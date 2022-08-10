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В Приангарье около 600 семей получат соцвыплаты на приобретение жилья - РИА Новости, 10.08.2022
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Иркутская область
https://ria.ru/20220810/zhile-1808593717.html
В Приангарье около 600 семей получат соцвыплаты на приобретение жилья
В Приангарье около 600 семей получат соцвыплаты на приобретение жилья - РИА Новости, 10.08.2022
В Приангарье около 600 семей получат соцвыплаты на приобретение жилья
В Иркутской области по программе "Молодым семьям – доступное жилье" в 2022 году социальную выплату должны получить 588 семей, больше 400 из них уже улучшили... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T15:11
2022-08-10T15:11
иркутская область
общество
игорь кобзев
иркутская область
ангарск
россия
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
жилье
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ИРКУТСК, 10 авг – РИА Новости. В Иркутской области по программе "Молодым семьям – доступное жилье" в 2022 году социальную выплату должны получить 588 семей, больше 400 из них уже улучшили свои жилищные условия, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.В 2022 году на реализацию программы "Молодым семьям – доступное жилье" в Иркутской области направлено 572 миллиона рублей, из них более 300 миллионов – средства областного бюджета, 162 миллиона рублей – средства муниципалитетов и более 100 миллионов – федерального центра.Вручая в среду очередное свидетельство на получение выплаты молодой семье из Ангарска, губернатор Приангарья Игорь Кобзев отметил, что проект будет реализовываться в регионе и дальше. При этом областное правительство будет оказывать максимальную поддержку муниципалитетам, предоставляющим жилье по федеральной программе. В июле Иркутская область направила в Минстрой России заявку на получение федеральных средств для получения жилья молодыми семьями в 2023 году. Муниципалитеты в свою очередь в следующем году увеличили сумму софинансирования на 18 миллионов рублей.
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общество, игорь кобзев, иркутская область, ангарск, россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), жилье
15:11 10.08.2022
 
В Приангарье около 600 семей получат соцвыплаты на приобретение жилья

В Приангарье около 600 молодых семей получат в 2022 году соцвыплаты на приобретение жилья

© Depositphotos / yuliang11Семья на природе
Семья на природе - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© Depositphotos / yuliang11
Семья на природе. Архивное фото
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ИРКУТСК, 10 авг – РИА Новости. В Иркутской области по программе "Молодым семьям – доступное жилье" в 2022 году социальную выплату должны получить 588 семей, больше 400 из них уже улучшили свои жилищные условия, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
В 2022 году на реализацию программы "Молодым семьям – доступное жилье" в Иркутской области направлено 572 миллиона рублей, из них более 300 миллионов – средства областного бюджета, 162 миллиона рублей – средства муниципалитетов и более 100 миллионов – федерального центра.
"За счет данного финансирования планируется обеспечить свидетельствами о праве на получение социальной выплаты 588 молодых семей в 33 муниципальных образованиях Иркутской области. На сегодняшний день свидетельства получили 584 молодые семьи, и 415 из них уже улучшили свои жилищные условия", - говорится в сообщении.
Вручая в среду очередное свидетельство на получение выплаты молодой семье из Ангарска, губернатор Приангарья Игорь Кобзев отметил, что проект будет реализовываться в регионе и дальше. При этом областное правительство будет оказывать максимальную поддержку муниципалитетам, предоставляющим жилье по федеральной программе. В июле Иркутская область направила в Минстрой России заявку на получение федеральных средств для получения жилья молодыми семьями в 2023 году. Муниципалитеты в свою очередь в следующем году увеличили сумму софинансирования на 18 миллионов рублей.
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Иркутская областьОбществоИгорь КобзевИркутская областьАнгарскРоссияМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Жилье
 
 
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