Большинство жителей Запорожья хотят присоединения к России, показал опрос
По данным опроса, вхождение в состав России поддерживают 82 процента населения Запорожья
Здание гостиницы "Бердянск" и российский флаг. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, ссылаясь на данные соцопроса, заявил, что в референдуме в Запорожской области готовы принять участие 77% опрошенных жителей, вхождение в состав России поддерживают 82%.
Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией.
"Главная тема опроса — отношение к будущему референдуму о вхождении нашего региона в состав Российской Федерации. Большинство жителей Запорожской области готовы принять участие в голосовании и поддерживают присоединение к России", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
По словам Рогова, согласно данным опроса, в предстоящем референдуме готовы принять участие 77% опрошенных, поддерживают вхождение в состав РФ 82%, остаться в составе Украины хотят 3%, поддерживают получение российского гражданства 78%.
По данным Рогова, опрос проводил Крымский Республиканский институт политических и социологических исследований (РИПСИ). В нем приняла участие тысяча человек: 73% проживает в городах, 27% - в сельской местности. Опросы проводились путем телефонного обзвона. Погрешность - 2,1%.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.