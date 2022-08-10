https://ria.ru/20220810/zaes-1808643443.html

Постпред России в Вене раскритиковал позицию Запада по ситуации вокруг ЗАЭС

Постпред России в Вене раскритиковал позицию Запада по ситуации вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 10.08.2022

Постпред России в Вене раскритиковал позицию Запада по ситуации вокруг ЗАЭС

Позиция западных стран по ситуации вокруг Запорожской АЭС ненормальная, заявил постпред РФ при МАГАТЭ Михаил Ульянов. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T16:02

2022-08-10T16:02

2022-08-10T16:02

михаил ульянов (дипломат)

запорожская аэс

магатэ

украина

россия

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Позиция западных стран по ситуации вокруг Запорожской АЭС ненормальная, заявил постпред РФ при МАГАТЭ Михаил Ульянов."Они занимают ненормальную позицию, потому что риски очень высоки, и, конечно же, они, пользуясь своим влиянием на Киев, могли и должны были бы призвать украинскую сторону к порядку, призвать ее прекратить обстрелы. Завтра у них будет такая возможность, но уверенности, что такие слова будут произнесены, нет", - сказал Ульянов в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, заявлениями, подобными тем, которые сделали страны G7, Запад поощряет к дальнейшим нападениям Киев, который чувствует себя безнаказанным. "Кстати, Запорожская АЭС находится под контролем украинского персонала. В работу этого персонала российская сторона не вмешивается", - добавил Ульянов.Ранее главы МИД стран G7 призвали Россию незамедлительно передать контроль над ЗАЭС и другими ядерными объектами на территории Украины Киеву "для обеспечения их безопасной и надежной эксплуатации". В документе подчеркивается, что украинский персонал, отвечающий за эксплуатацию Запорожской АЭС, "должен иметь возможность выполнять свои обязанности без угроз и давления". Как и со стороны кого такое давление оказывается, в заявлении не указано.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС. По данным Минобороны РФ, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС - повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков. Россия запросила на 11 августа заседание Совбеза ООН в связи с ударами Киева по Запорожской АЭС, сообщил ранее журналистам источник в постпредстве РФ.

https://ria.ru/20220810/aes-1808483535.html

https://ria.ru/20220810/ukraina-1808629335.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

михаил ульянов (дипломат), запорожская аэс, магатэ, украина, россия