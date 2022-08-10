https://ria.ru/20220810/zaporozhe-1808682401.html
Кравцов рассказал о подготовке к 1 сентября в школах Запорожья
Кравцов рассказал о подготовке к 1 сентября в школах Запорожья - РИА Новости, 10.08.2022
Кравцов рассказал о подготовке к 1 сентября в школах Запорожья
Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что в Запорожской области к 1 сентября откроют максимальное количество школ, высокое качество образования... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T17:42
2022-08-10T17:42
2022-08-10T17:42
общество
запорожская область
россия
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что в Запорожской области к 1 сентября откроют максимальное количество школ, высокое качество образования гарантировано.Министр посетил Запорожскую область, где встретился с главой администрации региона и обсудил вопросы подготовки школ к началу учебного года."Максимальное количество школ будет открыто к 1 сентября. Высокое качество образования мы гарантируем для начальной и основной школы, чтобы ребята могли реализовать свои таланты и возможности", - сказал Кравцов журналистам по итогам совещания.По его словам, в область уже начали бесплатно поставлять учебники, осуществляется ремонт школ."Обсудили вопросы заработной платы учителей, чтобы заработная плата была не ниже, а может быть даже чуть выше, чем это было при киевском режиме", - добавил Кравцов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220810/zaporozhe-1808664411.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, запорожская область, россия, херсонская область
Кравцов рассказал о подготовке к 1 сентября в школах Запорожья
Министр просвещения России Кравцов гарантировал высокое качество образования в Запорожье
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что в Запорожской области к 1 сентября откроют максимальное количество школ, высокое качество образования гарантировано.
Министр посетил Запорожскую область
, где встретился с главой администрации региона и обсудил вопросы подготовки школ к началу учебного года.
"Максимальное количество школ будет открыто к 1 сентября. Высокое качество образования мы гарантируем для начальной и основной школы, чтобы ребята могли реализовать свои таланты и возможности", - сказал Кравцов журналистам по итогам совещания.
По его словам, в область уже начали бесплатно поставлять учебники, осуществляется ремонт школ.
"Обсудили вопросы заработной платы учителей, чтобы заработная плата была не ниже, а может быть даже чуть выше, чем это было при киевском режиме", - добавил Кравцов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область
и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России
.