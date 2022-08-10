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Загрязнений реки Сетунь в Москве не выявили - РИА Новости, 11.08.2022
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Загрязнений реки Сетунь в Москве не выявили
Загрязнений реки Сетунь в Москве не выявили - РИА Новости, 11.08.2022
Загрязнений реки Сетунь в Москве не выявили
Специалисты Мосприроды не выявили загрязнений реки Сетунь на западе Москвы после появления видео, где у воды неестественный цвет, гибели флоры и фауны не... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-10T14:49
2022-08-11T13:39
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
происшествия
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
мосприрода
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Специалисты Мосприроды не выявили загрязнений реки Сетунь на западе Москвы после появления видео, где у воды неестественный цвет, гибели флоры и фауны не зафиксировано, сообщили РИА Новости в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды.Ранее в одном из Telegram-каналов появилось видео, на котором река Сетунь в районе Фили-Давыдково имеет неестественный коричневый цвет."Сотрудниками ГПБУ "Мосприрода" 10.08.2022 проведено обследование подведомственной особо охраняемой природной территории "Природный заказник "Долина реки Сетуни" по адресному ориентиру: Москва, улица Кременчугская, дом 44А, в ходе которого факта загрязнения реки Сетунь не выявлено. Вода в реке имеет естественный цвет, посторонние запахи отсутствуют, гибели флоры и фауны не зафиксировано", - говорится в сообщении.
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москва, происшествия, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, мосприрода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Происшествия, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы, Мосприрода
14:49 10.08.2022 (обновлено: 13:39 11.08.2022)
 

Загрязнений реки Сетунь в Москве не выявили

CC BY 2.0 / Andrey / Реки Сетунь, 8 июня, 2008Пешеходный мостик через реку Сетунь
Пешеходный мостик через реку Сетунь - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
CC BY 2.0 / Andrey / Реки Сетунь, 8 июня, 2008
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Специалисты Мосприроды не выявили загрязнений реки Сетунь на западе Москвы после появления видео, где у воды неестественный цвет, гибели флоры и фауны не зафиксировано, сообщили РИА Новости в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды.
Ранее в одном из Telegram-каналов появилось видео, на котором река Сетунь в районе Фили-Давыдково имеет неестественный коричневый цвет.
"Сотрудниками ГПБУ "Мосприрода" 10.08.2022 проведено обследование подведомственной особо охраняемой природной территории "Природный заказник "Долина реки Сетуни" по адресному ориентиру: Москва, улица Кременчугская, дом 44А, в ходе которого факта загрязнения реки Сетунь не выявлено. Вода в реке имеет естественный цвет, посторонние запахи отсутствуют, гибели флоры и фауны не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 14:59Москва Сегодня: мегаполис для жизни
ДПиООС: источник загрязнения Москвы-реки не установлен
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПроисшествияГородское хозяйство МосквыКомплекс городского хозяйства МосквыМосприрода
 
 
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