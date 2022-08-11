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Минобороны Белоруссии объяснило вспышки в районе аэродрома под Гомелем - РИА Новости, 11.08.2022
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Минобороны Белоруссии объяснило вспышки в районе аэродрома под Гомелем
Минобороны Белоруссии объяснило вспышки в районе аэродрома под Гомелем - РИА Новости, 11.08.2022
Минобороны Белоруссии объяснило вспышки в районе аэродрома под Гомелем
Минобороны Белоруссии объяснило вспышки в районе аэродрома на юге страны, о которых написали местные интернет-ресурсы, возгоранием "одной из единиц техники... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T08:43
2022-08-11T08:43
в мире
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гомельская область
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МИНСК, 11 авг - РИА Новости. Минобороны Белоруссии объяснило вспышки в районе аэродрома на юге страны, о которых написали местные интернет-ресурсы, возгоранием "одной из единиц техники после проведенной замены двигателя".Ранее интернет-ресурсы распространили сообщения о якобы взрывах и вспышках в районе аэродрома "Зябровка" под Гомелем на юге страны."В связи с поступающими в министерство обороны обращениями о произошедших вспышках на участке местности Зябровка Гомельской области, сообщаем, что 10 августа около 23 часов во время контрольного пробега одной из единиц техники после проведенной замены двигателя произошло ее возгорание", - говорится в сообщении минобороны в его Telegram-канале.Подчеркивается, личным составом своевременно приняты меры по тушению. Пострадавших нет, говорится в сообщении.
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в мире, гомель, гомельская область, белоруссия
В мире, Гомель, Гомельская область, Белоруссия
08:43 11.08.2022
 
Минобороны Белоруссии объяснило вспышки в районе аэродрома под Гомелем

Минобороны Белоруссии: в районе аэродрома "Зябровка" произошло возгорание одной из машин

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкБелорусские военные
Белорусские военные - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МИНСК, 11 авг - РИА Новости. Минобороны Белоруссии объяснило вспышки в районе аэродрома на юге страны, о которых написали местные интернет-ресурсы, возгоранием "одной из единиц техники после проведенной замены двигателя".
Ранее интернет-ресурсы распространили сообщения о якобы взрывах и вспышках в районе аэродрома "Зябровка" под Гомелем на юге страны.
"В связи с поступающими в министерство обороны обращениями о произошедших вспышках на участке местности Зябровка Гомельской области, сообщаем, что 10 августа около 23 часов во время контрольного пробега одной из единиц техники после проведенной замены двигателя произошло ее возгорание", - говорится в сообщении минобороны в его Telegram-канале.
Подчеркивается, личным составом своевременно приняты меры по тушению. Пострадавших нет, говорится в сообщении.
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