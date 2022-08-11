https://ria.ru/20220811/bayazitova-1808754477.html
Экс-коллега арестованной журналистки Баязитовой заявил, что она невиновна
Экс-коллега арестованной журналистки Баязитовой заявил, что она невиновна - РИА Новости, 11.08.2022
Экс-коллега арестованной журналистки Баязитовой заявил, что она невиновна
Экс-главред интернет-издания Baza Никита Могутин, работавший с арестованной в Москве по делу о вымогательстве журналисткой Александрой Баязитовой, назвал ее... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T00:12
2022-08-11T00:12
2022-08-11T00:12
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Экс-главред интернет-издания Baza Никита Могутин, работавший с арестованной в Москве по делу о вымогательстве журналисткой Александрой Баязитовой, назвал ее профессионалом и прекрасным журналистом, отметив, что "невозможно представить" ее и вымогательство денег у кого-либо.Кузьминский суд Москвы в среду арестовал до октября Баязитову, обвиняемую в вымогательстве с целью получения имущества. Санкция статьи (вменяется пункт "б" части 3 статьи 163 УК РФ) предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Вместе с ней суд арестовал пиар-менеджера Инну Чурилову и медиатехнолога Ольгу Архарову. Защита Баязитовой заявила, что обжалует арест.По его словам, Баязитова - одна из самых остроумных женщин, что он встречал в своей жизни, очень внимательная, точная и цепкая, отличный профессионал, прекрасный журналист, ее "просто невозможно не любить". Могутин также заявил, что у Баязитовой диабет.
https://ria.ru/20220810/bayazitova-1808633468.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, россия
Экс-коллега арестованной журналистки Баязитовой заявил, что она невиновна
Экс-коллега арестованной журналистки Баязитовой Могутин заявил, что не верит в ее вину
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Экс-главред интернет-издания Baza Никита Могутин, работавший с арестованной в Москве по делу о вымогательстве журналисткой Александрой Баязитовой, назвал ее профессионалом и прекрасным журналистом, отметив, что "невозможно представить" ее и вымогательство денег у кого-либо.
Кузьминский суд Москвы
в среду арестовал до октября Баязитову, обвиняемую в вымогательстве с целью получения имущества. Санкция статьи (вменяется пункт "б" части 3 статьи 163 УК РФ
) предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Вместе с ней суд арестовал пиар-менеджера Инну Чурилову и медиатехнолога Ольгу Архарову. Защита Баязитовой заявила, что обжалует арест.
"Саша Баязитова и вымогательство денег у кого-либо - это нечто, что совершенно невозможно представить вместе", - написал Могутин в соцсетях.
По его словам, Баязитова - одна из самых остроумных женщин, что он встречал в своей жизни, очень внимательная, точная и цепкая, отличный профессионал, прекрасный журналист, ее "просто невозможно не любить". Могутин также заявил, что у Баязитовой диабет.