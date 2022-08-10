В Приангарье около 600 семей получат соцвыплаты на приобретение жилья
В Приангарье около 600 молодых семей получат в 2022 году соцвыплаты на приобретение жилья
© Depositphotos / yuliang11Семья на природе
© Depositphotos / yuliang11
Семья на природе. Архивное фото
ИРКУТСК, 10 авг – РИА Новости. В Иркутской области по программе "Молодым семьям – доступное жилье" в 2022 году социальную выплату должны получить 588 семей, больше 400 из них уже улучшили свои жилищные условия, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
В 2022 году на реализацию программы "Молодым семьям – доступное жилье" в Иркутской области направлено 572 миллиона рублей, из них более 300 миллионов – средства областного бюджета, 162 миллиона рублей – средства муниципалитетов и более 100 миллионов – федерального центра.
"За счет данного финансирования планируется обеспечить свидетельствами о праве на получение социальной выплаты 588 молодых семей в 33 муниципальных образованиях Иркутской области. На сегодняшний день свидетельства получили 584 молодые семьи, и 415 из них уже улучшили свои жилищные условия", - говорится в сообщении.
Вручая в среду очередное свидетельство на получение выплаты молодой семье из Ангарска, губернатор Приангарья Игорь Кобзев отметил, что проект будет реализовываться в регионе и дальше. При этом областное правительство будет оказывать максимальную поддержку муниципалитетам, предоставляющим жилье по федеральной программе. В июле Иркутская область направила в Минстрой России заявку на получение федеральных средств для получения жилья молодыми семьями в 2023 году. Муниципалитеты в свою очередь в следующем году увеличили сумму софинансирования на 18 миллионов рублей.