https://ria.ru/20220811/aviatsiya-1808773566.html
Генерал рассказал, как работает высокоточное авиационное оружие
Генерал рассказал, как работает высокоточное авиационное оружие - РИА Новости, 11.08.2022
Генерал рассказал, как работает высокоточное авиационное оружие
Высокоточное авиационное оружие точно уничтожает цель на дальностях до тысяч километров при обеспечении безопасности летчика и самолета, заявил бывший начальник РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T08:54
2022-08-11T08:54
2022-08-11T08:54
безопасность
юрий балуевский
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Высокоточное авиационное оружие точно уничтожает цель на дальностях до тысяч километров при обеспечении безопасности летчика и самолета, заявил бывший начальник Генштаба ВС РФ (2004-2008 годы) генерал армии Юрий Балуевский."Многоканальность современных и перспективных систем наведения дает авиационному высокоточному оружию большую гибкость, помехозащищенность, возможность выбора автономного или командного режима наведения в зависимости от обстановки, задачи и типа поражаемой цели. В свою очередь, развитие автономных способов наведения, получающих новое качественное развитие в связи с внедрением элементов искусственного интеллекта, позволяет применять вооружение массированно, залпами или роями, при этом со значительной дистанции и с обеспечением безопасности носителя", - говорится в авторском предисловии Балуевского к вышедшей в среду книге ЦАСТ "Чужие войны – новая парадигма".По его мнению, все это в комплексе формирует современный облик системы авиационного вооружения, позволяющей наносить высокоточные удары с воздуха по целям на расстоянии десятков, сотен и даже тысяч километров, то есть вне зоны действия ПВО, даже построенной на зенитных ракетных системах средней и большой дальности, и дает возможность ударной авиации действовать из глубины своей территории.
https://ria.ru/20220809/krasnopol-1808199112.html
РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, юрий балуевский
Безопасность, Юрий Балуевский
Генерал рассказал, как работает высокоточное авиационное оружие
Генерал Балуевский: высокоточное авиационное оружие уничтожает цель вне зоны любой ПВО
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Высокоточное авиационное оружие точно уничтожает цель на дальностях до тысяч километров при обеспечении безопасности летчика и самолета, заявил бывший начальник Генштаба ВС РФ (2004-2008 годы) генерал армии Юрий Балуевский.
"Многоканальность современных и перспективных систем наведения дает авиационному высокоточному оружию большую гибкость, помехозащищенность, возможность выбора автономного или командного режима наведения в зависимости от обстановки, задачи и типа поражаемой цели. В свою очередь, развитие автономных способов наведения, получающих новое качественное развитие в связи с внедрением элементов искусственного интеллекта, позволяет применять вооружение массированно, залпами или роями, при этом со значительной дистанции и с обеспечением безопасности носителя", - говорится в авторском предисловии Балуевского к вышедшей в среду книге ЦАСТ "Чужие войны – новая парадигма".
По его мнению, все это в комплексе формирует современный облик системы авиационного вооружения, позволяющей наносить высокоточные удары с воздуха по целям на расстоянии десятков, сотен и даже тысяч километров, то есть вне зоны действия ПВО, даже построенной на зенитных ракетных системах средней и большой дальности, и дает возможность ударной авиации действовать из глубины своей территории.