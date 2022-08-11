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Экс-коллега арестованной журналистки Баязитовой заявил, что она невиновна - РИА Новости, 11.08.2022
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Экс-коллега арестованной журналистки Баязитовой заявил, что она невиновна
Экс-коллега арестованной журналистки Баязитовой заявил, что она невиновна - РИА Новости, 11.08.2022
Экс-коллега арестованной журналистки Баязитовой заявил, что она невиновна
Экс-главред интернет-издания Baza Никита Могутин, работавший с арестованной в Москве по делу о вымогательстве журналисткой Александрой Баязитовой, назвал ее... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T00:12
2022-08-11T00:12
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Экс-главред интернет-издания Baza Никита Могутин, работавший с арестованной в Москве по делу о вымогательстве журналисткой Александрой Баязитовой, назвал ее профессионалом и прекрасным журналистом, отметив, что "невозможно представить" ее и вымогательство денег у кого-либо.Кузьминский суд Москвы в среду арестовал до октября Баязитову, обвиняемую в вымогательстве с целью получения имущества. Санкция статьи (вменяется пункт "б" части 3 статьи 163 УК РФ) предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Вместе с ней суд арестовал пиар-менеджера Инну Чурилову и медиатехнолога Ольгу Архарову. Защита Баязитовой заявила, что обжалует арест.По его словам, Баязитова - одна из самых остроумных женщин, что он встречал в своей жизни, очень внимательная, точная и цепкая, отличный профессионал, прекрасный журналист, ее "просто невозможно не любить". Могутин также заявил, что у Баязитовой диабет.
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происшествия, москва, россия
00:12 11.08.2022
 
Экс-коллега арестованной журналистки Баязитовой заявил, что она невиновна

Экс-коллега арестованной журналистки Баязитовой Могутин заявил, что не верит в ее вину

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖурналистка Александра Баязитова на заседании Кузьминского суда города Москвы
Журналистка Александра Баязитова на заседании Кузьминского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Журналистка Александра Баязитова на заседании Кузьминского суда города Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Экс-главред интернет-издания Baza Никита Могутин, работавший с арестованной в Москве по делу о вымогательстве журналисткой Александрой Баязитовой, назвал ее профессионалом и прекрасным журналистом, отметив, что "невозможно представить" ее и вымогательство денег у кого-либо.
Кузьминский суд Москвы в среду арестовал до октября Баязитову, обвиняемую в вымогательстве с целью получения имущества. Санкция статьи (вменяется пункт "б" части 3 статьи 163 УК РФ) предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Вместе с ней суд арестовал пиар-менеджера Инну Чурилову и медиатехнолога Ольгу Архарову. Защита Баязитовой заявила, что обжалует арест.
"Саша Баязитова и вымогательство денег у кого-либо - это нечто, что совершенно невозможно представить вместе", - написал Могутин в соцсетях.
По его словам, Баязитова - одна из самых остроумных женщин, что он встречал в своей жизни, очень внимательная, точная и цепкая, отличный профессионал, прекрасный журналист, ее "просто невозможно не любить". Могутин также заявил, что у Баязитовой диабет.
Журналистка Александра Баязитова перед заседанием Кузьминского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
Вчера, 15:55
Журналистке Баязитовой грозит до 15 лет колонии
 
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