Рейтинг@Mail.ru
Аэрофлот занял призовые места в соревновании кинологических подразделений - РИА Новости, 11.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220811/aeroflot-1808926010.html
Аэрофлот занял призовые места в соревновании кинологических подразделений
Аэрофлот занял призовые места в соревновании кинологических подразделений - РИА Новости, 11.08.2022
Аэрофлот занял призовые места в соревновании кинологических подразделений
Команда Аэрофлота заняла призовые места в отраслевом соревновании для кинологических подразделений, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T16:27
2022-08-11T16:27
россия
аэрофлот
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775028262_0:0:3137:1766_1920x0_80_0_0_804183245f9cbcb560c3ca08d1c37003.jpg
МОСКВА,11 авг – РИА Новости. Команда Аэрофлота заняла призовые места в отраслевом соревновании для кинологических подразделений, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.Открытое первенство по поиску и обнаружению взрывчатых веществ инициировала региональная общественная организация (РОО) "Кинология ХХI век". В межведомственном чемпионате приняли участие порядка 40 кинологов, представлявших, в том числе, МВД РФ, МЧС РФ, ФТС России и АО "Международный аэропорт "Внуково".От Аэрофлота для участия в соревнованиях были направлены специалисты отдела кинологического мониторинга департамента управления авиационной безопасностью с тремя собаками. Сотрудники Аэрофлота и знаменитые шалайки (уникальные шакалопсовые гибриды) традиционно показали высокие результаты, заняв первое место в упражнении "Поиск в отдельно стоящем предмете" и третье место в упражнении "Поиск в ряду машин". Победители и призёры награждены почётными грамотами и памятными подарками.Кинологическое подразделение Аэрофлота было создано в 2001 году. Основное направление использования служебных собак в Аэрофлоте — поиск и обнаружение взрывчатых веществ.Авиакомпания использует для обеспечения безопасности собственную разработку - собаку породы шалайка (гибрид оленегонной лайки и азиатского подвида шакала). Породная группа "Шалайка" была официально признана Российской кинологической федерацией (РКФ) в сентябре 2018 года.Порода сочетает в себе очень острое чутье, выносливость, компактные размеры и высокую обучаемость. В авиакомпании разработали и внедрили собственную систему выращивания и дрессировки собак. Сегодня в штате кинологической службы компании трудится 63 животных.Аэрофлот в 2021 году перевёз 21,4 миллиона человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" - 45,8 миллиона.
https://ria.ru/20220727/aeroflot-1805317510.html
https://ria.ru/20220726/passazhirooborot-1805114295.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775028262_256:0:2985:2047_1920x0_80_0_0_9111f54ac6514e46666b7d601635284f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, аэрофлот, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная таможенная служба (фтс россии)
Россия, Аэрофлот, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная таможенная служба (ФТС России)
16:27 11.08.2022
 

Аэрофлот занял призовые места в соревновании кинологических подразделений

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Логотип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА,11 авг – РИА Новости. Команда Аэрофлота заняла призовые места в отраслевом соревновании для кинологических подразделений, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Открытое первенство по поиску и обнаружению взрывчатых веществ инициировала региональная общественная организация (РОО) "Кинология ХХI век". В межведомственном чемпионате приняли участие порядка 40 кинологов, представлявших, в том числе, МВД РФ, МЧС РФ, ФТС России и АО "Международный аэропорт "Внуково".
Самолёт Boeing-737-800 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 13:40Туризм
В России запустили продажи путевок в Таиланд на прямых рейсах "Аэрофлота"
От Аэрофлота для участия в соревнованиях были направлены специалисты отдела кинологического мониторинга департамента управления авиационной безопасностью с тремя собаками. Сотрудники Аэрофлота и знаменитые шалайки (уникальные шакалопсовые гибриды) традиционно показали высокие результаты, заняв первое место в упражнении "Поиск в отдельно стоящем предмете" и третье место в упражнении "Поиск в ряду машин". Победители и призёры награждены почётными грамотами и памятными подарками.
Кинологическое подразделение Аэрофлота было создано в 2001 году. Основное направление использования служебных собак в Аэрофлоте — поиск и обнаружение взрывчатых веществ.
Авиакомпания использует для обеспечения безопасности собственную разработку - собаку породы шалайка (гибрид оленегонной лайки и азиатского подвида шакала). Породная группа "Шалайка" была официально признана Российской кинологической федерацией (РКФ) в сентябре 2018 года.
Пассажиры компании Аэрофлот в салоне самолета во время полета - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
26 июля, 16:27
Пассажирооборот группы "Аэрофлот" увеличился в первом полугодии на 3,7%
Порода сочетает в себе очень острое чутье, выносливость, компактные размеры и высокую обучаемость. В авиакомпании разработали и внедрили собственную систему выращивания и дрессировки собак. Сегодня в штате кинологической службы компании трудится 63 животных.
Аэрофлот в 2021 году перевёз 21,4 миллиона человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" - 45,8 миллиона.
 
РоссияАэрофлотМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала