https://ria.ru/20220810/zaporozhe-1808664411.html

Большинство жителей Запорожья хотят присоединения к России, показал опрос

Большинство жителей Запорожья хотят присоединения к России, показал опрос - РИА Новости, 10.08.2022

Большинство жителей Запорожья хотят присоединения к России, показал опрос

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, ссылаясь на данные соцопроса, заявил, что в референдуме в Запорожской области готовы... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T16:50

2022-08-10T16:50

2022-08-10T16:50

евгений балицкий

россия

запорожская область

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, ссылаясь на данные соцопроса, заявил, что в референдуме в Запорожской области готовы принять участие 77% опрошенных жителей, вхождение в состав России поддерживают 82%.Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией."Главная тема опроса — отношение к будущему референдуму о вхождении нашего региона в состав Российской Федерации. Большинство жителей Запорожской области готовы принять участие в голосовании и поддерживают присоединение к России", - написал Рогов в своем Telegram-канале.По словам Рогова, согласно данным опроса, в предстоящем референдуме готовы принять участие 77% опрошенных, поддерживают вхождение в состав РФ 82%, остаться в составе Украины хотят 3%, поддерживают получение российского гражданства 78%.По данным Рогова, опрос проводил Крымский Республиканский институт политических и социологических исследований (РИПСИ). В нем приняла участие тысяча человек: 73% проживает в городах, 27% - в сельской местности. Опросы проводились путем телефонного обзвона. Погрешность - 2,1%.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220809/obstrely-1808243167.html

https://ria.ru/20220809/referendum-1808232487.html

россия

запорожская область

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

евгений балицкий, россия, запорожская область, украина, в мире