https://ria.ru/20220810/zaporozhe-1808682401.html

Кравцов рассказал о подготовке к 1 сентября в школах Запорожья

Кравцов рассказал о подготовке к 1 сентября в школах Запорожья - РИА Новости, 10.08.2022

Кравцов рассказал о подготовке к 1 сентября в школах Запорожья

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что в Запорожской области к 1 сентября откроют максимальное количество школ, высокое качество образования... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T17:42

2022-08-10T17:42

2022-08-10T17:42

общество

запорожская область

россия

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735464507_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57828cec0256417400257d54f58ede10.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что в Запорожской области к 1 сентября откроют максимальное количество школ, высокое качество образования гарантировано.Министр посетил Запорожскую область, где встретился с главой администрации региона и обсудил вопросы подготовки школ к началу учебного года."Максимальное количество школ будет открыто к 1 сентября. Высокое качество образования мы гарантируем для начальной и основной школы, чтобы ребята могли реализовать свои таланты и возможности", - сказал Кравцов журналистам по итогам совещания.По его словам, в область уже начали бесплатно поставлять учебники, осуществляется ремонт школ."Обсудили вопросы заработной платы учителей, чтобы заработная плата была не ниже, а может быть даже чуть выше, чем это было при киевском режиме", - добавил Кравцов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220810/zaporozhe-1808664411.html

https://ria.ru/20220809/zakony-1808198246.html

запорожская область

россия

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, запорожская область, россия, херсонская область