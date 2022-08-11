https://ria.ru/20220811/aeroflot-1808926010.html
Аэрофлот занял призовые места в соревновании кинологических подразделений
Аэрофлот занял призовые места в соревновании кинологических подразделений - РИА Новости, 11.08.2022
Аэрофлот занял призовые места в соревновании кинологических подразделений
Команда Аэрофлота заняла призовые места в отраслевом соревновании для кинологических подразделений, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T16:27
2022-08-11T16:27
2022-08-11T16:27
россия
аэрофлот
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА,11 авг – РИА Новости. Команда Аэрофлота заняла призовые места в отраслевом соревновании для кинологических подразделений, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.Открытое первенство по поиску и обнаружению взрывчатых веществ инициировала региональная общественная организация (РОО) "Кинология ХХI век". В межведомственном чемпионате приняли участие порядка 40 кинологов, представлявших, в том числе, МВД РФ, МЧС РФ, ФТС России и АО "Международный аэропорт "Внуково".От Аэрофлота для участия в соревнованиях были направлены специалисты отдела кинологического мониторинга департамента управления авиационной безопасностью с тремя собаками. Сотрудники Аэрофлота и знаменитые шалайки (уникальные шакалопсовые гибриды) традиционно показали высокие результаты, заняв первое место в упражнении "Поиск в отдельно стоящем предмете" и третье место в упражнении "Поиск в ряду машин". Победители и призёры награждены почётными грамотами и памятными подарками.Кинологическое подразделение Аэрофлота было создано в 2001 году. Основное направление использования служебных собак в Аэрофлоте — поиск и обнаружение взрывчатых веществ.Авиакомпания использует для обеспечения безопасности собственную разработку - собаку породы шалайка (гибрид оленегонной лайки и азиатского подвида шакала). Породная группа "Шалайка" была официально признана Российской кинологической федерацией (РКФ) в сентябре 2018 года.Порода сочетает в себе очень острое чутье, выносливость, компактные размеры и высокую обучаемость. В авиакомпании разработали и внедрили собственную систему выращивания и дрессировки собак. Сегодня в штате кинологической службы компании трудится 63 животных.Аэрофлот в 2021 году перевёз 21,4 миллиона человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" - 45,8 миллиона.
https://ria.ru/20220727/aeroflot-1805317510.html
https://ria.ru/20220726/passazhirooborot-1805114295.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, аэрофлот, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная таможенная служба (фтс россии)
Россия, Аэрофлот, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная таможенная служба (ФТС России)
МОСКВА,11 авг – РИА Новости. Команда Аэрофлота заняла призовые места в отраслевом соревновании для кинологических подразделений, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Открытое первенство по поиску и обнаружению взрывчатых веществ инициировала региональная общественная организация (РОО) "Кинология ХХI век". В межведомственном чемпионате приняли участие порядка 40 кинологов, представлявших, в том числе, МВД РФ, МЧС РФ, ФТС России и АО "Международный аэропорт "Внуково".
От Аэрофлота
для участия в соревнованиях были направлены специалисты отдела кинологического мониторинга департамента управления авиационной безопасностью с тремя собаками. Сотрудники Аэрофлота и знаменитые шалайки (уникальные шакалопсовые гибриды) традиционно показали высокие результаты, заняв первое место в упражнении "Поиск в отдельно стоящем предмете" и третье место в упражнении "Поиск в ряду машин". Победители и призёры награждены почётными грамотами и памятными подарками.
Кинологическое подразделение Аэрофлота было создано в 2001 году. Основное направление использования служебных собак в Аэрофлоте — поиск и обнаружение взрывчатых веществ.
Авиакомпания использует для обеспечения безопасности собственную разработку - собаку породы шалайка (гибрид оленегонной лайки и азиатского подвида шакала). Породная группа "Шалайка" была официально признана Российской кинологической федерацией (РКФ) в сентябре 2018 года.
Порода сочетает в себе очень острое чутье, выносливость, компактные размеры и высокую обучаемость. В авиакомпании разработали и внедрили собственную систему выращивания и дрессировки собак. Сегодня в штате кинологической службы компании трудится 63 животных.
Аэрофлот в 2021 году перевёз 21,4 миллиона человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" - 45,8 миллиона.