственности

Президент Белоруссии Лукашенко потребовал ответа на "отжим" Литвой грузов "Беларуськалия"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 11 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правительство должно принять меры в связи с тем, что Литва фактически забрала белорусскую собственность в Клайпедском порту.
"Мало того что эти санкции незаконно ввели, так еще и фактически забрали вашу собственность", - заявил Лукашенко, обращаясь к участникам совещания по созданию портовых мощностей для экспорта белорусской продукции. Его слова приводит сайт президента Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11:20
Лукашенко поручил использовать российские порты для белорусского экспорта
"Отжали", - уточнил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, говоря о доле "Беларуськалия" в портовом терминале.
Глава государства обратил внимание, что, помимо санкций в отношении транспортировки калия, Литва также фактически забрала собственность белорусского предприятия "Беларуськалий" в Клайпеде. "Это не должно безнаказанно пройти", - подчеркнул президент.
"Продумайте и мне доложите, какие меры мы можем и примем в ближайшее время и в среднесрочной перспективе", - заявил Лукашенко.
Он подчеркнул, что "отбирать, отжимать собственность никому не позволено". "Мало того что там наши санатории, где мы лечили чернобыльцев, как ты говоришь, "отжали", так и здесь. Это же немалые деньги", - сказал белорусский президент, проводя, по данным агентства, параллели с санаторием "Белоруссия" в латвийской Юрмале, вынужденном прекратить работу из-за западных санкций.
"Поэтому меры должны быть приняты как сегодня-завтра, так и послезавтра", - потребовал Лукашенко.
Правительство Литвы постановило аннулировать с 1 февраля договор о транзите белорусских удобрений в свете введенных 8 декабря США санкций против "Беларуськалия". Двадцать первого декабря координационная комиссия по обеспечению защиты объектов, имеющих значение для национальной безопасности Литвы, решила, что соглашение "Литовских железных дорог" с "Беларуськалием" не отвечает интересам национальной безопасности. На основе этих выводов кабмин постановил расторгнуть договор. Он был подписан в 2018 году до 2023 года и предусматривал железнодорожный транзит через Литву и погрузку в Клайпедском порту 11 миллионов тонн белорусских удобрений в год.
Здание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
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В миреРоман ГоловченкоЛитваБелоруссияКлайпедаБелорусская калийная компанияБеларуськалий
 
 
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