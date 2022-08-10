https://ria.ru/20220810/zerno-1808558848.html

В Нижегородской области намолотили более 350 тысяч тонн зерна

В Нижегородской области намолотили более 350 тысяч тонн зерна - РИА Новости, 10.08.2022

В Нижегородской области намолотили более 350 тысяч тонн зерна

Триста шестьдесят тысяч тонн зерна нового урожая намолочено в Нижегородской области с начала уборочной кампании, сообщил губернатор региона Глеб Никитин. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T13:15

2022-08-10T13:15

2022-08-10T13:15

нижегородская область

экономика

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 авг - РИА Новости. Триста шестьдесят тысяч тонн зерна нового урожая намолочено в Нижегородской области с начала уборочной кампании, сообщил губернатор региона Глеб Никитин."Зерно для нашего региона - стратегически важный продукт, от которого зависит продовольственная безопасность и обеспеченность хлебом. Уборка зерновых в регионе началась, урожайность выше прошлогодней. Планируем произвести более 1,3 миллиона тонн зерна, этого достаточно для обеспечения региона и в продовольственной части, и для нужд животноводства", - приводит слова Никитина пресс-служба правительства региона.Губернатор добавил, что в этом году аграриям предстоит убрать зерновые и зернобобовые культуры с площади 640 тысяч гектаров. Это на 8% больше, чем в 2021 году.Замгубернатора Андрей Саносян отметил, что уборочная идет в штатном режиме. "Когда бывшие партнеры начали вводить санкции, мы оперативно взяли на контроль ситуацию с комплектующими для сельхозтехники иностранного производства. По подсчетам, у нас ее около 30%. Был сформирован необходимый резерв запчастей, и сейчас вся техника работает в полном объеме. Кроме того, усилили взаимодействие с нашими белорусскими партнерами", - приводятся в сообщении слова Саносяна.По словам министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николая Денисова, работы начались практически во всех муниципалитетах Нижегородской области: ведется уборка зерновых и масличных культур, картофеля, овощей. Средняя урожайность зерновых составляет 28 центнеров с гектара, что на семь центнеров выше, чем в прошлом году.В регионе также продолжается заготовка кормов для животных. По оперативным данным, на 8 августа 2022 года на одну условную голову скота запасено 19,1 центнера кормовых единиц грубых и сочных кормов из запланированных 25 центнеров. Подчеркивается, что для уборки урожая и заготовки кормов у сельхозпроизводителей региона есть все необходимые материальные, технические и трудовые ресурсы.

https://ria.ru/20220802/arenda-1806639958.html

https://ria.ru/20220809/zerno-1808290947.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, нижегородская область