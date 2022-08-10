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Эксперт объяснил, почему опасно заряжать телефон под подушкой - РИА Новости, 10.08.2022
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Эксперт объяснил, почему опасно заряжать телефон под подушкой
Эксперт объяснил, почему опасно заряжать телефон под подушкой - РИА Новости, 10.08.2022
Эксперт объяснил, почему опасно заряжать телефон под подушкой
Смартфон, как и прочие устройства, работает даже в выключенном состоянии. При этом он выделяет тепло, и если класть его под подушку, перегревается. Это создает... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T03:15
2022-08-10T03:15
общество
технологии
россия
роскачество
сергей кузьменко
смартфоны
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Смартфон, как и прочие устройства, работает даже в выключенном состоянии. При этом он выделяет тепло, и если класть его под подушку, перегревается. Это создает реальный риск возгорания, рассказал агентству “Прайм” старший специалист по тестированию цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.Если телефон исправен, негативных последствий от того, что его оставили на зарядке на всю ночь не будет. Лишний ток ограничивает контроллер заряда, прекращая доступ питания при полном заряде.Это создает риск негативных последствий, начиная от отказа и заканчивая возгоранием устройства. По мнению специалиста Роскачества, идеальная температура воздуха при зарядке смартфона — около 20 градусов. Норме должна соответствовать и влажность. Для лучшей сохранности аккумулятора лучше держать уровень заряда в рамках 50-60 процентов, заключил он.
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общество, технологии, россия, роскачество, сергей кузьменко, смартфоны
03:15 10.08.2022
 
Эксперт объяснил, почему опасно заряжать телефон под подушкой

Эксперт Роскачества Кузьменко: заряжать телефон под подушкой опасно из-за риска возгорания

© Fotolia / ratmanerЗарядка смартфона
Зарядка смартфона - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© Fotolia / ratmaner
Зарядка смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Смартфон, как и прочие устройства, работает даже в выключенном состоянии. При этом он выделяет тепло, и если класть его под подушку, перегревается. Это создает реальный риск возгорания, рассказал агентству “Прайм” старший специалист по тестированию цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.
Если телефон исправен, негативных последствий от того, что его оставили на зарядке на всю ночь не будет. Лишний ток ограничивает контроллер заряда, прекращая доступ питания при полном заряде.
"Однако если постоянно оставлять телефон на зарядке продолжительное время, существует риск, что может выйти из строя контроллер заряда, тем самым поступление тока в аккумулятор ничем не будет ограничено”, — предупредил он.
Это создает риск негативных последствий, начиная от отказа и заканчивая возгоранием устройства. По мнению специалиста Роскачества, идеальная температура воздуха при зарядке смартфона — около 20 градусов. Норме должна соответствовать и влажность. Для лучшей сохранности аккумулятора лучше держать уровень заряда в рамках 50-60 процентов, заключил он.
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ОбществоТехнологииРоссияРоскачествоСергей КузьменкоСмартфоны
 
 
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