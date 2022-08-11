https://ria.ru/20220811/aeroflot-1808926010.html

Аэрофлот занял призовые места в соревновании кинологических подразделений

Аэрофлот занял призовые места в соревновании кинологических подразделений - РИА Новости, 11.08.2022

Аэрофлот занял призовые места в соревновании кинологических подразделений

Команда Аэрофлота заняла призовые места в отраслевом соревновании для кинологических подразделений, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T16:27

2022-08-11T16:27

2022-08-11T16:27

россия

аэрофлот

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная таможенная служба (фтс россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775028262_0:0:3137:1766_1920x0_80_0_0_804183245f9cbcb560c3ca08d1c37003.jpg

МОСКВА,11 авг – РИА Новости. Команда Аэрофлота заняла призовые места в отраслевом соревновании для кинологических подразделений, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.Открытое первенство по поиску и обнаружению взрывчатых веществ инициировала региональная общественная организация (РОО) "Кинология ХХI век". В межведомственном чемпионате приняли участие порядка 40 кинологов, представлявших, в том числе, МВД РФ, МЧС РФ, ФТС России и АО "Международный аэропорт "Внуково".От Аэрофлота для участия в соревнованиях были направлены специалисты отдела кинологического мониторинга департамента управления авиационной безопасностью с тремя собаками. Сотрудники Аэрофлота и знаменитые шалайки (уникальные шакалопсовые гибриды) традиционно показали высокие результаты, заняв первое место в упражнении "Поиск в отдельно стоящем предмете" и третье место в упражнении "Поиск в ряду машин". Победители и призёры награждены почётными грамотами и памятными подарками.Кинологическое подразделение Аэрофлота было создано в 2001 году. Основное направление использования служебных собак в Аэрофлоте — поиск и обнаружение взрывчатых веществ.Авиакомпания использует для обеспечения безопасности собственную разработку - собаку породы шалайка (гибрид оленегонной лайки и азиатского подвида шакала). Породная группа "Шалайка" была официально признана Российской кинологической федерацией (РКФ) в сентябре 2018 года.Порода сочетает в себе очень острое чутье, выносливость, компактные размеры и высокую обучаемость. В авиакомпании разработали и внедрили собственную систему выращивания и дрессировки собак. Сегодня в штате кинологической службы компании трудится 63 животных.Аэрофлот в 2021 году перевёз 21,4 миллиона человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" - 45,8 миллиона.

https://ria.ru/20220727/aeroflot-1805317510.html

https://ria.ru/20220726/passazhirooborot-1805114295.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, аэрофлот, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная таможенная служба (фтс россии)