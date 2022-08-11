https://ria.ru/20220811/belorussiya-1808772577.html

Минобороны Белоруссии объяснило вспышки в районе аэродрома под Гомелем

Минобороны Белоруссии объяснило вспышки в районе аэродрома под Гомелем - РИА Новости, 11.08.2022

Минобороны Белоруссии объяснило вспышки в районе аэродрома под Гомелем

Минобороны Белоруссии объяснило вспышки в районе аэродрома на юге страны, о которых написали местные интернет-ресурсы, возгоранием "одной из единиц техники... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T08:43

2022-08-11T08:43

2022-08-11T08:43

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МИНСК, 11 авг - РИА Новости. Минобороны Белоруссии объяснило вспышки в районе аэродрома на юге страны, о которых написали местные интернет-ресурсы, возгоранием "одной из единиц техники после проведенной замены двигателя".Ранее интернет-ресурсы распространили сообщения о якобы взрывах и вспышках в районе аэродрома "Зябровка" под Гомелем на юге страны."В связи с поступающими в министерство обороны обращениями о произошедших вспышках на участке местности Зябровка Гомельской области, сообщаем, что 10 августа около 23 часов во время контрольного пробега одной из единиц техники после проведенной замены двигателя произошло ее возгорание", - говорится в сообщении минобороны в его Telegram-канале.Подчеркивается, личным составом своевременно приняты меры по тушению. Пострадавших нет, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220809/vzryvy-1808365326.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, гомель, гомельская область, белоруссия