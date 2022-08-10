https://ria.ru/20220810/zhile-1808593717.html

В Приангарье около 600 семей получат соцвыплаты на приобретение жилья

В Приангарье около 600 семей получат соцвыплаты на приобретение жилья - РИА Новости, 10.08.2022

В Приангарье около 600 семей получат соцвыплаты на приобретение жилья

В Иркутской области по программе "Молодым семьям – доступное жилье" в 2022 году социальную выплату должны получить 588 семей, больше 400 из них уже улучшили... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T15:11

2022-08-10T15:11

2022-08-10T15:11

иркутская область

общество

игорь кобзев

иркутская область

ангарск

россия

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

жилье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761366533_909:838:3060:2048_1920x0_80_0_0_8ba9926793db68facc5cadf17faaf6ed.jpg

ИРКУТСК, 10 авг – РИА Новости. В Иркутской области по программе "Молодым семьям – доступное жилье" в 2022 году социальную выплату должны получить 588 семей, больше 400 из них уже улучшили свои жилищные условия, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.В 2022 году на реализацию программы "Молодым семьям – доступное жилье" в Иркутской области направлено 572 миллиона рублей, из них более 300 миллионов – средства областного бюджета, 162 миллиона рублей – средства муниципалитетов и более 100 миллионов – федерального центра.Вручая в среду очередное свидетельство на получение выплаты молодой семье из Ангарска, губернатор Приангарья Игорь Кобзев отметил, что проект будет реализовываться в регионе и дальше. При этом областное правительство будет оказывать максимальную поддержку муниципалитетам, предоставляющим жилье по федеральной программе. В июле Иркутская область направила в Минстрой России заявку на получение федеральных средств для получения жилья молодыми семьями в 2023 году. Муниципалитеты в свою очередь в следующем году увеличили сумму софинансирования на 18 миллионов рублей.

https://ria.ru/20220808/dobycha-1808050189.html

иркутская область

ангарск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, игорь кобзев, иркутская область, ангарск, россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), жилье