https://ria.ru/20220811/belorussiya-1808772577.html
Минобороны Белоруссии объяснило вспышки в районе аэродрома под Гомелем
Минобороны Белоруссии объяснило вспышки в районе аэродрома под Гомелем - РИА Новости, 11.08.2022
Минобороны Белоруссии объяснило вспышки в районе аэродрома под Гомелем
Минобороны Белоруссии объяснило вспышки в районе аэродрома на юге страны, о которых написали местные интернет-ресурсы, возгоранием "одной из единиц техники... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T08:43
2022-08-11T08:43
2022-08-11T08:43
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МИНСК, 11 авг - РИА Новости. Минобороны Белоруссии объяснило вспышки в районе аэродрома на юге страны, о которых написали местные интернет-ресурсы, возгоранием "одной из единиц техники после проведенной замены двигателя".Ранее интернет-ресурсы распространили сообщения о якобы взрывах и вспышках в районе аэродрома "Зябровка" под Гомелем на юге страны."В связи с поступающими в министерство обороны обращениями о произошедших вспышках на участке местности Зябровка Гомельской области, сообщаем, что 10 августа около 23 часов во время контрольного пробега одной из единиц техники после проведенной замены двигателя произошло ее возгорание", - говорится в сообщении минобороны в его Telegram-канале.Подчеркивается, личным составом своевременно приняты меры по тушению. Пострадавших нет, говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гомель, гомельская область, белоруссия
В мире, Гомель, Гомельская область, Белоруссия
Минобороны Белоруссии объяснило вспышки в районе аэродрома под Гомелем
Минобороны Белоруссии: в районе аэродрома "Зябровка" произошло возгорание одной из машин