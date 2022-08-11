https://ria.ru/20220811/belorussiya-1808808284.html

Эксперты рассказали, почему российские туристы все чаще едут в Белоруссию

Эксперты рассказали, почему российские туристы все чаще едут в Белоруссию - РИА Новости, 11.08.2022

Эксперты рассказали, почему российские туристы все чаще едут в Белоруссию

Российские туроператоры, помимо общего восстановления турпотока в Белоруссию по традиционному санаторному направлению, отмечают рост спроса на поездки выходного РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T17:07

2022-08-11T17:07

2022-08-11T17:07

туризм

туризм

новости - туризм

белоруссия

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минск

ассоциация туроператоров россии (атор)

белавиа

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Российские туроператоры, помимо общего восстановления турпотока в Белоруссию по традиционному санаторному направлению, отмечают рост спроса на поездки выходного дня и на шопинг, сообщает АТОР.В ассоциации пояснили, что на фоне ухода многих иностранных брендов из РФ туристы по-новому оценили преимущества поездок в соседнюю страну. При этом в АТОР указали, что несмотря на новые тренды и изменения в потребительских предпочтениях главный турпродукт, за которым едут в Белоруссию, пока неизменен — это санаторно-оздоровительный отдых. Участники рынка отмечают, что путевки в здравницы раскуплены до октября.Эксперты добавляют, что авиакомпания "Белавиа" с 8 августа летает во все аэропорты Москвы ежедневно. Кроме того, она выполняет рейсы из Минска в более чем десять субъектов РФ. Перелет между столицами в оба конца обойдется в сумму от семи тысяч рублей."Доступность авиаперевозки сделала свое дело: туристический спрос по направлению этим летом стал постепенно восстанавливаться. В сравнении с прошлым сезоном Белоруссия прибавила в спросе до 15 процентов", — отметили в АТОР.

https://ria.ru/20220727/belorussiya-1804986673.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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