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Военный медик рассказала о возвращении защитниц Донбасса на фронт - РИА Новости, 10.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220810/zaschitnitsy-1808471599.html
Военный медик рассказала о возвращении защитниц Донбасса на фронт
Военный медик рассказала о возвращении защитниц Донбасса на фронт - РИА Новости, 10.08.2022
Военный медик рассказала о возвращении защитниц Донбасса на фронт
Многие женщины, вставшие на защиту Донбасса во время активных боевых действий в 2014 году, вернулись на фронт с началом российской спецоперации, рассказала РИА... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T00:41
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специальная военная операция на украине
в мире
днр
лнр
народная милиция лнр
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ЛУГАНСК, 10 авг — РИА Новости. Многие женщины, вставшие на защиту Донбасса во время активных боевых действий в 2014 году, вернулись на фронт с началом российской спецоперации, рассказала РИА Новости начальница медицинской службы батальона Народной милиции ЛНР Мария Олеськив.Она уточнила, что с 2014 года служила старшиной и в мотострелковой, и в разведроте, была и командиром взвода обеспечения. По словам собеседницы агентства, в 2018 году она вернулась к мирной жизни, но с началом спецоперации, "как и многие женщины, вставшие на защиту в 2014 году, вернулась в строй". Мария с другими военными медиками ежедневно выезжает на передовые позиции, обходит окопы, осматривает бойцов, оказывая им необходимую медицинскую помощь, даже под обстрелами."Любому человеку страшно, он же живой. Просто чем дольше ты служишь, тем больше учишься блокировать свой страх. Ты просто делаешь свою работу, прежде всего, потом ты уже начинаешь бояться, но это потом", — подчеркнула Мария.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Начальник медслужбы о роли женщины в спецоперации на Украине
Многие женщины, вставшие на защиту Донбасса в 2014-ом году, вернулись в строй и с началом спецоперации. Начальник медицинской службы батальона Народной милиции ЛНР Маша на одном из блокпостов на передовой рассказала РИА Новости о своей службе и о роли женщины на войне.
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в мире, днр, лнр, народная милиция лнр
00:41 10.08.2022 (обновлено: 11:46 10.08.2022)
 
Военный медик рассказала о возвращении защитниц Донбасса на фронт

Медик Олеськив: на фронт вернулись многие женщины, вставшие на защиту Донбасса в 2014 году

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ЛУГАНСК, 10 авг — РИА Новости. Многие женщины, вставшие на защиту Донбасса во время активных боевых действий в 2014 году, вернулись на фронт с началом российской спецоперации, рассказала РИА Новости начальница медицинской службы батальона Народной милиции ЛНР Мария Олеськив.

"Служу с 2014 года. Была продавцом промышленных товаров. Я патриот своей страны, я русская, поэтому пошла сюда", — пояснила Мария.

Она уточнила, что с 2014 года служила старшиной и в мотострелковой, и в разведроте, была и командиром взвода обеспечения. По словам собеседницы агентства, в 2018 году она вернулась к мирной жизни, но с началом спецоперации, "как и многие женщины, вставшие на защиту в 2014 году, вернулась в строй". Мария с другими военными медиками ежедневно выезжает на передовые позиции, обходит окопы, осматривает бойцов, оказывая им необходимую медицинскую помощь, даже под обстрелами.
"Любому человеку страшно, он же живой. Просто чем дольше ты служишь, тем больше учишься блокировать свой страх. Ты просто делаешь свою работу, прежде всего, потом ты уже начинаешь бояться, но это потом", — подчеркнула Мария.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДНРЛНРНародная милиция ЛНР
 
 
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