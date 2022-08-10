https://ria.ru/20220810/zaytsevo-1808576608.html
При обстреле поселка Зайцево пострадала пожилая женщина
При обстреле поселка Зайцево пострадала пожилая женщина - РИА Новости, 10.08.2022
При обстреле поселка Зайцево пострадала пожилая женщина
Пожилая женщина ранена при обстреле горловского поселка Зайцево со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T14:10
2022-08-10T14:10
2022-08-10T14:10
специальная военная операция на украине
в мире
зайцево
горловка
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Пожилая женщина ранена при обстреле горловского поселка Зайцево со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько."Украинские каратели продолжают обстрелы поселка Зайцево! По оперативной информации, в результате прямого попадания вражеского снаряда в дом по ул. Загорского, 1 ранена пожилая мирная жительница!" - написал Приходько в своем Telegram-канале.В среду утром Приходько сообщил о сильных боях в районе поселка. Он отмечал, что украинские войска хаотично обстреливали населенный пункт.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220810/aes-1808483535.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, зайцево, горловка
При обстреле поселка Зайцево пострадала пожилая женщина
Мэр Горловки Приходько: при обстреле поселка Зайцево пострадала пожилая женщина