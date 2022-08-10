https://ria.ru/20220810/zagryaznenie-1808865696.html

Загрязнений реки Сетунь в Москве не выявили

Загрязнений реки Сетунь в Москве не выявили - РИА Новости, 11.08.2022

Загрязнений реки Сетунь в Москве не выявили

Специалисты Мосприроды не выявили загрязнений реки Сетунь на западе Москвы после появления видео, где у воды неестественный цвет, гибели флоры и фауны не... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-10T14:49

2022-08-10T14:49

2022-08-11T13:39

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Специалисты Мосприроды не выявили загрязнений реки Сетунь на западе Москвы после появления видео, где у воды неестественный цвет, гибели флоры и фауны не зафиксировано, сообщили РИА Новости в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды.Ранее в одном из Telegram-каналов появилось видео, на котором река Сетунь в районе Фили-Давыдково имеет неестественный коричневый цвет."Сотрудниками ГПБУ "Мосприрода" 10.08.2022 проведено обследование подведомственной особо охраняемой природной территории "Природный заказник "Долина реки Сетуни" по адресному ориентиру: Москва, улица Кременчугская, дом 44А, в ходе которого факта загрязнения реки Сетунь не выявлено. Вода в реке имеет естественный цвет, посторонние запахи отсутствуют, гибели флоры и фауны не зафиксировано", - говорится в сообщении.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, происшествия, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, мосприрода