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Генерал рассказал, как работает высокоточное авиационное оружие - РИА Новости, 11.08.2022
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Генерал рассказал, как работает высокоточное авиационное оружие
Генерал рассказал, как работает высокоточное авиационное оружие - РИА Новости, 11.08.2022
Генерал рассказал, как работает высокоточное авиационное оружие
Высокоточное авиационное оружие точно уничтожает цель на дальностях до тысяч километров при обеспечении безопасности летчика и самолета, заявил бывший начальник РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T08:54
2022-08-11T08:54
безопасность
юрий балуевский
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Высокоточное авиационное оружие точно уничтожает цель на дальностях до тысяч километров при обеспечении безопасности летчика и самолета, заявил бывший начальник Генштаба ВС РФ (2004-2008 годы) генерал армии Юрий Балуевский."Многоканальность современных и перспективных систем наведения дает авиационному высокоточному оружию большую гибкость, помехозащищенность, возможность выбора автономного или командного режима наведения в зависимости от обстановки, задачи и типа поражаемой цели. В свою очередь, развитие автономных способов наведения, получающих новое качественное развитие в связи с внедрением элементов искусственного интеллекта, позволяет применять вооружение массированно, залпами или роями, при этом со значительной дистанции и с обеспечением безопасности носителя", - говорится в авторском предисловии Балуевского к вышедшей в среду книге ЦАСТ "Чужие войны – новая парадигма".По его мнению, все это в комплексе формирует современный облик системы авиационного вооружения, позволяющей наносить высокоточные удары с воздуха по целям на расстоянии десятков, сотен и даже тысяч километров, то есть вне зоны действия ПВО, даже построенной на зенитных ракетных системах средней и большой дальности, и дает возможность ударной авиации действовать из глубины своей территории.
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безопасность, юрий балуевский
Безопасность, Юрий Балуевский
08:54 11.08.2022
 
Генерал рассказал, как работает высокоточное авиационное оружие

Генерал Балуевский: высокоточное авиационное оружие уничтожает цель вне зоны любой ПВО

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанкАвиационные ракеты на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции
Авиационные ракеты на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Авиационные ракеты на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Высокоточное авиационное оружие точно уничтожает цель на дальностях до тысяч километров при обеспечении безопасности летчика и самолета, заявил бывший начальник Генштаба ВС РФ (2004-2008 годы) генерал армии Юрий Балуевский.
"Многоканальность современных и перспективных систем наведения дает авиационному высокоточному оружию большую гибкость, помехозащищенность, возможность выбора автономного или командного режима наведения в зависимости от обстановки, задачи и типа поражаемой цели. В свою очередь, развитие автономных способов наведения, получающих новое качественное развитие в связи с внедрением элементов искусственного интеллекта, позволяет применять вооружение массированно, залпами или роями, при этом со значительной дистанции и с обеспечением безопасности носителя", - говорится в авторском предисловии Балуевского к вышедшей в среду книге ЦАСТ "Чужие войны – новая парадигма".
По его мнению, все это в комплексе формирует современный облик системы авиационного вооружения, позволяющей наносить высокоточные удары с воздуха по целям на расстоянии десятков, сотен и даже тысяч километров, то есть вне зоны действия ПВО, даже построенной на зенитных ракетных системах средней и большой дальности, и дает возможность ударной авиации действовать из глубины своей территории.
Управляемый снаряд Краснополь - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 03:36Новое оружие России
Новые снаряды "Краснополь" способны выбирать цель, пишут СМИ
 
БезопасностьЮрий Балуевский
 
 
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