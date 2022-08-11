https://ria.ru/20220811/aviatsiya-1808773566.html

Генерал рассказал, как работает высокоточное авиационное оружие

Генерал рассказал, как работает высокоточное авиационное оружие - РИА Новости, 11.08.2022

Генерал рассказал, как работает высокоточное авиационное оружие

Высокоточное авиационное оружие точно уничтожает цель на дальностях до тысяч километров при обеспечении безопасности летчика и самолета, заявил бывший начальник РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T08:54

2022-08-11T08:54

2022-08-11T08:54

безопасность

юрий балуевский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806208434_0:0:2831:1592_1920x0_80_0_0_e5f10d236c15df510a1604a0372ab212.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Высокоточное авиационное оружие точно уничтожает цель на дальностях до тысяч километров при обеспечении безопасности летчика и самолета, заявил бывший начальник Генштаба ВС РФ (2004-2008 годы) генерал армии Юрий Балуевский."Многоканальность современных и перспективных систем наведения дает авиационному высокоточному оружию большую гибкость, помехозащищенность, возможность выбора автономного или командного режима наведения в зависимости от обстановки, задачи и типа поражаемой цели. В свою очередь, развитие автономных способов наведения, получающих новое качественное развитие в связи с внедрением элементов искусственного интеллекта, позволяет применять вооружение массированно, залпами или роями, при этом со значительной дистанции и с обеспечением безопасности носителя", - говорится в авторском предисловии Балуевского к вышедшей в среду книге ЦАСТ "Чужие войны – новая парадигма".По его мнению, все это в комплексе формирует современный облик системы авиационного вооружения, позволяющей наносить высокоточные удары с воздуха по целям на расстоянии десятков, сотен и даже тысяч километров, то есть вне зоны действия ПВО, даже построенной на зенитных ракетных системах средней и большой дальности, и дает возможность ударной авиации действовать из глубины своей территории.

https://ria.ru/20220809/krasnopol-1808199112.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, юрий балуевский