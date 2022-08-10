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Большинство жителей Запорожья хотят присоединения к России, показал опрос - РИА Новости, 10.08.2022
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Большинство жителей Запорожья хотят присоединения к России, показал опрос
Большинство жителей Запорожья хотят присоединения к России, показал опрос - РИА Новости, 10.08.2022
Большинство жителей Запорожья хотят присоединения к России, показал опрос
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, ссылаясь на данные соцопроса, заявил, что в референдуме в Запорожской области готовы... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T16:50
2022-08-10T16:50
евгений балицкий
россия
запорожская область
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, ссылаясь на данные соцопроса, заявил, что в референдуме в Запорожской области готовы принять участие 77% опрошенных жителей, вхождение в состав России поддерживают 82%.Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией."Главная тема опроса — отношение к будущему референдуму о вхождении нашего региона в состав Российской Федерации. Большинство жителей Запорожской области готовы принять участие в голосовании и поддерживают присоединение к России", - написал Рогов в своем Telegram-канале.По словам Рогова, согласно данным опроса, в предстоящем референдуме готовы принять участие 77% опрошенных, поддерживают вхождение в состав РФ 82%, остаться в составе Украины хотят 3%, поддерживают получение российского гражданства 78%.По данным Рогова, опрос проводил Крымский Республиканский институт политических и социологических исследований (РИПСИ). В нем приняла участие тысяча человек: 73% проживает в городах, 27% - в сельской местности. Опросы проводились путем телефонного обзвона. Погрешность - 2,1%.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220809/obstrely-1808243167.html
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евгений балицкий, россия, запорожская область, украина, в мире
16:50 10.08.2022
 
Большинство жителей Запорожья хотят присоединения к России, показал опрос

По данным опроса, вхождение в состав России поддерживают 82 процента населения Запорожья

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание гостиницы "Бердянск" и российский флаг
Здание гостиницы Бердянск и российский флаг - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание гостиницы "Бердянск" и российский флаг. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, ссылаясь на данные соцопроса, заявил, что в референдуме в Запорожской области готовы принять участие 77% опрошенных жителей, вхождение в состав России поддерживают 82%.
Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией.
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"Главная тема опроса — отношение к будущему референдуму о вхождении нашего региона в состав Российской Федерации. Большинство жителей Запорожской области готовы принять участие в голосовании и поддерживают присоединение к России", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
По словам Рогова, согласно данным опроса, в предстоящем референдуме готовы принять участие 77% опрошенных, поддерживают вхождение в состав РФ 82%, остаться в составе Украины хотят 3%, поддерживают получение российского гражданства 78%.
По данным Рогова, опрос проводил Крымский Республиканский институт политических и социологических исследований (РИПСИ). В нем приняла участие тысяча человек: 73% проживает в городах, 27% - в сельской местности. Опросы проводились путем телефонного обзвона. Погрешность - 2,1%.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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