https://ria.ru/20220811/belorussiya-1808808284.html
Эксперты рассказали, почему российские туристы все чаще едут в Белоруссию
Эксперты рассказали, почему российские туристы все чаще едут в Белоруссию - РИА Новости, 11.08.2022
Эксперты рассказали, почему российские туристы все чаще едут в Белоруссию
Российские туроператоры, помимо общего восстановления турпотока в Белоруссию по традиционному санаторному направлению, отмечают рост спроса на поездки выходного РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T17:07
2022-08-11T17:07
2022-08-11T17:07
туризм
туризм
новости - туризм
белоруссия
россия
минск
ассоциация туроператоров россии (атор)
белавиа
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Российские туроператоры, помимо общего восстановления турпотока в Белоруссию по традиционному санаторному направлению, отмечают рост спроса на поездки выходного дня и на шопинг, сообщает АТОР.В ассоциации пояснили, что на фоне ухода многих иностранных брендов из РФ туристы по-новому оценили преимущества поездок в соседнюю страну. При этом в АТОР указали, что несмотря на новые тренды и изменения в потребительских предпочтениях главный турпродукт, за которым едут в Белоруссию, пока неизменен — это санаторно-оздоровительный отдых. Участники рынка отмечают, что путевки в здравницы раскуплены до октября.Эксперты добавляют, что авиакомпания "Белавиа" с 8 августа летает во все аэропорты Москвы ежедневно. Кроме того, она выполняет рейсы из Минска в более чем десять субъектов РФ. Перелет между столицами в оба конца обойдется в сумму от семи тысяч рублей."Доступность авиаперевозки сделала свое дело: туристический спрос по направлению этим летом стал постепенно восстанавливаться. В сравнении с прошлым сезоном Белоруссия прибавила в спросе до 15 процентов", — отметили в АТОР.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, белоруссия, россия, минск, ассоциация туроператоров россии (атор), белавиа, куда поехать в выходные, куда поехать, куда можно лететь, москва
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Белоруссия, Россия, Минск, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Белавиа, куда поехать в выходные, куда поехать, куда можно лететь, Москва
Эксперты рассказали, почему российские туристы все чаще едут в Белоруссию
АТОР: российские туристы все чаще едут в Белоруссию на выходные и на шопинг
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Российские туроператоры, помимо общего восстановления турпотока в Белоруссию по традиционному санаторному направлению, отмечают рост спроса на поездки выходного дня и на шопинг, сообщает АТОР.
В ассоциации пояснили, что на фоне ухода многих иностранных брендов из РФ туристы по-новому оценили преимущества поездок в соседнюю страну.
"Появился новый тренд — мода на шопинг в Белоруссии. Особенно если на руках банковская карта платежной системы "Мир", — считают эксперты.
При этом в АТОР указали, что несмотря на новые тренды и изменения в потребительских предпочтениях главный турпродукт, за которым едут в Белоруссию, пока неизменен — это санаторно-оздоровительный отдых. Участники рынка отмечают, что путевки в здравницы раскуплены до октября.
Эксперты добавляют, что авиакомпания "Белавиа" с 8 августа летает во все аэропорты Москвы ежедневно. Кроме того, она выполняет рейсы из Минска в более чем десять субъектов РФ. Перелет между столицами в оба конца обойдется в сумму от семи тысяч рублей.
"Доступность авиаперевозки сделала свое дело: туристический спрос по направлению этим летом стал постепенно восстанавливаться. В сравнении с прошлым сезоном Белоруссия прибавила в спросе до 15 процентов", — отметили в АТОР.