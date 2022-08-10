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При обстреле поселка Зайцево пострадала пожилая женщина - РИА Новости, 10.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220810/zaytsevo-1808576608.html
При обстреле поселка Зайцево пострадала пожилая женщина
При обстреле поселка Зайцево пострадала пожилая женщина - РИА Новости, 10.08.2022
При обстреле поселка Зайцево пострадала пожилая женщина
Пожилая женщина ранена при обстреле горловского поселка Зайцево со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T14:10
2022-08-10T14:10
специальная военная операция на украине
в мире
зайцево
горловка
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Пожилая женщина ранена при обстреле горловского поселка Зайцево со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько."Украинские каратели продолжают обстрелы поселка Зайцево! По оперативной информации, в результате прямого попадания вражеского снаряда в дом по ул. Загорского, 1 ранена пожилая мирная жительница!" - написал Приходько в своем Telegram-канале.В среду утром Приходько сообщил о сильных боях в районе поселка. Он отмечал, что украинские войска хаотично обстреливали населенный пункт.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
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в мире, зайцево, горловка
14:10 10.08.2022
 
При обстреле поселка Зайцево пострадала пожилая женщина

Мэр Горловки Приходько: при обстреле поселка Зайцево пострадала пожилая женщина

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖилой дом в Горловке
Жилой дом в Горловке - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жилой дом в Горловке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Пожилая женщина ранена при обстреле горловского поселка Зайцево со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
"Украинские каратели продолжают обстрелы поселка Зайцево! По оперативной информации, в результате прямого попадания вражеского снаряда в дом по ул. Загорского, 1 ранена пожилая мирная жительница!" - написал Приходько в своем Telegram-канале.
В среду утром Приходько сообщил о сильных боях в районе поселка. Он отмечал, что украинские войска хаотично обстреливали населенный пункт.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
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