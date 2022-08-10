https://ria.ru/20220810/zaryadka-1808469225.html

Эксперт объяснил, почему опасно заряжать телефон под подушкой

Эксперт объяснил, почему опасно заряжать телефон под подушкой - РИА Новости, 10.08.2022

Эксперт объяснил, почему опасно заряжать телефон под подушкой

Смартфон, как и прочие устройства, работает даже в выключенном состоянии. При этом он выделяет тепло, и если класть его под подушку, перегревается. Это создает... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T03:15

2022-08-10T03:15

2022-08-10T03:15

общество

технологии

россия

роскачество

сергей кузьменко

смартфоны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148839/56/1488395662_0:233:4475:2750_1920x0_80_0_0_fda44441d3d7d87f484e09a7cfa46703.jpg

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Смартфон, как и прочие устройства, работает даже в выключенном состоянии. При этом он выделяет тепло, и если класть его под подушку, перегревается. Это создает реальный риск возгорания, рассказал агентству “Прайм” старший специалист по тестированию цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.Если телефон исправен, негативных последствий от того, что его оставили на зарядке на всю ночь не будет. Лишний ток ограничивает контроллер заряда, прекращая доступ питания при полном заряде.Это создает риск негативных последствий, начиная от отказа и заканчивая возгоранием устройства. По мнению специалиста Роскачества, идеальная температура воздуха при зарядке смартфона — около 20 градусов. Норме должна соответствовать и влажность. Для лучшей сохранности аккумулятора лучше держать уровень заряда в рамках 50-60 процентов, заключил он.

https://ria.ru/20220727/smartfon-1805215875.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, россия, роскачество, сергей кузьменко, смартфоны