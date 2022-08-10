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Постпред России в Вене раскритиковал позицию Запада по ситуации вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 10.08.2022
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Постпред России в Вене раскритиковал позицию Запада по ситуации вокруг ЗАЭС
Постпред России в Вене раскритиковал позицию Запада по ситуации вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 10.08.2022
Постпред России в Вене раскритиковал позицию Запада по ситуации вокруг ЗАЭС
Позиция западных стран по ситуации вокруг Запорожской АЭС ненормальная, заявил постпред РФ при МАГАТЭ Михаил Ульянов. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T16:02
2022-08-10T16:02
михаил ульянов (дипломат)
запорожская аэс
магатэ
украина
россия
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Позиция западных стран по ситуации вокруг Запорожской АЭС ненормальная, заявил постпред РФ при МАГАТЭ Михаил Ульянов."Они занимают ненормальную позицию, потому что риски очень высоки, и, конечно же, они, пользуясь своим влиянием на Киев, могли и должны были бы призвать украинскую сторону к порядку, призвать ее прекратить обстрелы. Завтра у них будет такая возможность, но уверенности, что такие слова будут произнесены, нет", - сказал Ульянов в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, заявлениями, подобными тем, которые сделали страны G7, Запад поощряет к дальнейшим нападениям Киев, который чувствует себя безнаказанным. "Кстати, Запорожская АЭС находится под контролем украинского персонала. В работу этого персонала российская сторона не вмешивается", - добавил Ульянов.Ранее главы МИД стран G7 призвали Россию незамедлительно передать контроль над ЗАЭС и другими ядерными объектами на территории Украины Киеву "для обеспечения их безопасной и надежной эксплуатации". В документе подчеркивается, что украинский персонал, отвечающий за эксплуатацию Запорожской АЭС, "должен иметь возможность выполнять свои обязанности без угроз и давления". Как и со стороны кого такое давление оказывается, в заявлении не указано.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС. По данным Минобороны РФ, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС - повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков. Россия запросила на 11 августа заседание Совбеза ООН в связи с ударами Киева по Запорожской АЭС, сообщил ранее журналистам источник в постпредстве РФ.
https://ria.ru/20220810/aes-1808483535.html
https://ria.ru/20220810/ukraina-1808629335.html
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михаил ульянов (дипломат), запорожская аэс, магатэ, украина, россия
16:02 10.08.2022
 
Постпред России в Вене раскритиковал позицию Запада по ситуации вокруг ЗАЭС

Постпред России в Вене Ульянов назвал позицию Запада по ситуации вокруг ЗАЭС ненормальной

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Позиция западных стран по ситуации вокруг Запорожской АЭС ненормальная, заявил постпред РФ при МАГАТЭ Михаил Ульянов.
"Они занимают ненормальную позицию, потому что риски очень высоки, и, конечно же, они, пользуясь своим влиянием на Киев, могли и должны были бы призвать украинскую сторону к порядку, призвать ее прекратить обстрелы. Завтра у них будет такая возможность, но уверенности, что такие слова будут произнесены, нет", - сказал Ульянов в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, заявлениями, подобными тем, которые сделали страны G7, Запад поощряет к дальнейшим нападениям Киев, который чувствует себя безнаказанным. "Кстати, Запорожская АЭС находится под контролем украинского персонала. В работу этого персонала российская сторона не вмешивается", - добавил Ульянов.
Ранее главы МИД стран G7 призвали Россию незамедлительно передать контроль над ЗАЭС и другими ядерными объектами на территории Украины Киеву "для обеспечения их безопасной и надежной эксплуатации". В документе подчеркивается, что украинский персонал, отвечающий за эксплуатацию Запорожской АЭС, "должен иметь возможность выполнять свои обязанности без угроз и давления". Как и со стороны кого такое давление оказывается, в заявлении не указано.
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
08:17Специальная военная операция на Украине
Мир ходит по краю в ситуации с обстрелами Запорожской АЭС, заявили в МИД
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС. По данным Минобороны РФ, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС - повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков. Россия запросила на 11 августа заседание Совбеза ООН в связи с ударами Киева по Запорожской АЭС, сообщил ранее журналистам источник в постпредстве РФ.
Обломки украинского дрона-камикадзе, сбитого в Энергодаре у Запорожской АЭС
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